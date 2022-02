Luis Mariano Santos (UPL), triunfador, pero sin grupo propio: "Que PP y PSOE no escondan la cabeza"

“Quiero enviar un mensaje a los que nos han atacado. Hoy, la ciudadanía ha mandado un mensaje claro, el mismo que sale en las encuestas que dicen que no estamos a gusto en este marco territorial. Que PSOE y PP no olviden, que este mensaje también va para ellos”. Es una de las manifestaciones que hizo hoy el líder del la Unión del Pueblo Leonés y cabeza de lista, Luis Mariano Santos, tras conocer que el partido logra tres procuradores autonómicos con un resultado que describió como “el mejor de la historia” para la formación, informa Ical.

UPL ha sido la formación más votada en la capital leonesa y en el alfoz y Santos aprovecha para dirigirse a las direcciones provinciales y autonómicas de los partidos mayoritarios. “No se puede negar la evidencia y cuando hay movimientos mayoritarios tienen que empezar a analizar el problema y a dar soluciones. Espero que no escondan la cabeza debajo de la tierra”, remarcó.

Los buenos resultados obtenidos, dijo, “dan la medida de la responsabilidad que han puesto los leoneses en nuestras espaldas y a los que no vamos a defraudar”. “Entre todos hemos hecho un partido más fuerte; vamos a ganar en ayuntamientos pequeños de esa España vaciada, pero también en grandes como la capital”, destacó.

También quiso lanzar un mensaje de aliento a los compañeros de Zamora y Salamanca, que “en condiciones no muy buenas han hecho un trabajo encomiable, Vamos a estar con ellos y a crecer también allí para que sean también un partido de referencia”.

El líder leonesista reconoce que los resultados del 13F no dibujan el panorama que la UPL esperaba ni el que le hubiera gustado. “No queríamos mayorías absolutas y me temo que la va a haber con el pacto entre la derecha y la extrema derecha, No va a ser la semilla que cambie las políticas que se han hecho hasta ahora. No es una buena noticia ni para León ni para Castilla.”, afirmó.

Sin grupo propio

Santos, en la que será su tercera legislatura, ve triplicar su presencia pero no logra el sueño del grupo propio que les hubiera permitido alcanzar un estatus que le permitiría intensificar la actividad, presencia y participación parlamentaria, además de incrementar sus ingresos.

Santos, que revalidó recientemente su liderazgo al frente de la formación en la que milita desde hace casi tres décadas, estará acompañado en la sede de Fuensaldaña por la alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego González y el portavoz de la gestora de UPL para El Bierzo, José Ramón García Fernández.

El apoyo del electorado en el 13F refleja también el papel aglutinador del leonesismo social llevado a cabo en los últimos años, en los que tenido presencia activa en las calles, llegando incluso a acaparar claramente el protagonismo en citas convocadas por otros colectivos, como ocurrió en la concurrida manifestación promovida por CCOO y UGT en febrero de 2020. Los líderes nacionales de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, hicieron sus respectivas intervenciones acompañados de incesantes gritos de ‘Autonomía, País Leonés’.

Además, las elecciones de este domingo se han celebrado después de que representantes públicos de más de la mitad de los leoneses hayan mostrado su apoyo, desde diciembre de 202 y algunos a costa de ser reprendidos por sus partidos políticos, a la moción pro-autonomía promovida por UPL que reclama “el derecho a la constitución como Comunidad Autónoma de la Región Leonesa” y que se estrenó en la capital de la provincia.

