Illa en Soria: "Dónde está el sentido de Estado del PP cuando vota en contra de la reforma laboral"

El secretario general del PSC y ex ministro de sanidad, Salvador Illa, preguntó hoy dónde esta el sentido de Estado del PP que votará previsiblemente en contra para sacar adelante la reforma laboral y mejorar las condiciones del mercado laboral, ante el consenso logrado entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales

Illa, que respaldó hoy la candidatura socialista a las Cortes de Castilla y León por Soria, preguntó, además, dónde está el “tono de izquierdas” de Ezquerra Republicana de Cataluña que también se opondrá a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, según informa la agencia Ical.

En referencia a su Comunidad Autónoma, aseguró el PSC trabaja para “construir una alternativa” de Gobierno en Cataluña, ya que al actual no funciona al fijarse como horizonte “imposible” la culminación del proceso de independencia, algo que “no ocurrirá”.

En este aspecto, el ex ministro aseguró que la pandemia debería de haber servido para cambiar la forma de hacer política, y él apuesta siempre por el diálogo y tender puentes por ello el PSC apoya los presupuestos en Cataluña y otras acciones del gobierno que permitan su desarrollo.

Asimismo, incidió en la idea de que es el momento de reforzar la sanidad pública, ya que hay recursos para ello, y agregó que “no sería sensato no tomar nota de cómo han ido las cosas tras la pandemia”. “Los ciudadanos tiene que elegir quién mejor les representa en las Cortes y qué políticas se aplican esto no es un plebiscito nacional, hay que hablar de lo que toca”, dijo.

En su opinión, en Castilla y León lo que se va a dirimir es que si todo sigue igual o hay un cambio para abrir un horizonte de esperanza en Castilla y León, y por ello emplazó a la ciudadanía a contestar la pregunta sobre si apuestan porque todo siga igual o prefieren cambiar. Asimismo, reconoció que la pandemia fue un momento muy difícil “para todos, que se superó con decencia”, pero recalcó que no sería “sensato” no tomar nota de lo ocurrido y no reforzar la sanidad en provincias como Soria.

“Tengo muy viva en mi memoria las dificultades que pasamos, las conversaciones con el alcalde de Soria, cómo tuvimos que tomar medidas extraordinarias como el dispositivo médico de la cárcel que estaba a punto de inaugurarse. Ahora es el momento de corregirlo sabiendo que disponemos de recursos que viene de Europa para fortalecer la sanidad”, apostó.

El secretario del PSC abogó por que en política primero, el respeto, y la mejor manera de demostrarlo pasa por que la conversación electoral verse sobre Castilla y León y no nacionalizar la campaña, como hace el PP. “Eso es una falta de respeto a la ciudadanía. Los ciudadanos tiene que elegir quién mejor les representa en las Cortes y qué políticas se aplican esto no es un plebiscito nacional, hay que hablar de lo que toca”, subrayó.

Acelerador lineal

Por su parte, en el séptimo día de campaña , el candidato socialista a las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, detalló las propuestas del PSOE en materia sanitaria. El primer compromiso es que el acelerador lineal sea una realidad. "Ya no aguantamos más falsas promesas, llevamos desde 2007”. La reforma de los centros de salud es otro de los grandes compromisos ante el 13 de febrero así como la construcción del centro de salud Soria Norte, el de El Burgo de Osma, la ampliación del centro de salud de Almazán y la instalación de soportes vitales básicos en los puntos de atención continuada. Junto a ello garantizó la implantación de la segunda unidad medicalizada de emergencias.

Además de las infraestructuras destacan las medidas estructurales con una ley de garantía de tiempos de espera, ya que recordó que actualmente hay 14.000 sorianos esperando una consulta a un especialista, una intervención quirúrgica o una prueba diagnóstica.

Esto supone, según Hernández, alrededor del 15 por ciento del total de tarjetas sanitarias en la provincia de Soria. “En la última legislatura ha subido esta lista de espera en 5.300 personas, vemos cómo durante los dos años, lo único que ha hecho la Junta de Castilla y León es agrandar todavía más las desigualdades que tenemos en la provincia de Soria”, destacó.

Hernández también ha apuntado que los socialistas añadirán a la cartera de servicios sanitarios básicos la salud bucodental a toda la población de manera paulatina y la apuesta de la atención primaria como la base del sistema público de salud. Todo ello se realizará con la apuesta de una inversión mínima del 25 por ciento total de presupuesto a sanidad.

“Es fundamental mejorar la contratación de los profesionales, tenemos profesionales, hay que mejorar su estabilidad en el personal sanitario y no se tengan que ir por falta de oportunidades”, consideró.

Profesionales médicos

Asimismo, Hernández aseguró que en Soria hay 27 médicos menos que antes de la pandemia y hay 39 plazas sin cubrir, y culpó a la Junta de haber firmado contratos a médicos de familia de uno, dos y tres días, en vez, de intentar que elijan lugares como Soria para ejercer con contratos más estables.

Al respecto de las plazas MIR en la provincia de Soria desde 2012 a 2018 han dejado sin convocar de las que tenía habilitadas por el Ministerio 52 plazas, profesionales que no se han formado ni se han quedado a trabajar en la provincia, según el candidato. “ El Gobierno de España ha aumentado las plazas MIR desde que está Pedro Sánchez un 56,6 por ciento en Castilla y León esa es la diferencia de modelos, mientras el PP tiene las plazas y no las convoca”, afirmó.

Por último, señaló que es ahora el momento de mejorar las infraestructuras sanitarias de Soria , con los fondos de recuperación, transformación y resiliencia a través de Europa en el que ya se han contemplado una serie de proyectos para la mejora de equipamiento tecnológica con una inversión de 44,6 millones de euros para 39 equipos. Sin embargo, desgranó, el PP sólo dotará a Soria de un nuevo TAC de 477.000.

Sigue los temas que te interesan