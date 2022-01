El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado hoy que “Sánchez quiere que subamos impuestos, pero nos defenderemos con leyes o en los tribunales para proteger nuestra autonomía fiscal. Sánchez sube impuestos y nosotros los bajamos. Sánchez no nos paga el IVA, nos margina en los fondos europeos, nos desprecia con los presupuestos y ahora quiere obligarnos a subir impuestos. Aquí no se va a reponer el impuesto de sucesiones, no se va a subir el IRPF, aquí Sánchez no va a castigar más a los castellanos y leoneses. No lo vamos a permitir. Por orgullo, aquí, no. En Castilla y León, no”.

“Nos defenderemos con un blindaje fiscal. Nos defenderemos con leyes en el parlamento o en los tribunales de justicia para proteger nuestra autonomía fiscal. La ineficacia de Sánchez también es patente con las políticas de acceso a la vivienda. En Castilla y León, todos los jóvenes que solicitan ayuda al alquiler, y cumplen los requisitos, reciben de la Junta el 50% de la renta que pagan. Y llegaremos hasta el 75% en el medio rural, tengan o no ingresos”, señaló el líder popular.

El presidente castellano y leonés también se refirió a que “a Sánchez no le tiembla el pulso tampoco a la hora de sacrificar una de las mayores riquezas que tiene España: nuestra lengua, el castellano. Una lengua que nació precisamente aquí, en esta tierra y que usamos y mimamos con orgullo. Que es patrimonio universal y vínculo de millones de personas. Las familias tienen derecho a elegir el castellano para sus hijos, no el idioma que impongan los separatistas. Y tienen derecho a elegir el centro donde quieren llevar a sus hijos, no donde diga el dedo de Sánchez. Por ello, queridos amigos y amigas, repetiré una y mil veces: desde mi gobierno defenderemos España con todas nuestras fuerzas”.

El líder popular recordó que “una vicepresidenta de Sánchez dijo hace unos días: “necesitamos líderes socialistas para la gestión de los fondos europeos”. Ya lo entendemos todo. Los fondos europeos no pueden ser para los amigos, compañeros y socios de Sánchez. Son de todos los españoles para la recuperación de todos los españoles”.

“La ineficacia de Sánchez también es patente con los autónomos. Sánchez sube las cuotas a los autónomos, nosotros mejoramos las ayudas. Vamos a duplicar las ayudas para extender la tarifa plana reducida para nuevos autónomos, sobre todo en el mundo rural. Es un atraco de Sánchez a millones de españoles que trabajan en el campo, el comercio, el transporte, la hostelería, en servicios de todo tipo”, concluyó el presidente popular.

Sigue los temas que te interesan