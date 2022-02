Tudanca clama contra Vox: “Ni vencerán, ni convencerán”

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, citó hoy las palabras atribuidas al entonces rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, para advertir a Vox de que “ni vencerán, ni convencerán”, tras haber tenido la “osadía” de celebrar un acto político en el Patio de Escuelas del estudio salmantino, para el que no tenían autorización, según informa la agencia Ical.

En el octavo día de la campaña de estas elecciones del 13 de febrero, Tudanca participó junto a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en un acto en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ en Salamanca, que reunió a 220 personas. En este foro, destacó los 142 años que llevan los socialistas enfrentándose al “fascismo”, los “populismos”, la “intolerencia” y a los que ponen en riesgo los derechos y libertades.

El candidato socialista aseguró que ya saben que si el PP o su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, les necesitan pactarán con ellos como lo hicieron en Palencia y El Espinar (Segovia) y como lo intentaron en Palencia. “Esto ha pasado aquí. Eso lo ha hecho el señor Mañueco”, apostilló.

Al respecto, Tudanca aseguró que están “en pie” para defender la democracia frente a la extrema derecha y la derecha de Casado (Pablo) que aseguró “cada vez se le parece más”. Como miembro de una generación -nació en 1978- que destacó ha podido vivir “en paz” y “libertad”, reivindicó a los que la hicieron posible en España, ahora que a su juicio se frivoliza con ella

“Nosotros estamos del lado de la gente, como siempre”, afirmó Luis Tudanca, quien se refirió de nuevo a lo sucedido este jueves en el Congreso de los Diputados durante la convalidación de la reforma laboral, que salió adelante por un voto, tras el error de un diputado del PP.

En Castilla y León, añadió Tudanca, Fernández Mañueco se ha “cargado todos los acuerdos” con los agentes económicos y sociales. “Oírle hablar demuestra que no cree en el Diálogo Social”, apostilló el socialista quien se comprometió que si logra ser presidente de la Junta convocará a sindicatos y empresarios para aprobar unnos presupuestos “ambiciosos”, recuperar la concertación social y para poner en marcha un proyecto estratégico para la Comunidad”. “Este tren no lo vamos a perder”, dijo.

Además, añadió que los políticos no son “todos iguales”. “Nunca lo hemos sido, no lo seremos”, replicó y recordó que ellos “nunca dijeron que el gobierno de PP y Ciudadanos era “ilegítimo”. También, apuntó que Mañueco no puede ser presidente por las “trampas” que en su opinión se dieron en las primarias del PP, pero también por los casos de corrupción que se investigan.

De esta forma, Luis Tudanca reclamó desde Salamanca una “victoria aplastante” para que nadie pueda “parar el cambio”, ya que se mostró convencido de que volverán a ganar las elecciones. “Vamos a ganar por más”, aseguró el socialista, quien apeló a los votantes de Ciudadanos que vieron traicionada su voluntad de cambio para que esta vez confíen en los socialistas.

Por ello, pidió una movilización “sin precedentes” para recuperar la “decencia” y tener el primer gobierno feminista, paritario, que crea en la igualdad y que no permita nunca retrocesos en los derechos de las mujeres. “No vamos a negociar nunca jamás con los principios”, apostilló.

El candidato socialista prometió la gratuidad de los libros de texto y de la educación infantil de cero a tres años, así como el compromiso de seguir bajando las tasas universitarias y de incrementar un 25 por ciento las becas para garantizar la igualdad de las oportunidades. También volvió a asegurar que reabrirá los consultorios locales y comprometió un hospital y los servicios que merece la comarca de Béjar (Salamanca).

Concentrar el voto

El cabeza de lista del PSOE por Salamanca Fernando Pablos pidió a los que votaron cambio en 2019 y confiaron en Ciudadanos que unifiquen su voto confiando en el PSOE y llenando las urnas de “puños y rosas”. También indicó que el gobierno de PP y Ciudadanos ha tenido como resultado “despoblación” y “corrupción”, por lo que reclamó el voto para Luis Tudanca, una “persona honesta” y “decente” que devolverá la dignidad y el futuro a Castilla y León.

Pablos afirmó que “tránsfugas y PP son sinónimos de lo mismo”. “Esta forma de alentar el transfuguismo está en su ADN”, dijo ante lo que ocurrió hace años en la Asamblea de Madrid y en la moción de censura de Murcia. Además, señaló que los ‘populares’ están “corrompidos” hasta dentro de su partido, por lo que pidió un cambio por “higiene democrática”.

También sostuvo que 35 años son “excesivos” en todo y en política, sin que haya habido cambio, es algo a su juicio “difícil de explicar”. Además, por “decencia”, pidió ganar a un partido que está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano por mantenerse en el poder, como a su juicio ocurrió en la votación de la convalidación de la reforma laboral.

Finalmente, el secretario provincial del PSOE de Salamanca, David Serrada, aseguró que tienen “muchas ganas” de ganar las elecciones y de que “por fin” Luis Tudanca sea presidente de la Junta para acabar con el “régimen” del PP. “La gente de Garrido siempre con el pico y la pala, dispuestos a ayudar”, apostilló.

Además, ironizó con que el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco hablara este viernes de “trampas”, tras lo sucedido en las primarias de su partido y tras convocar unas elecciones en el “peor momento” y en el que se juega el futuro de la Comunidad.

