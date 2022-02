Tudanca, sobre la guerra Casado-Ayuso: “Confirma que el adelanto electoral era por la guerra interna del PP”

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, afirmó que la constatación hoy del enfrentamiento entre el presidente nacional del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “es la confirmación de que el adelanto electoral en Castilla y León era por la guerra interna del Partido Popular y por las intenciones de Pablo Casado de usar un hipotético escenario electoral favorable aquí contra Ayuso”.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista concedida en el programa ‘Julia en la onda’ de Onda Cero, Tudanca apuntó de esa manera que el enfrentamiento Casado-Ayuso es “la confirmación de lo que denunciábamos, que el Partido Popular ha usado Castilla y León como un campo de batalla orgánico del PP y de su corrupción”.

Es por ello por lo que mostró su indignación ya que el enfrentamiento es “la demostración palpable de que no se buscaba nada de lo que tiene que ver con los intereses de los castellanos y leoneses”, y acusó al PP de “hacer saltar un gobierno de forma irresponsable por sus guerras”.

Además, señaló que le “entristece” el cariz “descarnado y público” del enfrentamiento por “el espectáculo que se está dando con la política”, y afeó al Partido Popular que no le importe “generar más desafección de la que ya existe” a través de una lucha sobre la que no quiso opinar si solo quedará uno: “Puede no quedar ninguno de los dos”.

También calificó como “bomba de humo” el enfrentamiento para “tapar la corrupción”, recordando que “se ha reconocido un contrato con una supuesta comisión de un hermano de la presidenta” pero que esto no supone “un dilema político ni ético para el Partido Popular”, porque si lo fuese, se tendría en cuenta que “antes de la campaña, en Castilla y León se privatizaron seis millones de euros en test de antígenos a dos empresas propiedad de dos ex altos cargos del PP, se está juzgando la trama eólica y las primarias de Mañueco”.

En todo caso, recordó Tudanca que “esto abre una deriva en un partido que se supone de Estado, de gobierno y responsable”, en relación al Partido Popular, a quien también acusó de haber “abierto las puertas a Vox” en Castilla y León con un candidato, Alfonso Fernández Mañueco, que aseguró “está dispuesto a entregarle medio gobierno a la extrema derecha”.

Cordón sanitario a Vox

Y es que, según Tudanca, el candidato popular “tiene decidido gobernar con Vox” porque para la formación popular “no es un dilema político ni ético gobernar con la extrema derecha, va en función de la estrategia”. Una estrategia que calificó como equivocada al recordar que “el resultado de las encuestas no es el que le vendieron” al candidato del PP a la Presidencia de la Junta.

“Generaron un discurso en el que iban a sacar una mayoría aplastante y no ha sucedido”, señaló entonces Tudanca, que mantuvo que la diferencia entre su formación y el PP es “solo de 16.000 votos” y que, por ello, ahora a los populares les toca “elegir y decidir”.

Ante esta perspectiva, planteó el líder socialista su disposición para conformar “un cordón sanitario” a Vox al afirmar: “Si tengo que anteponer eso a mis intereses personales o partidistas, lo voy a hacer”. No obstante, también manifestó que “no se trata de abstenernos para regalarle un gobierno al Partido Popular, que le ha hecho mucho daño a esta tierra, sino de anteponer el no retroceder en derechos y libertades, en políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, en la protección de diferentes colectivos, del estado del bienestar y del diálogo social”.

Se refirió asimismo Tudanca a las diferentes candidaturas para la Presidencia de las Cortes, algo en lo que afirmó no estar pensando pero ante lo que dijo que “ese día sí vamos a ver si el Partido Popular está dispuesto a llegar al poder con la extrema derecha”. En caso contrario, apuntó que “veremos” sobre la posibilidad de que sea el PSOE quien desempeñe dicho puesto, aunque concluyó que “de nada vale ganar una votación si al día siguiente las políticas están condicionadas por Vox y la extrema derecha”.

Responsabilidad por “no movilizar a una parte de la izquierda”

Por último, y en relación con los resultados obtenidos por su formación en las elecciones del 13 de febrero, Tudanca reconoció no estar contento con los mismos y asumió la responsabilidad de no haber sabido “movilizar a una parte de la izquierda” frente a un “voto local” en las provincias que “no ha visto en nosotros una respuesta”.

“Con una mayor movilización el resultado hubiera sido diferente”, se lamentó en todo caso Tudanca, que subrayó que “los ciudadanos nunca se equivocan cuando votan” y que, por ello, ahora afrontará las conversaciones con el resto de formaciones, que afirmó llevará a cabo una vez se reúna el lunes con el ganador de las elecciones, Alfonso Fernández Mañueco, para “hacer todo lo posible para que a esta Comunidad no lleguen políticas que pongan en riesgo los derechos de las mujeres y de determinados colectivos, y para que haya cambios en la medida en que estén en nuestras manos con la influencia que nos han dado los ciudadanos”.

Sigue los temas que te interesan