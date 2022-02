Pedro Pascual (Por Ávila): "Volvería a negociar unos presupuestos con el PP, PSOE, VOX o con el que sea"

Las elecciones del 13-F cada vez están más cerca y con ellas la actividad política sigue a toda máquina en Castilla y León. Pedro Pascual, en una entrevista para EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, asevera que su relación con el PP "no se ha resentido" a pesar del adelanto electoral cuando estaban en medio de la negociación de los presupuestos.

Un adelanto que achaca a "órdenes de Madrid" y que cree que es "una estrategia política", ya que ellos niegan haber negociado los presupuestos "por la espalda".

Mañueco justificó el adelanto electoral por una supuesta traición de Ciudadanos y Por Ávila en los presupuestos, ¿hubo negociaciones por la espalda?

Nada. Lo he dicho por activa y por pasiva, nos hemos juntado con el PP, con Ciudadanos y con los dos a la vez y siempre con transparencia. Siempre nos hemos sentado a tres bandas, no se ha hecho nada por detrás ni a la espalda, además cualquiera que me conoce lo sabe.

Entonces, ¿cúal cree que es el motivo por el que se adelantaron las elecciones?

Yo creo que es una estrategia política. Cada vez estoy más convencido. Pienso que han visto la oportunidad de que a lo mejor podían sacar la mayoría absoluta y les ha venido una orden de Madrid y han convocado elecciones. No le encuentro otra explicación, tendrías que preguntárselo a ellos. Creo que tenían miedo a que hubiera una moción de censura la cual yo ni si quiera he vuelto a valorar ni me ha llegado nunca nada sobre ello.

A raíz de esto, ¿se ha resentido la relación de Por Ávila con el PP?

No. He tenido buena relación con todos los partidos y los políticos. No tengo ninguna mala relación con ellos. En un primer momento si te joroba un poco porque no sabes por qué. A mí me decían que todo lo que estábamos haciendo es lógico, que tiene sentido común, que no hay ningún problema, que vamos a llegar al pleno de presupuestos y yo pues confiaba en ello, no ha sido así que le vamos a hacer.

¿Volverían a negociar unos presupuestos con el PP?

Yo negociaría con quien fuera. No tenemos ningún cordón sanitario. Negociaría siempre para cosas para mi provincia. Si me presentan cosas buenas para ella, yo me siento a hablar con Mañueco, Tudanca, Vox, UPL, Podemos o con el que sea.

¿Por qué decidió entrar en política?

Es muy similar a mi profesión que es ser médico. En mi sector lo que intentamos hacer es ayudar a los demás sin mirar el carnet que tienen. Cuando viene un enfermo no pregunto a quien vota, para mí es un paciente y para mí todos son iguales. Lo que he visto en política es que no se trata a todo el mundo igual, entonces lo que he visto en mi provincia (Ávila) siempre he percibido que nos decían muchas promesas y no las cumplían y yo veía que en otras provincias si que se hacía lo que se decía. Entré en política por intentar que mi provincia sea igual que las demás, no más ni menos.

Usted en 2015 se presentó con el PP, ¿por qué cambió a Por Ávila?

Por amistades, sinceramente. Conozco mucha gente en Ávila, me dijeron que si les podía echar una mano con la candidatura y que querían hacer cosas por la provincia y dije que adelante. Desde aquí me han demostrado que si se está luchando por la provincia de Ávila.

¿Cúales son los objetivos de Por Ávila?

Estamos al lado de Madrid y llegar por tren nos cuesta casi dos horas, por carretera nos cuesta más de 20 euros, eso hace que mucha gente que tenga que ir a trabajar o estudiar a la capital pues tenga unas dificultades para luego poder residir aquí en nuestra provincia y las empresas no se quieran establecer aquí. Por otro lado, aquí tenemos mucha gente con patologías crónicas y mucha gente mayor y nuestro hospital tiene lo que tiene y hay muchas patologías de las que dependemos de hospitales de referencia, lo que pretendemos es tener una asistencia sanitaria igual a otras provincias y con un transporte sanitario adecuado. Queremos mejorar las infraestructuras de comunicación y luego tener oportunidades de empleo, ya que aquí la gente se tiene que ir casi siempre fuera.

Usted es médico, ¿qué opina de la gestión de la pandemia por parte Verónica Casado primero y Alejandro Vázquez después?

Se ha gestionado como prácticamente en todas las comunidades. Sí es verdad que hecho en falta un criterio unificado entre todas las comunidades. Yo como médico creo que se ha actuado bien y ahora como estamos en periodo electoral se ha dejado más mano ancha, al estilo Madrid. La valoración hay que mirarla a tiempo, ¿habría que haber estado más rigurosos con medidas coercitivas? Es que luego también tienes que estar sopesando la economía. Luego hay decisiones muy absurdas que se toman, ¿por qué dicen que hay que llevar la mascarilla fuera y cuando entras al bar te la quitas? Parecemos bobos. Cuando estas con gente que no convives ponte la mascarilla y cuando estes solo te la quitas y lo hacemos al revés.

¿Cúantos procuradores creen que van a sacar el 13 de febrero?

Una cosa que me gustaría es tener grupo propio, que sería bueno y que además te permite hacer muchas cosas. Yo creo que podemos estar entre el 2 y 3 por lo que percibo en la calle pero al final las estadísticas son las urnas.

También se presentan en Valladolid, ¿de dónde viene esa decisión?

Es el problema que tenemos en Ávila, que mucha gente que es de aquí está fuera. Ha habido mucho requerimiento de gente que es abulense que está allí. También es cierto que donde más gente de Ávila hay es en Madrid, si hubiera habido unas elecciones generales o autonómicas en Madrid pues nos hubiera surgido el mismo tema. Estamos barajando incluso lo de presentarnos en la capital, porque se pueden llegar a muchos convenios de colaboración en materia sanitaria, laboral o de transportes. Teniendo un representante en Madrid a lo mejor tendríamos un tren de cercanías, no sé, muchas cosas.

Comentaba en otra entrevista que no se fía de los políticos, pero usted lo es, ¿se fía de si mismo?

Por eso mismo me metí aquí. Yo era un poco hipocondríaco de pequeño y muchas veces me digo '¿no será que como era un poco hipocondríaco me hice médico porque me fío de mí?' He visto que prometen muchas cosas y luego no cumplen nada. Yo hasta ahora todo lo que llevaba en el programa lo he intentado llevar a cabo y tengo que seguir ahí para que lo que se apruebe por unanimidad se cumpla. No me fío por eso, porque se aprueban muchas cosas y luego no se llevan a cabo, lo que quiero son hechos y aquí parece que son todo palabras.

¿Qué opina del nacimiento de partidos como España Vaciada?

Me parece que están en su derecho. Nosotros no estamos en el movimiento porque defendemos nuestra provincia, pero el movimiento España Vaciada es lógico que surja porque están viendo que se dicen muchas cosas de hacer para luchar contra la despoblación y la gente que vive en ese mundo rural no ve que llegue ninguna solución. A mí me parece perfecto. Esto al final es como una comunidad de vecinos, si tu ves que el presidente solo se limpia su rellano pues dices 'oye, que yo estoy aquí olvidado'. Creo que es incluso bueno para la democracia que haya más grupos, que haya consenso, que nos sentemos y tomemos decisiones. Si hay mayoría absoluta por mucho pataleo de la oposición que haya luego el fuerte siempre saca sus medidas adelante. La política es sentarse, negociar, ceder, pelear para conseguir cosas. Cuantos más seamos mucho mejor, más rico y muchas más ideas.

Por último me gustaría hacerle un pequeño test para conocerle más personalmente... ¿comida favorita?

El cocido.

¿Película favorita?

Historia de Philadelphia.

¿Un grupo de música?

De joven me gustaba Supertramp.

¿Libro de cabecera?

Siempre me han gustado los libros de misterio juvenil como Los Siete Secretos.

¿Playa o montaña?

Me has pillado... montaña.

¿Una ciudad para perderse?

Ávila.

¿Una afición?

El fútbol.

¿Una ciudad para vivir?

Ávila.

¿La mayor locura que ha hecho?

Presentarme a político.

¿Su político más admirado?

Tengo varios y de distintos partidos. Por lo que significó para Ávila, Adolfo Súarez. De los que más he aprendido y luego ahora me han sorprendido algunas declaraciones pues por ejemplo de Alfonso Guerra, que yo pensé que era un perro de presa cuando estaba gobernando el partido socialista. Me han sorprendido mucho también declaraciones de Julio Anguita. Con esto quiero decirte que en todas las franjas políticas puede haber gente interesante y nosotros los políticos tenemos que llegar a consensos. Si la constitución la hicieron gente que estaba en las antípodas y que venían de una guerra civil y se pusieron de acuerdo, nunca he entendido por que en este país no se ponen de acuerdo los grandes partidos que dicen que defienden lo mismo. Se pierden en querer tener sillones y así no avanzamos.

