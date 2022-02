Barcones lamenta que el PP haya utilizado a Castilla y León para dirimir sus luchas internas

La vicesecretaria del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, reiteró hoy que las Elecciones autonómicas fueron fruto de las guerras internas del PP y no tuvieron nada que ver con los problemas de la ciudadanía, y acusó a este partido de “utilizar, una vez más, a la Comunidad para sus luchas de partido”.

Asimismo, reconoció que la crisis interna del PP no “beneficia a nadie”, ya que la formación política a lo largo del tiempo demostró que era un partido de Gobierno y no como una derecha cada vez más próxima a la extrema derecha. “Esto no es bueno para nadie”

Barcones significó que, nuevamente, el país asiste a un nuevo "capítulo de corrupción", refiriéndose a la adjudicación de contratos en beneficio del hermano de Isabel Díaz Ayuso, ya que, a sabiendas de que había irregularidades no fue a la Fiscalía. “El PP y la corrupción se dan la mano”, destacó.

Por otro lado, valoró positivamente que el PP de Castilla y León se haya dado cuenta que Vox no es bueno para España ni para Europa y se plantee un veto democrático a la formación.

En este sentido, instó al PP de Castilla y León a decir “claramente” que la extrema derecha es “lo que es” y rompan con aquellos gobiernos municipales que gobiernan junto a ellos como en el Ayuntamiento de Palencia o de El Espinar. “Debe de haber un acuerdo para no dejar entrar a la extrema derecha en las instituciones”, precisó.

Barcones subrayó que se trata de un veto democrático, es decir, un acuerdo en favor de la Democracia para que la extrema derecha no entre en las instituciones, tal y como se ha hecho en el resto de Europa y ha aceptado la derecha moderada europea.

Asimismo, subrayó que el PSOE de Castilla y León no se abstendrá para que gobierne el PP pero sí apoyará un veto democrático para que Vox no entre en las instituciones. Por último, la vicesecretaria del PSOE remarcó que Luis Tudanca se tomó un tiempo de reflexión para tomar la decisión de seguir como líder de la formación en Castilla y León.

Sigue los temas que te interesan