La abstención de Por Ávila permite que las cuentas de la Junta pasen su primera criba

Las cuentas de la Junta de Castilla y León han salvado su primera bola de partido. Y lo ha hecho gracias a la abstención del único procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, con lo que se ha permitido rechazar las enmiendas de devolución de los proyectos de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022 y de Medidas que han defendido PSOE, Podemos-Equo, VOX y UPL. Así, las cuentas del gobierno del PP y de Ciudadanos siguen adelante en su tramitación parlamentaria.

Al final, el resultado de 40 votos en contra de las enmiendas de devolución de los proyectos, las de los 29 procuradores de PP y las de los 11 de Ciudadanos frente a 40 a favor, la de toda la oposición, incluida la no adscrita, María Montero.

El principal interés se ha centrado en saber lo que haría Por Ávila. Pues bien, Pascual Muñoz ha dejado claro que este “es un primer paso para buscar mejoras” y ha advertido que en las enmiendas parciales van a exigir “más inversión en Ávila”. “Si estoy aquí es para luchar por mis vecinos para que vivan mejor. Así lo voy a hacer con estas cuentas. Analizamos las cuentas y siguen faltando proyectos. La abstención de hoy es el primer paso para buscar mejoras”.

Ahora bien, ya ha adelantado que van a enmendar estas cuentas en algunos aspectos, “no pedimos imposible, pero si las rechazan tendrán que ser ustedes quienes den explicaciones. La inversión en Ávila debe de ser más y eso es lo que vamos a intentar. Si quieren pasar de ronda deben escuchar lo que necesita Ávila”.

PSOE: “Gracias a Pedro Sánchez habrá un aumento de presupuesto”

Rosa Rubio

Como ya ocurriera el año pasado, el secretario general socialista, Luis Tudanca, no fue el elegido para defender la devolución de los presupuestos autonómicos, lo hizo la procuradora salmantina Rosa María Rubio. Desde el principio de su alocución fue una oda a Pedro Sánchez. A los 20 segundos ya había mencionado su nombre. Y es que para el PSOE de Castilla y León el aumento de euros de las cuentas regionales se debe solo a los fondos europeos “gestionados” en Europa por el presidente del Gobierno. En su opinión, el presidente Mañueco “desaprovecha el dinero que procede de Europa”. “Hoy gracias a los fondos europeos que ha conseguido Pedro Sánchez la educación será más moderna, los pueblos se digitalizarán, se contratará a enfermeras y personal social. Castilla y León comenzará una etapa de progreso y digitalización gracias a Pedro Sánchez”, ha aseverado. Los presupuestos de la Junta crecen gracias al trabajo y a las políticas de Pedro Sánchez”, afirmó la portavoz socialista que acusó a Mañueco de presentar tan solo 184 proyectos por valor de 3.037 millones de euros “tras destacar que gracias a los fondos europeos conseguidos, “Castilla y León se digitalizará, la Educación ser más moderna digital y equitativa, se rehabilitarán viviendas y edificios públicos y construirán viviendas sociales energéticamente eficientes, se contratarán 500 enfermeros, fisioterapeutas y trabajadores sociales y Palencia , Ávila y León tendrán unidades de radioterapia.”

Luis Tudanca

“Estos Presupuestos carecen de un modelo de desarrollo para apoyar la industrialización, crear empleo e impulsar de manera eficiente y suficiente nuestra economía”, ha asegurado la socialista, que ha insistido en que estos fondos no es aprovechado por la Junta de Castilla y León, que “sigue planteando unos Presupuestos que, si bien crecen cuantitativamente gracias al aporte del Gobierno de España y de !a UE, son totalmente continuistas en sus políticas de gasto y, fundamentalmente, en las más vinculadas con el Estado del Bienestar”. Rubio puso el ejemplo de Sanidad, donde solo aumenta un 1,91% frente al 11% que crece en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. “De igual modo sucede con las políticas sociales encomendadas a la Consejería de Familia, cuyo aumento es inferior al de las cantidades que se reciben del Gobierno situándose seis puntos por debajo del crecimiento de estos gastos sociales en los PGE para el ejercicio 2022”.

En su turno de réplica, la procuradora fue más dura. En su opinión, “Castilla y León no tiene un modelo fiscal, sigue sin recuperar la atención presencial en Atención Primaria, no apuesta por la recuperación, ni por el empleo digno”. Para rematar con un “hay otra Castilla y León, la que eligieron los ciudadanos que votaron en las últimas elecciones”.

PP: “Todo lo que sea bueno para Castilla y León es mala para el PSOE”

Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, ha argumentado el voto en contra de su grupo a la enmienda a la totalidad planteada por el PSOE. "La conclusión que extraigo es que les molesta que a Castilla y León le vaya bien las cosas", ha aseverado, mientras ha lamentado que no fuera Tudanca el que defendiera el ‘no’ a los presupuestos.

De la Hoz

Para el portavoz popular, se ha demostrado que es “uno de los mejores sistemas de sanidad y educativo y eso lo hemos conseguido a los 30 años de presupuesto que hemos elaborado”. Para de la Hoz, el rechazo socialista es el mismo de todos los años, “les duela que crezca”. “Si quieran a esta tierra tendrían que alegrarse, pero en su ideario todo aquello que es bueno para Castilla y León”, ha argumentado. Además, ha querido explicar porque España es el que más fondos europeos recibe junto a Italia. “No es por la gestión del señor Sánchez, es porque somos el país que más ha sufrido la pandemia y que ha sufrido una recesión más severa, por eso recibe más fondos”.

Ciudadanos: "Nosotros somos la democracia liberal"

La intervención de David Castaño, portavoz de Ciudadanos, fue principalmente para cargar contra Vox. “¿Cuándo viene a Castilla y León el señor Ortega Smith y anuncia que viene a salvar a nuestra Comunidad de la izquierda, ¿exactamente se refiere a esto?”, ha interrogado el portavoz de la formación liberal a la procuradora de Vox, Fátima Pinacho.

David Castaño

“¿Qué le hace pensar que la Agenda 2030 es de izquierdas?, ¿por qué están empeñados en regalar este espacio a las izquierdas?, ¿a qué se oponen: al fin de la pobreza, la paz, la justicia, la economía sostenible, la educación de calidad?”, ha continuado. Por otra parte, “nosotros somos los de la democracia liberal, la separación de poderes, libertad de prensa, respeto a minorías, apertura comercial, estado de bienestar”.

Podemos: “No se acuerda de las personas”

Para la formación morada, en palabras de Pablo Fernández, los presupuestos son insuficientes y se pierde una oportunidad histórica para la recuperación económica y social de la Comunidad ante los efectos dejados por la pandemia, pese a contar con fondos europeos. Para Fernández, la Junta se olvida de los agricultores y ganaderos, que las medidas fiscales para el medio rural son “un ejercicio de maquillaje” al aportar “unos ridículos 15.120.000 euros” y que para la PAC, “que tanto dice defender Mañueco”, no existe ni un euro de aumento respecto del año pasado. En su opinión, “en Castilla y León están echando a los empresarios que quieren invertir por culpa de la corrupción”.

Pablo Fernández

Vox: “Se visten de multicolor globalista”

La procuradora de VOX en las Cortes de Castilla y León, Fátima Pinacho, ha rechazado las cuentas de la Junta porque conllevan un "aumento de la deuda" y se visten del "multicolor globalista" de la agenda 2030, y ha calificado de “nefasta” la gestión de Mañueco.

UPL: “Son unas cuentas timoratas”

Por su parte, el procurador de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, ha calificado hoy de “timoratas” las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio y ha criticado que no solo no se cambia, sino que se mantiene el desequilibrio territorial, por este motivo dio su voto en contra. “Son las mismas políticas”, ha afirmado. Santos ha rechazado que éste sea el mejor presupuesto posible, porque cree que “no son los que se necesitan”. De esa manera, censuró los 100.000 euros para la ampliación del Parque Tecnológico, mientras que en León el presidente de la Junta acaba de anunciar 10 millones, lo que no consideró creíble.

