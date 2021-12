Tudanca reitera que no está en sus "planes" una moción de censura y a Igea le "da igual"

"El PSOE no está en eso. No lo está pero no deja de sorprender que sea el propio Gobierno quien aliente los temores a una posible moción de censura". La sombra de una nueva censura sigue presente en Castilla y León. Nadie se atreve a decirlo, pero no desaparece. El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegruado hoy en Valladolid que no está en sus "planes" una moción de censura al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, aunque, como suele ser habitual, dejó en el aire que el PP se enfrenta a varias causas judiciales.

Tudanca ha ceclarado, según recogió la Agencia Ical, que no le deja de "sorpender" e "indignar" los juegos de "trileros" que se lleva el Partido Popular con el adelanto electoral. No en vano, consideró que es un "debate" que ha generado el propio PP, al difundirlo en los medios de comunicación y que, a su juicio, solo busca "tapar" sus "vergüenzas".

Igea:"No están para dar lecciones"

Preguntando por esta cuestión, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha manifestado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que no les “preocupa lo que haga” el PSOE y les “da igual” que pudiera presentar una nueva moción de censura y estimó que este partido “no está para dar lecciones” sobre la corrupción.

"Estamos cansados del ‘Y tu más’, hemos dicho todo lo que teníamos que decir”, ha afirmado en referencia a que una posible moción de censura pudiera llevar al presidente de la Junta a adelantar las elecciones autonómicas.

Financiación Autonómica

Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha defendido el informe para la reforma sobre Financiación Autonómica que incluye por primera vez el criterio de la despoblación.

Así lo señaló Tudanca en una primera valoración del informe que, dijo, recoge todos los criterios firmados en el acuerdo de financiación autonómica de Castilla y León de 2016 y en el artículo 83.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. “Los criterios con los que se hace este informe son los mismos que acordamos en Castilla y León”, remarcó.

Además, por primera vez se incluye la despoblación “y esto lo cambia todo”, sostuvo, para añadir que también se tienen en cuenta la extensión y la dispersión de la población que Tudanca vio como “una victoria” de Castilla y León.

