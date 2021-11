Elegidos los 90 vocales de los Consejos Reguladores de las DO vinícolas de Castilla y León

Un total de 90 vocales, que representarán a 13.250 operadores, 12.674 del sector productor y 576 del elaborador-transformador, de los distintos consejos reguladores de las denominaciones de origen vínicolas de Castilla y León se han elegido este fin de semana en unas elecciones que se han celebrado con "normalidad" y que han tenido una participación del 23,5%, tal y como recoge Ical.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, convocó las elecciones este domingo para renovar los vocales de los consejos reguladores de Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, León, Ribera del Duero, Rueda, Vino de la Tierra de Zamora y Toro.

"Estas elecciones garantizan que los consejos reguladores continúen realizando la excelente labor que tienen encomendada y que hace que los vinos de la Comunidad amparados por figuras de calidad tengan cada vez un mayor reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras", ha señalado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero.

En estos procesos se han elegido noventa vocales que representarán a 13.250 operadores, 12.674 del sector productor y 576 del elaborador-transformador de los distintos consejos reguladores.

Para garantizar la representatividad de todos los intereses económicos y sectoriales, incluidos los minoritarios, los estratos se han elaborado, en el caso del sector productor (viticultores) en función de la superficie de viñedo registrada y del porcentaje que representa sobre el número total de viticultores inscritos.

Y para el sector elaborador-transformador (bodegas), en función del volumen de vino comercializado, acreditado por las contraetiquetas retiradas y del porcentaje que representa sobre el número total de bodegas inscritas, añade la información.

Vocales electos

Dentro de la DO Arribes no se ha votado, ya que los ocho candidatos han sido proclamados vocales electos, al haber el mismo número de candidatos que de vocales. Lo mismo ha ocurrido en la DO Vino de la Tierra de Zamora en la que también han sido proclamados vocales electos los ocho candidatos presentados.

Esta misma situación se ha producido en algunos estratos de otras denominaciones de origen. En concreto, en el estrato 4 de Arlanza; en los estratos 4,5 y 6 de Cigales; en los estratos 1, 2, 3, 4 y 6 de León; en los estratos 7 y 8 de Rueda y en los estratos 1, 3, 4, 5 y 6 de Toro.

En el conjunto de los estratos sometidos a votación en todas las denominaciones de origen el porcentaje de participación total en el proceso ha sido del 23,5 por ciento. El mayor porcentaje de participación ha sido dentro de la DO Toro con el 61,5.

El menor porcentaje de participación ha sido en la DO Ribera del Duero con un 16,3 en conjunto de la denominación, si bien esta menor participación está lastrada por la participación en el estrato cuatro del sector productor, con un 8,4 por ciento del total de 6.923 viticultores que cuentan con superficies inferiores a cinco hectáreas, de ellos 2.612 tienen menos de media hectárea. En los estratos restantes de esta DO la participación media ha sido del 62,3 por ciento.

Proclamación

Hoy se llevará a cabo la proclamación de vocales electos por las juntas electorales de denominación, si bien hasta el 6 de diciembre se puede interponer recursos, que serán resueltos, en su caso, con fecha límite el 9 de diciembre.

A partir del día 15 de diciembre se llevarán a cabo las sesiones plenarias de los consejos reguladores para la toma de posesión de los vocales electos. Desde ese momento contarán con un plazo de dos meses para la elección del presidente de cada consejo regulador.