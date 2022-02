Batacazo de Ciudadanos en Castilla y León… pero Igea promete guerra

“Fracaso grande e inesperado que se obtiene en un proceso o actividad en la que se habían puesto muchas esperanzas”. Esa es la definición de batacazo, que define a la perfección lo que la formación naranja ha vivido en esta tarde de domingo, 13-F, y en estos comicios autonómicos en Castilla y León.

Ciudadanos no tendrá grupo parlamentario propio, que era el objetivo de la formación naranja, en el hemiciclo. Sin embargo, Francisco Igea salva los muebles y será el único procurador del partido en las Cortes. Los naranjas pasan de los doce procuradores que obtuvieron en 2019, con un total de 205.850 votos, el 14,94%, a solo uno, con algo más de 53.959 votos, el 4,50%. El adelanto electoral de Mañueco ha acabado, prácticamente, con la vida de los naranjas.

“Hoy, más que nunca, para mí es un orgullo pertenecer a este partido. Gracias por creer en el acuerdo y en la política y por no rendiros. Hoy no tenemos nada que celebrar. Esta Comunidad y este país no tienen nada que celebrar. Son unas elecciones innecesarias y estúpidas. Nos enfrentamos a una gobernabilidad muy difícil y complicada”, ha señalado Francisco Igea.

El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por Ciudadanos ha comparecido ante los medios de comunicación, pasadas las 22.30 horas de la noche, en el Hotel NH Ciudad de Valladolid acompañado por su equipo.

“Este partido es más necesario que nunca”, ha añadido. “Son unas elecciones que se convocaron para conseguir una mayoría absoluta y sacar a Ciudadanos de la política y ninguna de las dos cosas se han cumplido”, ha asegurado el exvicepresidente y exportavoz de la Junta de Castilla y León bajo unos sonoros aplausos.

Además, ha añadido que, por primera vez, la ultraderecha “aspira a conseguir sillones de Gobierno” y ha pedido a PP y PSOE sentarse a entablar diálogo ante “una situación muy peligrosa” en Castilla y León. “Vamos a intentar que los dos grandes partidos se sienten y piensen en la Comunidad. Espero que reflexionen sobre adonde llevan a este país cegados por su visión personal. La política no debe ser el ejercicio de la vanidad”, ha afirmado.

“Tenemos problemas en Sanidad y en otros campos de Castilla y León. Si lo que hemos conseguido es pasar de un Gobierno estable a un escenario más de la trinchera del país no hay nada que celebrar hoy. Los grandes partidos tienen que reflexionar”, ha añadido.

Francisco Igea ha querido dar las gracias a Inés Arrimadas por el apoyo durante la campaña electoral, ha añadido además que si “alguien piensa en nuevas elecciones es un inconsciente” y “no lo van a tolerar” porque la Comunidad “precisa de unos presupuestos” y ha ensalzado que Ciudadanos “es más necesario que nunca”.

Igea ha afirmado que “han hecho una de las mejores campañas del partido” y que “ha contado con los mejores” pero, tras los malos resultados, ha añadido que desde su partido “tienen que reflexionar”.

“Cualquiera que me conozca no tiene dudas. Seremos lo que somos: gente combativa, con pasión, con diálogo y daremos días de gloria en las Cortes de Castilla y León”, ha finalizado cuándo se le ha preguntado si seguirá dando guerra en el hemiciclo.

Ciudadanos ha vivido otra noche para el olvido. Sin embargo, Francisco Igea ha salvado los muebles, sobre la bocina, y ha hecho que el funeral no se consume, también en Castilla y León.

Sigue los temas que te interesan