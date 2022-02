Luis Tudanca abre la puerta a su marcha: "Me he vaciado por esta tierra pero no ha sido suficiente"

Ni ganar, ni mucho menos gobernar. El Partido Socialista de Castilla y León se quedó muy por debajo de sus expectativas y el compromiso de ‘Cambio y esperanza’ que utilizaron como lema de campaña tendrá que esperar al menos cuatro años más. Ni siquiera contando con un posible apoyo de otras fuerzas se aproximó a los 41 procuradores necesarios para gobernar, superado ampliamente por la suma del PP y Vox que alcanzó los 44 procuradores.

Un resultado inesperado para los socialistas que, a lo largo de la noche, pasaron de la ilusión, casi desbocada, a la desesperanza absoluta al ver los resultados finales que les hicieron caer de 35 a 28 procuradores. Un descenso que hizo que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta en estos comicios del 13-F, Luis Tudanca, emocionado y con lágrimas en los ojos, dejara la puerta abierta a su marcha. “He dado todo y me he vaciado trabajando por esta tierra que tanto quiero, pero no ha sido suficiente. Otros vendrán que harán más y conseguirán el cambio para Castilla y León”, explicó.

Y es que la noche no pintó bien para los socialistas desde el inicio del recuento. Con un 0,14% el PP se hacía con 47 procuradores por 15 de Vox y solo 14 del PSOE. Unas cifras paupérrimas pero que ya indicaban que pintaban bastos para la formación liderada por Tudanca. Poco a poco remontaron, pero no fue suficiente y aunque duplicaron ese número inicial, no era lo que se tenía en mente por parte de los socialistas.

“No es la noche que esperábamos, no solo porque después de ganar en 2019 teníamos la esperanza de poder repetirlo, sino porque creíamos que podríamos gobernar”. Sobre todo, cuando en las semanas de campaña “veíamos expectativas de cambio entre la ciudadanía”.

Felicitaciones a todos los ganadores menos a Vox

Además, Tudanca quiso felicitar al PP y a Alfonso Fernández Mañueco por “ganar las elecciones”, así como a Soria Ya y a UPL “por sus excelentes resultados”. A quien no le dio la enhorabuena fue a Vox, el gran ganador de la noche electoral. A ellos solo los nombró para reflexionar que “el riesgo de estas elecciones era abrir la puerta a Vox y lo que ha hecho es abrirlas de par en par… ¿merecía la pena?”.

Tudanca consolado por José Francisco Martín e Isabel Gonzalo

Pese a la pérdida de procuradores el líder del PSOE indicó que las elecciones “se han decidido con un resultado muy ajustado”, por poco más de 16.000 votos, así como destacó que “el PP ha ganado en cuatro provincias y el PSOE en otra cuatro”. La última, Soria, fue para Soria Ya.

Por último, Tudanca reiteró que desde sus filas “no hemos conseguido el objetivo” y anunció que “en los próximos días analizaremos los resultados al detalle”. Lo que dejó una nueva pista a su posible renuncia para seguir liderando el proyecto socialista en Castilla y León.

