Óscar Puente asegura que el posible apoyo de Soria ¡Ya! al PP le "desconcierta"

El secretario general del PSOE de Valladolid y alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ha declarado sentirse “desconcertado” con el posible apoyo de Soria ¡Ya! a la investidura del candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

“El dúo entre PP y Vox no me gusta pero podría tener una explicación, pero el trío, con la presencia de Soria ¡Ya!, me desconcierta", ha remarcado.

En cuanto a la posible abstención del PSOE en la votación, el líder socialista ha aclarado que prefiere no decir "mucho más", Sobre todo porque entiende que “el Partido Popular ya ha apostado por Vox”. "Parece evidente que el PP tenía un plan desde el principio y que lo va a ejecutar", ha concluido.

