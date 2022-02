Igea: "Cada voto a Mañueco es un voto a Vox"

El candidato de Ciudadanos a las elecciones autonómicas de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este viernes que "cada voto a Mañueco es un voto a Vox" y ha denunciado la "estrategia enloquecida" que, a su juicio, están siguiendo los populares. Igea, que ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa desde su domicilio en el que se encuentra confinado por la covid-19, ha afirmado que el PP "está entregado al esperpento en la política" si bien no ha descartado "un pacto programático" con los populares tras la cita electoral. Eso sí, Igea ha descartado completamente apoyar de nuevo a Alfonso Fernández Mañueco. "Es imposible volver a darle la llave a un señor que pone en riesgo a la comunidad, que la deja sin presupuestos y que lo hace poniendo en riesgo las vidas y los negocios de los ciudadanos", ha señalado.

Apoyo a la reforma laboral

Igea se ha mostrado "orgulloso" del voto favorable de Ciudadanos a la convalidación de la reforma laboral del Gobierno este jueves y ha asegurado que la reforma es "un acuerdo esencial para el diálogo social". "La reforma va en el camino que Cs siempre ha marcado: caminar hacia el contrato único y haciendo que cada vez sea más frecuente el contrato indefinido", ha dicho. Con todo, ha reconocido que la medida "no es la reforma de Ciudadanos" pero que se trata de "un avance sustancial". El candidato ha contrapuesto la postura de su partido con la del Partido Popular –que votó en contra de la convalidación– y ha afirmado que esta posición de los populares demuestra que "el PP está entregado a la estrategia enloquecida de Vox". Además, ha dicho que la posición de Cs se corresponde con lo que su partido ha "hecho en las Cortes de Castilla y León". "Es lo que vamos a seguir haciendo", ha asegurado.

Ciudadanos pedirá que el consejero de Sanidad comparezca por la reunión con Ambuibérica

El candidato de Ciudadanos se ha referido también a la reunión que no estaba en la agenda entre el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y un alto cargo de Ambuibérica el pasado 23 de diciembre sobre la prórroga del contrato con la empresa. "Ayer mismo solicitamos a la Comisión de Ética que se reúna para valorar el incumplimiento del código ético y sancionarlo como procede", ha afirmado. Igea ha criticado que el consejero se atribuya el mérito de que el conflicto en la empresa haya finalizado. "Lo primero que vamos a hacer al abrirse las Cortes es solicitar la comparecencia del consejero porque hay algunas cosas que necesitan explicación. No entendemos como se puede arrogar ayer el éxito de que se acabe ese conflicto, es completamente incomprensible", ha afirmado.

Igea confía en la remontada y no descarta un pacto con PP o PSOE

Igea se ha mostrado convencido de que su partido está "haciendo una remontada en el tramo final de campaña" y ha negado que el hecho de pasar la campaña confinado pueda perjudicar a Ciudadanos. "Hemos cumplido con nuestra obligación que era comunicar el positivo y hacer la cuarentena que tienen que hacer los ciudadanos y hemos intentado hacer de la necesidad virtud. Además, hemos descubierto a una gran política que es la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, y a un partido que está entregado", ha señalado. Con respecto a posibles pactos, ha asegurado que "no es imposible volver a pactar con el PP" pero ha confirmado que Ciudadanos no dará sus votos a su exsocio Alfonso Fernández Mañueco. También ha asegurado que no votará un Gobierno del que forme parte Vox y ha recordado que su candidato, Juan García-Gallardo, "dejó claro ayer que su intención es cerrar la Junta". Igea no ha descartado tampoco alcanzar un pacto con el PSOE de Luis Tudanca "si en vez de instalarse en la posición de la moción de censura" este partido llega a la conclusión de que las políticas de la formación naranja "son buenas para la comunidad".

