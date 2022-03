Fin de semana de negociaciones pero "sin nada que contar" para formar gobierno en Castilla y León

Noticias relacionadas El PP se reunirá en una segunda ronda con Vox y Soria Ya antes del próximo lunes

Este fin de semana se han mantenido más contactos, la segunda ronda de negociaciones, entre el Partido Popular y el resto de los grupos políticos (Vox, Soria Ya y UPL) para formar gobierno en Castilla y León. Sin embargo, de momento, ninguna formación quiere hacer públicos los resultados. Así lo ha reconocido el portavoz del equipo negociador del PP, Carlos Fernández Carriedo, que ha afirmado que al “igual que en la primera ronda había un interés de mostrar cada posición” ahora, en la segunda, “no tiene sentido” y que se harán públicas las decisiones “cuando haya algo que contar”.

A lunes, y a falta de tres días para la primera sesión para formar Gobierno, de momento no hay nada. Sin embargo, a Carriedo no le preocupa ya que ha vuelto a decir que “hasta que se produce la votación, estamos con la mano tendida sobre un programa y un hacer con los grupos que no se han autoexcluidos. Ojalá lleguemos a un acuerdo, no solo en la Mesa de las Cortes, sino también durante toda la legislatura”.

En lo que no se ha querido mojar es en la posibilidad de que el PSOE presente su candidatura a presidir la Mesa de las Cortes. “Estamos hablando de programa, hay quien pone más interés en el reparto de responsabilidades, nosotros estamos más preocupados en qué hacer y hablar del programa. Luego ya hablaremos de desarrollar el programa, nos importa mucho más el qué, (el programa) que el cómo (con quién)”.

"Mano tendida"

El portavoz del PP ha vuelto a lamentar la "autoexclusión" de PSOE y Unidas Podemos durante la primera ronda de negociaciones. Con todo, ha asegurado que el PP mantiene "la mano tendida" a todos los grupos políticos, y que esto no excluye a los socialistas, si bien la prioridad de los populares es reunirse con aquellas formaciones "más abiertas al diálogo", es decir Vox, Soria Ya y UPL.

Asimismo, Carriedo ha asegurado que no es el momento de hablar de la conformación del futuro Ejecutivo, en referencia a la posible inclusión de Vox en el mismo, y que es el momento de hablar "del programa de legislatura que sea útil para los próximos cuatro años y atender a los retos presentes y de futuro".

Sigue los temas que te interesan