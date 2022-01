VOX tilda de "absoluta desgracia" que el PP ganara por mayoría absoluta en Castilla y León

A tan sólo 24 horas de que Santiago Abascal, Macarena Olona y José Ortega-Smith acudan a la presentación en Valladolid de su candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo Frings, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha afirmado hoy en declaraciones a Televisión Española que "sería una absoluta desgracia" que el Partido Popular volviera a gobernar en solitario en Castilla y León tras las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, según recoge la Agencia Ical.

Olona ha hecho estas declaraciones haciendo referencia a que, a su juicio, cuando el partido de Mañueco ha gobernado en solitario se han dado "múltiples casos de corrupción" y a que esto ha producido que en la Comunidad no exista "esperanza" en el futuro.

La formación de Santiago Abascal podría convertirse en llave para que el candidato a la Junta de Castilla y León y actual presidente del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, repita en el cargo.

Según una encuesta realizada por Sociométrica para EL ESPAÑOL, el candidato popular obtendría el próximo 13 de febrero 37 escaños (se necesitan 41 para obtener mayoría absoluta) por lo que tedría que pactar con Vox para gobernar.

En defensa de Juan García-Gallardo Frings

La portavoz del Congreso ha aprovechado para defender a Juan García-Gallardo Frings, candidato de su formación a la presidencia de la Junta de Castilla y León, tras la polémica desatada por los tuits que el burgalés había publicado en su cuenta personal.

"Es una imagen manipulada y absolutamente falsa" de nuestro candidato, por unos tuits cuya existencia no niega pero recuerda que se hicieron "sacados de contexto" y cuando el candidato tenía veinte años.

Olona ha recalcado que el candidato de su formación por la Comunidad "prefirió quedarse en Castilla y León en vez de irse y ha dado un paso adelante para defender los intereses de los castellanos y leoneses, y también de España".

Precisamente el propio Juan García-Gallardo Frings aludía hoy al problema de la despoblación que padece la Comunidad, anunciando que su formación va a "presentar un ambicioso plan para el renacimiento demográfico de Castilla y León", ante la "inacción del gobierno regional del PP y del central del PSOE".

Castilla y León se muere lentamente ante la inacción del gobierno regional del PP y el gobierno central del PSOE. Desde @vox_es vamos a presentar un ambicioso plan para el renacimiento demográfico de Castilla y León. Es ahora o nunca. Vida o muerte. Hay esperanza. #SoloQuedaVox https://t.co/nfui6G1euW — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) January 14, 2022

Ni Vox ni PP se pronuncian sobre pactos

La portavoz de Vox en el Congreso ha preferido no responder a la pregunta de si su formación apoyaría la entrada de Mañueco en el Gobierno regional. "Quiero ser muy respetuosa sobre lo que hará Vox después de las elecciones", ha asegurado, aludiendo a un ejercicio de "responsabilidad y lealtad" para con los ciudadanos, al tiempo que ha recordado que su partido apuesta por aplicar la Agenda España como alternativa que propone su grupo a la Agenda 2030.

En este escenario, el PP también anda con pies de plomo en sus declaraciones porque, si bien es cierto que los sondeos le auguran rozar la mayoría absoluta, si no obtienen suficiente representación tendrían que elegir socio para una cogobernanza que no encontrarían ni en el PSOE de Luis Tudanca ni en la formación que lidera Francisco Igea, quienes ya han asegurado que, si de ellos depende, Mañueco no será presidente.

A vueltas con las macrogranjas

La guerra que ha abierto el ministro de Consumo, Alberto Garzón, entre ganaderos de intensivo y extensivo, calificando de "mala calidad" hace una semana en el periódico inglés The Guardian la carne procedente de ganadería estabulada, sigue generando un intercambio de acusaciones entre las diferentes formaciones políticas.

En este sentido, Macarena Olona ha asegurado que el ministro de Podemos ha "trasladado una imagen deformada, malintencionada y absolutamente falsa" de la ganadería española.

A su juicio, las declaraciones de Garzón daban a entender que "las explotaciones ganaderas en España son focos de infección donde se maltrata a animales". Además, Olona ha aprovechado para defender que "tanto la intensiva como la extensiva son necesarias", ya que de lo contrario no sería posible acceder a un consumo de carne a "precios asequibles".

Un asunto que se ha convertido en debate nacional y que ha puesto en el foco informativo a aquellas regiones en las que el sector primario tiene un mayor peso económico y social, como es el caso de Castilla y León.

De hecho, esta misma mañana la cuenta de Twitter de Vox en las Cortes de Castilla y León, señalaba la Agenda 2030 de la que es secretario de Estado el comunista Enrique Santiago, como la hoja de ruta que "arruina al campo".

El secretario de Estado comunista que dirige la Agenda 2030 que arruina al campo de CyL entra en la precampaña electoral https://t.co/CqDQwNLBZs — VOX Cortes de Castilla y León (@Vox_CortesCyL) January 14, 2022

Olona ha recordado que las declaraciones de Garzón, a quien ha llamado "ignorante" y cuya cartera de Consumo ha pedido que se elimine, no son sino "la aplicación práctica de lo que es la Agenda 2030 que afecta a nuestro sector primario, a nuestros ganaderos y agricultores y en la que están en consonancia tanto el PP como el PSOE".

Discreción sobre su posible candidatura

Mucho se ha especulado sobre si Macarena Olona será finalmente la candidata de Vox por Andalucía cuando se convoquen elecciones en esta comunidad autónoma. En este sentido, la portavoz del partido de Santiago Abascal continúa sin pronunciarse y ha recordado que "se tomará la decisión al respecto en su momento".

Olona ha aprovechado para acusar al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de actuar como un "virrey" y dijo que "ya va tarde" para llamar a los ciudadanos a las urnas. Además, auguró que Vox logrará "poner fin de manera definitiva a 40 años de corrupción roja", en referencia a que en su opinión el Gobierno del PP y de Ciudadanos no ha acabado con el legado que dejó el PSOE tras treinta años gobernando en esta Comunidad.

