Sánchez se muestra “dispuesto a ayudar” a Casado si lo pide tras las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró este miércoles "dispuesto a ayudar" al líder del Partido Popular, Pablo Casado, tras las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León siempre y cuando se lo pida, explique "por qué la ultraderecha no puede entrar en los Gobiernos" y diga "si es para todos los días, para siempre y en todos los territorios", según informa Ical.

Así se lo transmitió Sánchez a Casado en su primer ‘cara a cara’ parlamentario de 2022 en el Congreso de los Diputados. En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Sánchez hizo una reflexión al hilo de las elecciones del 13-F, al considerar que al presidente de los populares “le ha llegado la hora de la verdad”.

“Vamos a decirlo claramente, le ha llegado la hora de la verdad. Usted tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del PP con la ultraderecha o no”, sentenció Sánchez, antes de opinar que fue el PP el que “creó una trampa y ahora está entrampadado”. “A usted le gustaría que otros partidos políticos le sacaran de esa trampa en la que se ha metido usted”, continuó su análisis.

“Nosotros, porque nos tomamos en serio a la ultraderecha, estamos dispuestos a ayudar. Tiene que hacer lo siguiente: en primer lugar, tiene que pedir ayuda. En segundo lugar, explicar por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos. En tercer lugar, decir si es para todos los días, para siempre y en todos los territorios”, le ofreció.

Posteriormente, al responder al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en otra pregunta de la sesión de control al Ejecutivo, Sánchez ahondó en esta cuestión al remarcar que no se alegra del “auge de la ultraderecha” y especificó que por eso ayer ofreció la abstención del PSOE al PP en Castilla y León en Castilla y León “si rompía los acuerdos con la ultraderecha no para hoy, sino para siempre y en todos los territorios de este país”.

Primer 'cara a cara'

Al iniciarse la sesión plenaria, Casado felicitó el año nuevo a Sánchez tras remarcar que lleva “sin aparecer por aquí dos meses en los que le ha tenido tiempo para perder otras elecciones”. “Ya llevan cuatro desde que fue investido presidente del Gobierno. En tres de ellas ha quedado tercera fuerza política por detrás de sus socios de la extrema izquierda y los nacionalistas”, destacó.

“Y eso que ha hecho trampas con todos los instrumentos del Estado” y “ni con esas”, incidió Casado en su crítica, y destacó que esto no es nuevo porque cuando Sánchez “aterrizó en La Moncloa puso a una socialista fiscal general del Estado, renovó el Consejo de Estado sin acuerdo, intentó hacer lo mismo a dedo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), luego se enfrentó al Tribunal Constitucional por los decretos de alarma, luego al Tribunal Supremo cuando le dijo que no podía indultar a los presos separatistas y hasta ha usado este Parlamento para imponer sus decretazos”.

En palabras de Casado, “lo más grave” dentro de la actuación del presidente del Gobierno es que “use instituciones penitenciarias para negociar con un asesino de 13 inocentes a cambio de los votos de EH Bildu para permanecer en La Moncloa”. La pregunta, según el líder del PP, es por qué el PSOE votó en contra ayer de una iniciativa del PP para prohibir los homenajes y los beneficios penitenciarios a etarras que no colaboran para esclarecer sus crímenes.

“¿Cuándo va a dejar de usar y de deteriorar las instituciones del Estado? ¿Está usted con las víctimas o con los verdugos? Nosotros estamos con las víctimas, ¿y usted?”, planteó el presidente de los populares, a lo que Sánchez respondió en primer lugar que “no contribuir a degradar las instituciones significa también responder con educación y buenas formas a sus improperios y sus insultos”.

Sánchez enjuició que “entre todos podemos contribuir a mejorar esta democracia” y subrayó que ésta sería “mucho mejor” si en el PP “cumplieran con la Constitución y desbloquearan la renovación del Consejo General del Poder Judicial, si no fueran a Bruselas a hablar mal de España y a sembrar dudas sobre la gestión de los fondos, si no utilizaran tránsfugas para tratar de ganar votaciones o arrebatar gobiernos en determinadas comunidades autónomas y no generaran infundios sobre votaciones en las Cortes Generales poniendo en cuestión el informe de un cuerpo profesional y autónomo como es el de los letrados o el trabajo de la presidenta del Congreso”.

El líder de los populares recriminó entonces a Sánchez que no conteste “a nada” de lo que se le está diciendo en el Parlamento. En cuanto al CGPJ, Casado le aseguró que “lo renovamos hoy mismo” si él “cumple con la Unión Europea” y “deja que los jueces elijan a los jueces”. “Así de sencillo”, remarcó. A continuación, el presidente del PP consideró que es “de extrema gravedad” lo que dice en relación a la votación de la reforma laboral que se salvó por el error en el voto de un diputado del PP, por lo que este partido ha acudido ya al Tribunal Constitucional a pedir amparo mientras que los letrados del Congreso han concluido que no hubo “ni error técnico ni fallo” en este voto.

Le preguntó, en este sentido, si ha leído “cuatro tribunas de letrados de esta Cámara diciendo que se ha conculcado el derecho de un diputado a modificar su voto desde que lo elige telemática hasta que se celebra la sesión plenaria presencialmente”. Tras hacer este apunte, el líder de la oposición volvió a reclamar a Sánchez que diga “claramente” si está con las víctimas o con los verdugos. “Nosotros nunca pactaríamos con ellos porque no podríamos dormir tranquilos”, apostilló.

Tras ello, Sánchez insistió a Casado en que “hay que cumplir con la Constitución y con la legalidad”. “Eso tienen que hacer ustedes, desbloquear y la renovación del Consejo General del Poder Judicial poder producirla” próximamente, dijo el presidente del Gobierno, recordando que han pasado ya “más de 1.170 días con el bloqueo” del CGPJ porque en el PP “incumplen con la Constitución”.

