Zapatero: "El PP convocó elecciones para hacer unas primarias plus para Casado, que bien las necesita"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han arropado hoy al candidato socialista a la presidencia de la Junta, Luis Tudanca, en el acto central de la campaña de las elecciones del 13 de febrero, que ha reunido a unas 1.200 personas en el pabellón La Torre de León, un espacio que en los últimos comicios ha dado suerte al partido.

Tudanca recibe este domingo el apoyo del líder del PSOE y del expresidente leonés, tras rodearse este sábado en Segovia de seis presidentes autonómicos y del primer presidente de la Junta y el único socialista electo, el zamorano Demetrio Madrid. El mitin de León es el más multitudinario de lo que va de esta campaña, marcada por la sexta ola del COVID-19.

José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que "el PSOE está en forma", y que cuando esto ocurre "todo el mundo sabe que el PSOE gana en España y en Castilla y León". El expresidente leonés subraya que el PSOE ha ganado con España, "con los trabajadores, con los autónomos, hitos históricos de este gobierno y del Partido Socialista". "Pocas cosas habría que debatir que después de la mayor crisis que ha enfrentado el mundo con la mayor pandemia apenas dos años después ya hay más trabajadores en España que antes de la pandemia. No hay discusión, no hay más que debatir", ha asegurado tajante. "Se van a meter otro gol en propia meta".

Según Rodríguez Zapatero, al PP le "molesta" lo que se ha conseguido desde el gobierno de España en la UE, con la obtención de los fondos, la "gran oportunidad para tierras como Castilla y León, que van a multiplicar por cuatro o por cinco la capacidad inversora de España". "¿Qué patriotas son estos que denuncian a España en balde, que parece que no quieren que tenga ese apoyo de la UE?", se ha preguntado. En este sentido, recuerda que el PSOE siempre ha estado en la altura, cuando él mismo apoyó el pacto antiterrorista, o cuando Pedro Sánchez respaldó la aplicación del artículo 155 en el conflicto catalán. "Siempre hemos apoyado al gobierno de España en situaciones difíciles". En sentido contrario, contrapone "cuando en la crisis financiera salieron diciendo da igual que se hunda España, nosotros ya lo arreglaremos. Ése es su patriotismo solo cuando ellos gobiernan, pero el patriotismo se demuestra en la oposición, queriendo que tu país vaya mejor durante las dificultades", ha defendido. Según Zapatero, "la derecha pasará a la historia por no haber echado una mano ni una sola vez incluso con esta gravísima pandemia".

"Hubo justicia poética, ganó España y perdió el PP"

Además, se ha referido a la aprobación de la Reforma Laboral gracias al voto equivocado del diputado popular. "¡Ay!, ahora están por ahí llorando por las esquinas. Pero por favor, que tengan un poco de pudor, que lo que querían era ganar una votación por detrás, con dos tránsfugas". "Hubo justicia poética, ganaron los trabajadores, el empleo, la dignidad de los más humildes. Ganó España y perdió el PP".

El expresidente ha felicitado a Pedro Sánchez por este hito al que se había comprometido, "La promesa del gran pacto social la ha cumplido Pedro Sánchez, y yo me siento muy orgulloso de ello. Qué poco les importa España, el empleo, los trabajadores, después de un acuerdo social que han estado a ver cómo lo tumbaban", ha criticado. A este respecto, ha explicado que esta semana "hemos descubierto que si son el PP y VOX, que ya no se distinguen, los que votan con Bildu y los nacionalistas, es muy democrático; pero si votan con otras fuerzas políticas, atenta España. Este es el cinismo de la derecha de este país".

Zapatero asegura que en el PP "son especialistas en meterse goles en propia meta. Y eso es lo que les va a pasar en Castilla y León" donde cree que se convocaron elecciones "no para Castilla y León". Zapatero recuerda que hace más de dos años los castellanos y leoneses querían "cambio, futuro, esperanza, compromiso, decencia, lo que representa Luis Tudanca" y ha criticado que entonces Ciudadanos, "quienes tenían que haber propiciado el cambio se quedaron en el pasado. A aquellos votantes se les defraudó, y Luis Tudanca lo demostró, con la moción de censura que tenía que haber prosperado".

El expresidente ha criticado la forma en la que se han convocado estas elecciones, "peleándose, insultándose, es bochornoso". "Tenían mayoría en el parlamento y convocan elecciones, para el PP, para hacer unas primarias plus para Casado, que bien las necesita. La ansiedad de Casado les llevó a convocar estas elecciones que los castellanos y leoneses vimos con cierta perplejidad, con pandemia, en febrero. Pero es que Casado ya no aguanta, ya lo ven en televisión, diciendo que España está en quiebra. Esa ansiedad le conduce a no saber, que en esta tierra distinguen el agua y el vino, y para ser candidato a presidente del gobierno de España hay que conocer un poco España".

Según el político leonés acaba un gobierno "fallido" que no ha hecho nada por Castilla y León, frente a un PSOE de "gente decente, limpia y honesta", que tiene "los deberes hechos", tras más de dos años en una oposición "seria, sensata, sin astracanadas", que ha ofrecido su apoyo al Gobierno de la CCAA durante la pandemia, "a diferencia del PP que solo estuvo atacando a Pedro Sánchez". Los goles en propia meta suben al marcador. Es una regla de oro", insiste.

Y es por ello que, asegura, "les tiemblan las piernas, y esta semana se van a poner más nerviosos. El ambiente es de ola a favor del cambio de una vez para siempre en Castilla y León". "Luis Tudanca va a ser el próximo presidente de Castilla y León".

La de Leon, la federación más poderosa en Castilla y León

Los socialistas han elegido León para este acto, que aporta la federación más numerosa y poderosa del partido en la Comunidad, para celebrar este mitin central, amenizado por el músico Jorge Arias de Prado, ‘Arsel Randez’ y uno de los cuatro en los que intervendrá Pedro Sánchez. Ya lo hizo el pasado 29 de enero en Zamora y tiene previsto protagonizar otro en Soria el 9 de febrero y el de cierre de campaña el 11 de febrero en la Cúpula del Milenio de Valladolid.

Este acto se celebra a una semana de la jornada electoral del 13 de febrero, en la que los socialistas aspiran a revalidar la victoria de 2019 e incluso a mejorar los resultados, con el objetivo de lograr una mayoría que les permita gobernar una tierra en la que el PP ha estado en el poder los últimos 35 años.

El mitin reunió de nuevo a Demetrio Madrid, que ya ha participado en al menos otros dos actos esta campaña, así como los últimos exsecretarios generales del PSCyL, el leonés Ángel Villalba y el palentino Julio Villarrubia, así como alcaldes, parlamentarios y destacados socialistas de toda la Comunidad.

La cabeza de lista por León, Nuria Rubio, secretaria de Organización del PSOE leonés, ha sido la encargada de abrir las intervenciones en el pabellón La Torre, donde se dio cita la cúpula del partido en la Comunidad. Tras ella, el turno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha cedido la palabra a Luis Tudanca. El cierre corre a cargo de Pedro Sánchez.

A las puertas del polideportivo se concentró un pequeño grupo de la Plataforma de Soterramiento de San Andrés del Rabanedo (León), que exigían una solución para las vías del tren que atraviesa el municipio leonés, próximo a la capital. ‘Trobajo no se rinde’ recogía una pancarta, colocada junto a otro que ponía ‘Tren sin barreras. Soterramiento sí o sí’.

Mañana, la caravana de Luis Tudanca se dirige a Burgos, donde mantendrá un encuentro con UGT, CCOO y CSIF en Castilla y León, para por la tarde compartir escenario en Miranda de Ebro con la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, que por segunda vez hace una incursión en la campaña de Castilla y León. Además, este lunes se espera conocer los resultados de la encuesta ‘flash’ del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para el 13F.

