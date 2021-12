Presupuestos: Igea recomienda “tila” a los partidos y Por Ávila se cabrea con el PP

Noticias relacionadas Encontronazo entre Por Ávila y PP que pone en peligro los presupuestos

La partida de ajedrez en que se ha convertido la negociación de los presupuestos da cada día para una serie de titulares. En este ocasión ha sido el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, el que ha movido ficha para pedir que los partidos que negocian las cuentas para Castilla y León “tomen menos café y más tila, y bajar el volumen”. Eso sí, no quiso dar nombres para “no introducir más tensión” en la negociación.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea hecho un “llamamiento” a los “actores” de los presupuestos “para evitar el maximalismo”, e invita a “todos los que participan en el diálogo a la reflexión y a poner siempre por delante de cualquier otra cosa el interés de todos los ciudadanos de la Comunidad". El portavoz ha desvelado que las negociaciones siguen abiertas “con todos”.

Desde la Junta no se baraja la posibilidad de prorrogar los presupuestos actuales en caso de no llegar a un acuerdo, y aunque el tiempo se acaba, el pleno de presupuestos será la próxima semana, tiene claro que se llegará a un acuerdo. "No me gusta como política llevar las negociaciones hasta el final porque a veces pasan cosas en el escenario de la negociación”.

"El chico guapo de la discoteca"

Sin embargo, desde Ávila los movimientos son más agresivos. El presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, ha considerado que no están rotas las negociaciones sobre los presupuestos, pero asegura que están enfadados y que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, se comportó como "el chico guapo que sale de la discoteca, recibe un no y sale con una pataleta un poco infantil".

"No damos por rotas las negociaciones, pero el cabreo que tenemos es mayúsculo" porque "que vengan aquí, te quieran tomar el pelo y encima te insulten, por lo menos pedimos educación y decoro. ¿Hace dos semanas nos pedían ese apoyo para negociar y ahora somos infantiles?", se ha preguntado Budiño, quien ha solicitado "respeto" al PP y ha recordado que Por Ávila apoyó el techo de gasto, según informa Europa Press.

