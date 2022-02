Tudanca a Pablo Casado sobre Zapatero: “Le parecen todos dictadores, menos el dictador”

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha asegurado hoy que al presidente del PP, Pablo Casado, “le parecen todos dictadores, menos el dictador”, después de que este domingo acusara al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de ser “socio de negocios” de la Venezuela de Nicolás Maduro. “Ya está bien”, dijo ante las palabras del ‘popular’.

Tudanca cerró este lunes con un acto electoral junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el espacio joven ‘La Fábrica de Tornillos’ de Miranda de Ebro (Burgos), que reunió a unas 200 personas, entre ellas a la presidenta de La Rioja, Concha Andreu. El candidato socialista pidió respeto para los presidentes y criticó que Casado dijera “algo muy grave” sobre Rodríguez Zapatero, después de la “desesperación”, los “nervios”, el “tembleque” y los “vampiros”.

Asimismo, el candidato socialista se mostró “encantado” de que el PP traiga a Castilla y León a Pablo Casado, al que recordó se le ha oído decir que en esta tierra no había agua y se bebía vino y al que afeó que se hiciera fotos en todos los descampados, “pintando una parodia que no existe”, porque señaló que la Comunidad no es un “escenario” de una película de los años 40, sino una tierra “moderna”, informa Ical.

“Yo quiero que en Madrid se hable de Castilla y León y no que en Castilla y León se hable de Madrid”, dijo y le pidió al candidato ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco que respete que “las decisiones de Castilla y León las tome Castilla y León, y que si los ciudadanos votan cambio, haya cambio”, después de que el candidato del PP rechazara que se gobierne la Comunidad “desde fuera”.

Al respecto, el socialista indicó que Fernández Mañueco sacó el “peor resultado” de la historia y le “pactaron” en Génova el gobierno con Ciudadanos y, además, ahora ha convocado elecciones anticipadas el 13 de febrero por orden de Pablo Casado. Además, aseguró que el PP ha hecho “mucho” por la despoblación y señaló que por eso ha llegado la “hora” de que haya “cambio” y “esperanza”.

Subida SMI

También, el candidato socialista destacó que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha pasado 735 en la etapa de Mariano Rajoy a 996, 230 euros más en tres años, de acuerdo a la última propuesta del Gobierno, que plantea una subida de 35 euros, lo que avanzó permitirá que el próximo año alcance los 1.000 euros. “Se debe avanzar incluso en las crisis económicas”, dijo por lo que por eso se empeña tanto tierra tenga emprenda el “camino de la esperanza”.

También, el candidato socialista destacó que España es un “país mejor” con la reforma laboral, que remarcó pertenece a los sindicatos y a los empresarios. “Nosotros sí estamos con el crecimiento y con los trabajadores y las trabajadoras”, dijo.

“No se puede ser socialista, sin ser feminista, no se puede”, dijo Luis Tudanca al tiempo que admitió que los hombres tienen “mucho que aprender” de mujeres como la ministra. Además, destacó que su compañero Jesús Puente se ha negado a participar en un debate sobre sanidad.

Finalmente, el candidato presumió de que el Gobierno de Pedro Sánchez fuera el que liberalizara el peaje de la antigua AP-1 y prometió reabrir los consultorios, así como mejorar la sanidad pública.

Peor copia

Por su parte, la secretaria provincial del PSOE de Burgos, Esther Peña, negó que Burgos sea de derechas y aseguró que el 13 de febrero llevará en “volandas” a Luis Tudanca a la Junta. “35 años son demasiado para cualquiera”, dijo y añadió que los ‘populares’ son la “peor copia de sí mismos” y “no tienen palabra”. Además, a su candidato lo calificó de “birria”.

Peña aseguró que hay un gobierno de España “a pico y pala”, mientras en la Junta “no hay nada”. Por ello, pidió ir a votar “con todas las ganas”, “familias” y “amigos” para que el próximo presidente sea Luis Tudanca. “Gracias por ser protagonistas del principio del fin del PP en esta Comunidad”, dijo a los asistentes.

Traidores

Finalmente, la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, destacó que la reforma laboral, uno de los “grandes logros” del Gobierno, se consiguió a pesar de los “traidores” y “tránsfugas” a los que recurrió el PP. También, defendió la labor del Ejecutivo en la gestión de la pandemia y la llegada de los fondos europeos, pese a los intentos del PP por boicotearlos.

La regidora socialista consideró que en la localidad se sienten “olvidados” e “ignorados” por el PP, al que afeó su “desidia” y “falta de interés” porque manifestó que piensan que van a estar siempre en el “sillón”. También, criticó la falta de médicos, así como la privatización de la sanidad pública. “A Miranda le va mejor cuando gobierna en España el Partido Socialista y a Miranda le irá mejor cuando gobierne la Junta el PSOE y Luis Tudanca”, concluyó.

Sigue los temas que te interesan