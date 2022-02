La participación en Castilla y León llega al 11,31% a las once y media de la mañana

La participación en las elecciones de Castilla y León registra al 11,31% sobre el total a las 11.30 de la mañana, según los datos avanzados por la Junta de Castilla y León a través de su aplicación. En total han sido 218.503 los castellanos y leoneses que ya han votado. Un dato extraordinario que no se puede comparar con pasados comisiones ya que es la primera vez que se ofrece esta cifra de votantes, pues no coincide en horario y la distribución de voto entre 9-14 horas no es uniforme.

Por provincias, en Ávila se ha registrado un 11,9%, en Burgos un 11,2%, León es la más baja con un 10%, Palencia tiene un 11,2%, Salamanca un 11,7% de participación, Segovia es donde más han ido a votar hasta el momento con un 12,23%, casi la misma cifra que en Soria, 12,22% mientras que Valladolid tiene un 11,9% y Zamora un 10,7%.

Un adelanto no estaba incluido previamente en las previsiones. Como dato, en las de 2019, a las 14:00 la participación fue de 36,89% con 723.249 personas votando.

Está claro que este índice de votación tiene que ir en aumento, sobre todo a partir del mediodía, después de una apertura de urnas que ha tenido algunas anécdotas como el negacionista que ha sido expulsado por no ponerse mascarilla. En la jornada de hoy domingo hay llamados 1.934.411 castellanos y leones a las urnas, repartidos en 4.531 mesas.

Infografía Junta

Posteriormente se realizará una rueda de prensa de manera presencial por parte del Consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, comparecencias a las 14:30 y 18:30, donde ya se podrá comparar con las participaciones de anteriores comicios. Por último, a las 21.00 horas se tendrán los primeros resultados provisionales de escrutinio.

Será la primera vez que Castilla y León elija a sus representantes en las Cortes de Castilla y León, sin estar unidas las votaciones a unas elecciones municipales. Además, en el centro de datos electorales situados en Valladolid, en el Auditorio Miguel Delibes, se encuentran representantes de las comunidades de País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía para conocer el dispositivo desplegado, ya que en estas autonomías también se vota por separado de las municipales.

