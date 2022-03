Igea dará su voto al PP para presidir las Cortes “a cambio de nada” si no presenta candidato de Vox

Ciudadanos dará su voto para que el Partido Popular presida las Cortes de Castilla y León si no presenta a un candidato de la formación de Vox. Y lo hará “a cambio de nada”, simplemente para no “meter al extremismo” en la presidencia del hemiciclo autonómico. Así lo ha reconocido el único procurador electo, Francisco Igea, en rueda de prensa. Ahora bien, ha afirmado que si el PP presenta un candidato de Vox “se lo daremos a otro”. En este caso, ha reconocido posteriormente que será para la socialista Ana Sánchez.

Igea ha explicado que en primera ronda se abstendrá, ya que su partido no presenta candidato y en segunda votación, hará todo lo posible para que no salga VOX. "En la primera votación lo más probable es que nos abstengamos porque no son nuestros candidatos, no tienen el perfil idóneo. En una segunda, votaremos el mal menor. Si el PP necesita un voto para ganar lo va tener para que no salga Vox, no nos gusta la idea pero es lo más sensato para Castilla y León", ha calculado, animando así al PP a que presente un candidato. "Mi palabra es suficiente, no tengo que firmar nada", ha respondido sobre la posibilidad de hacer un pacto bajo notario. Igea olvida de esta manera su enfrentamiento con Fernández Mañueco, que le acusó de "traición" al romper la formación de Gobierno.

Igea ha recordado que el presidente de las Cortes es una persona que “da y quita palabras, con su voto decide propuestas, y es el representante de la Comunidad en muchos órganos, asambleas y reuniones. Por eso no tiene sentido que esté en un extremo y que pertenezca a un grupo que no cree en la Europa unida. Esto le inhabilita para presidir un parlamento”.

Llamada a Tudanca

Asimismo ha adelantado que esta mañana ha llamado a Luis Tudanca, líder del PSOE en Castilla y León, para que se abstenga en la votación y que evite que Vox entre en las Cortes. “Le hemos pedido que sea valiente”, sin embargo, ha desvelado el rechazo por parte del burgalés. Se lo pide para evitar a "Vox y su actitud infantil" por pedir lo que el PP le dio a Ciudadanos en 2019.

El vallisoletano también ha afirmado que al igual que Ciudadanos ha solicitado que saque del Gobierno de España “a los que alimentan la polarización”, en alusión a Unidas Podemos “solicitamos al PP que no haga lo propio y no introduzca a quien alerta posturas contra Europea y dan soporte al extremismo. Con la misma argumentación y el mismo motivo”, ha explicado. "Estamos a 24 horas de vivir un episodio inédito en España desde la transición. Mañana podríamos ser el primer parlamento presidido por un extremista. Aún estamos a tiempo de evitarlo. Solo se necesita responsabilidad y altura de miras", ha argumentado.

Para Igea, "no es una buena opción" que Vox presida las Cortes "porque este país va a pasar los meses más difíciles desde los años 70 por la crisis de Ucrania. Va a haber inflación, paro, una crisis económica sin precedentes y tenemos que hacerla frente con capacidad de diálogo. Seguimos viendo las mismas prácticas que en los últimos años".

