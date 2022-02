Mañueco: "No queremos un gobierno de retales como el de Sánchez"

Llega a sus segundas elecciones autonómicas por primera vez como presidente, con la responsabilidad de haber adelantado los comicios por la “deslealtad” de la que acusa a su ya exsocio de Gobierno, Cs, tras dos años y medio en los que el Ejecutivo autonómico “funcionó correctamente”. Ahora, Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965), que se proclama “firme defensor del Diálogo Social”, afronta los comicios del 13 de febrero pidiendo una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario, “sin hipotecas ni chantajes”, con la gestión de una “dura” pandemia en la mochila que dejó “decisiones difíciles” pero también la voluntad de “garantizar la mejor atención a las personas de Castilla y León y mejorar las condiciones de los sanitarios”.

P: Confía en gobernar en solitario. En tal caso, ¿cambiarían ahora sus políticas sin Ciudadanos? ¿En qué?

R: Quiero una mayoría suficiente para tener un gobierno fuerte, eficaz y que aporte estabilidad. Un gobierno capaz de garantizar lo conseguido hasta ahora y sacar adelante las reformas que queremos y planteamos, porque nuestro proyecto está pensado por y para Castilla y León. Y hacerlo sin hipotecas, ni trabas, ni chantajes. Quiero un gobierno que ayude a la estabilidad y la moderación de España, porque en estas elecciones se decide el futuro de esta tierra y también el papel de Castilla y León en España.

P: La más polémica de aquellas políticas es, sin duda, la reforma de la Sanidad rural. ¿Desaparecerán por completo los planes de la anterior Consejería? ¿Puede comprometerse a poner una fecha en la que haya un nuevo plan para la Sanidad rural?

R: Dije que no se cerrarían consultorios y no se han cerrado. Dije que no habría Plan Aliste, y no lo habrá. Cumplo mi palabra. Y he comprometido blindar la atención sanitaria a las personas que viven en el medio rural para garantizar más recursos humanos y transporte. Y lo cumpliremos. Queremos un Pacto por la Sanidad, y lo haremos con diálogo, hablando con los profesionales sanitarios y la sociedad, y que esté abierto a la participación de los partidos políticos, en busca del consenso en algo tan esencial como el modelo sanitario. No es cuestión de poner fechas, es cuestión de lograr el mejor plan para garantizar la mejor atención sanitaria a las personas de Castilla y León y mejorar las condiciones de los sanitarios.

P: También estaba muy avanzada la Ley de Ordenación del Territorio. ¿Se mantendrá el texto aprobado?

R: Nuestra intención es aprobar una Ley de Ordenación del Territorio siempre desde el consenso y el diálogo con los ayuntamiento y las diputaciones.

P: Y, ¿qué sucede con leyes como la LGTBI+ o las políticas relativas a la Agenda 2030? ¿Están en peligro en caso de necesitar un pacto post-electoral? ¿O son líneas rojas infranqueables para su partido?

R: Nosotros no estamos ahora en pactos post-electorales. Aspiramos a un gobierno en solitario, sin trabas ni hipotecas. Y nuestra voluntad es continuar tramitando todas las leyes pendientes.

P: En estos dos años y medio dijo varias veces que su gobierno era un grupo unido, formado por dos partidos pero que conformaban un solo gobierno. A la vista de lo escuchado en la campaña, no era así. ¿Se arrepiente de algo? ¿De haber pactado con el señor Igea, quizá?

R: Es que era un gobierno unido, formado por dos partidos, y que durante más de dos años funcionó así. Y, como presidente, asumo la inmensa totalidad de la gestión que hemos hecho, lo bueno y lo malo, en un momento muy complicado marcado por la pandemia, y en el que nunca hemos perdido de vista que nuestro objetivo era y es Castilla y León y las personas que aquí viven. El Gobierno funcionó correctamente, hasta que llegó la traición y la deslealtad, lo que provocó la ruptura del pacto y la convocatoria de elecciones para que sean los castellanos y leoneses los que decidan.

P: En una comunidad donde el Diálogo Social ha sido bandera, y donde lo acordado entre patronal y sindicatos se ha votado sin problemas en las Cortes, ¿no le chirría el 'no' del PP a la reforma laboral?

R: Lo sucedido en el Congreso es el reflejo de un Gobierno débil, un Gobierno Frankenstein, con una forma de hacer política inaceptable. Porque la política no es ganar una votación a cualquier precio. Por cierto, es la misma forma de hacer política que cuando Tudanca presentó su moción de censura en Castilla y León y se apoyó en tránsfugas. Por eso es necesario un gobierno en Castilla y León en solitario, y por eso pido un apoyo claro, unánime y rotundo para el Partido Popular el 13 de febrero.

P: En Castilla y León, el Diálogo Social fue golpeado por Ciudadanos y Vox abomina de él. ¿Está fuera de toda duda con un gobierno del que forme parte el PP?

R: El Diálogo Social está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía, que es la norma básica de Castilla y León y que en sus sucesivas reformas ha logrado una más que amplia mayoría. Y no puede haber ni rastro de dudas de que soy un firme defensor del Diálogo Social. En Castilla y León forma parte de nuestro ADN, hace unos meses hemos celebrado 20 años de concertación y yo ratifico mi intención de seguir haciéndolo. Negociamos y pactamos. El Diálogo Social que ejercemos en Castilla y León contribuye a la estabilidad política, económica e institucional.

P: ¿Cuánto está beneficiando o perjudicando al PP que estas elecciones se vean en clave nacional?

R: Son unas elecciones de Castilla y León. Así las vivo. Nosotros hablamos de nuestras propuestas para Castilla y León, surgidas del contacto con la sociedad, conociendo de primera mano sus demandas y necesidades. Y todo eso lo hemos trasladado a un programa con mil medidas para la modernización, la protección de las personas y la creación de oportunidades de futuro. Tienen el enfoque nacional de que estoy convencido de que el 13 de febrero se decide el futuro de Castilla y León y qué papel tiene Castilla y León en España. Y lo digo con el firme convencimiento de que debe tener un peso y un protagonismo activo y decisivo en España.

P: Otro factor a tener en cuenta es la participación. En 2019, las elecciones autonómicas registraron un 65,8 por ciento frente al 71,2 por ciento de las municipales. ¿Preocupa que, sin el efecto llamada de las municipales, la participación sea más baja de lo esperado?

R: En absoluto, todo lo contrario. Estamos pidiendo el voto a los castellanos y leoneses para garantizar un gobierno estable y fiable para impulsar la recuperación económica y el empleo. Y lo que quiero es la máxima participación porque Castilla y León necesita un gobierno fuerte y estable capaz de hacer frente a todos los retos que tiene esta tierra. Convoqué las elecciones para dar la voz a las personas de Castilla y León. No queremos un gobierno de retales como el de Sánchez.

P: Un tercer factor novedoso de estas elecciones es la aparición de la España Vaciada. ¿Le gustaría contar con estas nuevas formaciones como alternativa en caso de necesitarlo? ¿Las prefiere a Vox?

R: Ni las preferimos ni no. Tengo que recordar que el propio PSOE ya reconoce en público a estos nuevos partidos como propios. Pero el PP es el que mejor representa al mundo rural. El compromiso de mi gobierno siempre ha sido claro en la lucha contra la despoblación, que es un objetivo transversal que guía todas nuestras políticas. Tengo que recordar también que somos los únicos con representación en los 2.248 municipios de Castilla y León. Sabemos lo que ocurre en todos los rincones porque somos un partido con visión local, provincial, de Castilla y León y de España. En cuanto a Vox, reitero que nosotros salimos a ganar y aspiramos a un gobierno en solitario, fuerte y eficaz.

P: ¿Entiende el surgimiento de estos nuevos partidos que llama localistas como un gran toque de atención a sus políticas sobre despoblación?

R: Frente a la despoblación, solo hay dos opciones: la de Sánchez, que es no hacer nada, o la nuestra, que trabaja para blindar los servicios públicos de calidad y generar economía y empleo en el medio rural. La despoblación es un problema que traspasa nuestras fronteras y afecta a España y a Europa. A Castilla y León llegan ya más personas de las que se van, aunque es cierto que fallecen más personas de las que nacen. Por eso, protegemos los servicios púbicos de calidad, con colegios abiertos con al menos 3 niños, con una red de consultorios locales más extensa o con una completa atención a los mayores. También con apoyo a la industria agroalimentaria, al sector forestal, al turismo rural, al patrimonio histórico, y a nuestros agricultores y ganaderos.

P: Pretende emular los resultados de Ayuso, cuya política sanitaria fue diametralmente opuesta a la suya hasta la victoria en Madrid en mayo. ¿Cambiaron usted y sus políticas aquel día?

R: La vacunación es lo que cambia todo. Nos protege y nos permite actuar de otra manera. Como presidente de Castilla y León siempre he tomado las decisiones con un objetivo claro: proteger la vida y la salud de las personas, y mantener la actividad económica y el empleo.

P: ¿Qué ha supuesto la pandemia para Alfonso Fernández Mañueco como político? Y, ¿para la persona?

R: Ha sido muy duro. Es difícil separar a la persona y al político en una situación como la que hemos vivido estos dos últimos años. Es una pandemia global que ha trastocado la vida de todos, a muchos, por desgracia, para siempre. Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles, pero lo hemos hecho siempre pensando en las personas, en su salud y en su seguridad. Como persona, nunca pensé que tuviera que tomar esas decisiones. Reconozco que ha sido duro.

P: El sábado vivió uno de los momentos más cálidos de la campaña con el abrazo con sus hijas en el escenario del acto joven del PP en Segovia. ¿Le gustaría que siguieran sus pasos?

R: Ellas serán lo que quieran ser. Castilla y León es una tierra de oportunidades para nuestros jóvenes y nuestro objetivo es que siga siéndolo.

P: ¿Qué banda sonora acompaña a Alfonso Fernández Mañueco durante esta campaña?

R: Últimamente no se me quita de la cabeza el ‘Vivo en la carretera’ de Miguel Ríos, aunque intento escuchar cadenas musicales.