Feijóo da vía libre a Mañueco para pactar con Vox

El presidente gallego y previsible nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado vía libre este jueves al presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a intentar un pacto con Vox. "El presidente Mañueco es la persona elegida por los castellanos y leoneses para intentar una sesión de investidura y es la persona que asume la responsabilidad, en el ámbito de sus competencias, de tomar decisiones", ha dicho en rueda de prensa tras una reunión del Consello de la Xunta de Galicia. Feijóo incide de esta manera en la postura "descentralizadora" que pretende trasladar al partido, en la que los barones y las autonomías tendrían más independencia.

Con todo, ha dado su apoyo también la intención primigenia del candidato popular en Castilla y León de intentar que solo el PP conforme el nuevo Ejecutivo. "La postura del presidente Mañueco es muy clara, pretende gobernar en solitario", ha señalado. Y ha lamentado que el encuentro entre Mañueco y el candidato socialista, Luis Tudanca, no llegara a buen puerto. "Sorprendentemente el PSOE no quiso ni empezar a hablar, y esa reunión fue un fracaso estrepitoso. Y lo lamento profundamente", ha asegurado, añadiendo que los socialistas eran el primer partido "llamado a garantizar la estabilidad en las Cortes". "El resto de reuniones se han ido desarrollando en algunos casos con más aproximación, en otros con menos, pero por lo que se no hay ninguna propuesta cerrada", ha comentado.

Feijóo ha incidido en la independencia de Mañueco a la hora de conformar el nuevo Gobierno. "Creo que un presidente autonómico ha de garantizar la estabilidad en su comunidad autónoma, y tendrá que tomar una decisión, y esa decisión espero y deseo que sea la acertada", ha afirmado. Y se ha mostrado rotundo en la idea de que si las negociaciones fracasan la única posibilidad alternativa sería la repetición electoral. "O hay Gobierno o hay nuevas elecciones, no hay otra opción", ha dicho. Feijóo espera que después del transcurso de estas semanas "haya partidos lo suficientemente responsables para garantizar la estabilidad parlamentaria en las Cortes de Castilla y León".

