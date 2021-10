Pablo Fernández (Podemos): "Trabajamos para superar al PSOE y ser primera fuerza de un gobierno de coalición"

Noticias relacionadas Yolanda Díaz ya es la líder política mejor valorada, por encima de Pedro Sánchez

La corta historia de Podemos discurre paralela a la del torbellino del 15M que revolucionó la política española, que en un abrir y cerrar de ojos pasó de votar rojo o azul a debatirse entre complicados encajes aritméticos en un menú de formaciones de lo más variopinto y colorido.

El bipartidismo había muerto, y la figura fundacional, casi ‘guevarista’ de Pablo Iglesias, proporcionó durante los primeros años la gasolina necesaria para elevar a niveles desconocidos hasta la fecha a la izquierda más a la izquierda del PSOE, siempre dividida y desmovilizada. La adhesión de confluencias y mareas al círculo morado se materializó en los ayuntamientos del cambio en aquellas primeras elecciones municipales, donde la formación vivió su máximo apogeo.

Una de las personas que se sumó a la magnética corriente de Podemos desde el inicio es Pablo Fernández (León, 1976), licenciado en Derecho y líder de Podemos en Castilla y León. Consiguió grupo parlamentario propio en las Cortes regionales en 2015 con diez procuradores, que menguaron a dos en la presente legislatura. Con Pablo Iglesias formó parte del Consejo de Coordinación de Podemos, e incluso de su gabinete en Moncloa como persona de confianza con la entrada en el Gobierno de coalición. Se dice que pudo ser ministro, aunque él lo niega.

Desde junio, con la nueva ejecutiva de Ione Belarra, Pablo Fernández es el portavoz nacional de Podemos, un cargo que asume en un momento decisivo en el que la formación se desprende, tímidamente, del omnipresente liderazgo de Iglesias, y apuesta por otros más pragmáticos de frente amplio como el que ahora encarna la hipnótica figura de Yolanda Díaz. Podemos ha tocado poder y ha comprobado que ‘Sí se puede’. Y quiere más. Pablo Fernández se encarga de contarlo.

Yolanda Díaz quiere construir su propio espacio, ahora que la unión de Podemos e Izquierda Unida se había afianzado. ¿La entrada en escena de Yolanda Díaz afectaría de algún modo a esa confluencia electoral?

En modo alguno. Desde Unidas Podemos estamos trabajando codo con codo con Yolanda Díaz para ensanchar nuestro espacio político, para agregar y aglutinar dentro de nuestro espacio a más actores políticos y también sociales, para llevar a cabo un diálogo con toda la sociedad española y articular un proyecto que sea más amplio, que sea más plural y que esté en condiciones de ser la primera fuerza del Gobierno de coalición de España. Nosotras estamos centrados y trabajando con denuedo para que Yolanda Díaz sea la primera mujer presidenta del Gobierno de España.

"Más allá de nombres, lo esencial es el proyecto"

¿Está clara la denominación? ¿Sería Unidas Podemos o podría tener nombre?

Más allá de nombres, lo esencial es el proyecto y lo crucial es poner a las personas en el centro de todas las políticas. Es articular, es hacer, es componer un proyecto que genere empleo de calidad, que propicie un crecimiento económico, que fortalezca los servicios públicos, que promueva una transición ecológica en clave verde y digital. Que reindustrialice nuestro país de acuerdo a los retos del siglo XXI, que mejore la ley de Dependencia, las pensiones, que favorezca y facilite el acceso a la vivienda, que fomente el empleo juvenil, que ayude a la cultura… Lo más importante es el programa y el proyecto. Eso ya lo tenemos y ahora estamos en esa fase de ensancharlo y de ampliarlo.

Cuando habla de ensanchar, ¿habla de poder aglutinar a más formaciones políticas?

Siempre hemos estado abiertos a integrar a más actores políticos. El último que se ha sumado a nuestro espacio político ha sido Alianza Verde, con Juantxo López de Uralde a la cabeza y estamos abiertos a que más organizaciones o que más actores políticos puedan integrarse en nuestro proyecto. Pero también, y sobre todo, abiertos permanentemente a la sociedad civil, siendo porosos y permeables a todas sus demandas, escuchando a la ciudadanía y articulando un diálogo con las españolas y con los españoles. Si somos la primera fuerza de España haremos que las personas en este país por fin sean lo primero.

¿Por qué ha estado siempre la izquierda tan dividida en España? ¿Ha sido cuestión de egos o de pequeñas diferencias que para la derecha, por ejemplo, no han sido insalvables?

Es una buena pregunta y no tengo una respuesta unívoca. Yo creo que hay varios factores, pero nosotros estamos en poder articular un proyecto que aglutine a todas las fuerzas progresistas y que sea capaz de gobernar este país, que sea capaz de modernizarlo y que sea un proyecto verdaderamente hegemónico, capaz de superar al PSOE y que nos haga ser la primera fuerza de gobierno que seguramente será en coalición. En una época en la que el bipartidismo ha muerto, los gobiernos de coalición han venido para quedarse.

¿Es ese el impulso que le está dando Unidas Podemos al Gobierno de España en políticas que, en solitario, el PSOE no se atrevería a llevar a cabo?

Sin duda. Yo creo que esto lo percibe todo el mundo. Las medidas verdaderamente progresistas, las medidas más progresistas que está llevando a cabo el Gobierno de España son gracias a Unidos Podemos. Y cito varios ejemplos: la subida del salario mínimo interprofesional ha sido gracias a Unidas Podemos. Las medidas que se han tomado recientemente para bajar la factura de la luz y para hacer frente al oligopolio eléctrico, han sido gracias a Unidas Podemos. De hecho, el PSOE al principio se resistía y al final le hemos podido persuadir para llevarlo al llevarlas a la práctica. La Ley de Vivienda también sale adelante gracias a la iniciativa de Unidas Podemos y al trabajo de Ione Belarra. Sin duda, la parte protagónica de las mismas es de Unidas Podemos y sin Unidas Podemos no se hubiesen llevado adelante.

Las dos últimas medidas que han tensado hasta el final el acuerdo para los PGE han sido precisamente la regulación de los alquileres y la imposición del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades…

Así es. La Ley de Vivienda que va a regular el precio de los alquileres, que va a impedir los desahucios sin alternativa habitacional y a crear un parque público de vivienda de alquiler sin precedentes que va a favorecer a miles de personas en este país, y muy especialmente a los jóvenes que, hoy, tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda y gracias a nuestra ley van a poder acceder a una vivienda de forma mucho más asequible.

¿Cree que el ciudadano será capaz de distinguir que ha sido una aportación de Unidas Podemos o simplemente que fue bajo el mandato de Pedro Sánchez?

Yo creo que Ione Belarra va a ser recordada en esta legislatura como la ministra que plantó cara a los fondos buitre y a los grandes especuladores de vivienda y que consiguió llevar a la praxis una ley de vivienda histórica que supone un cambio de paradigma en España. Por fin hay un Gobierno que va a legislar para que la vivienda sea lo que marca la Constitución, es decir, un derecho. Hasta hoy, la vivienda era concebida como mera especulación, como un vehículo de lucro. Por fin va a ser considerada un derecho esencial de nuestra ciudadanía frente al privilegio de unos pocos, que son esos grandes especuladores y esos grandes tenedores.

A pesar de lo difícil que fue llegar a un pacto de gobierno, finalmente ¿cómo está siendo esa relación con el PSOE?

Es el primer gobierno de coalición de la historia en la nación, y es cierto que todos los inicios son complejos, pero el gobierno de coalición goza de buena salud. Es verdad que tenemos disensos, que hay cuestiones en las que a veces no estamos de acuerdo, pero al final eso lleva a debates y de esos debates salen medidas beneficiosas para la ciudadanía, como la subida del SMI, las medidas para bajar la factura de la luz, la Ley de Vivienda, o los presupuestos que van a ser los más sociales y los más expansivos de la historia. Los principales debates de país son los que acaecen en el seno del Ejecutivo, en el seno del Consejo de Ministros. Y esto lo digo porque la oposición, el Partido Popular, VOX y Ciudadanos, que ya está prácticamente languideciendo y muerto, no tienen proyecto de país más allá del ruido y del enfrentamiento. A mí verdaderamente me da pena ver a un Pablo Casado que está absolutamente echado al monte, radicalizado y que ha comprado por completo el discurso de la ultraderecha de Vox. Por eso digo que los principales debates de este país son los que tienen lugar en el seno del Gobierno de España y ahí es normal que tengamos diferencias, que hay que normalizarlas, porque el PSOE y Unidas Podemos somos partidos diferentes, que respondemos muchas veces a intereses distintos. Y de esas diferencias y de ese debate salen medidas que redundan en beneficio de la ciudadanía.

¿La presencia de Unidas Podemos ha contribuido también a allanar una vía de diálogo en el conflicto catalán?

Nosotros siempre hemos apostado por el diálogo y creemos que es una extraordinaria noticia es que por fin en Cataluña haya una mesa de diálogo que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Cataluña se sienten a la mesa, se sienten a dialogar, a escuchar y a debatir. Después de muchos años de confrontación, de conflicto y de choque de trenes, creo que la vía del diálogo es una extraordinaria noticia y que a un problema que es político se le dé una solución política. En Cataluña llevamos muchos años viendo la judicialización de la política, que no había hecho más que enconar y agudizar el conflicto y el hecho de dar una solución política y dialogada al problema catalán es una muy buena noticia y que esta mesa de diálogo será un punto de inflexión muy positivo.

Salvando las distancias, si nos trasladamos a Castilla y León, a usted que es leonés, ¿qué le parecen las aspiraciones del leonesismo?

Totalmente legítimas. Castilla y León es una comunidad birregional. Somos una comunidad compuesta por dos regiones, la leonesa y la castellana. Y a mí las aspiraciones del leonesismo me parecen legítimas y además tienen una sólida base histórica, cultural e identitaria. Nosotros somos favorables a que pueda haber un referéndum para que la ciudadanía de la región leonesa exprese su voluntad de seguir perteneciendo a esta comunidad o de articular una comunidad autónoma propia. Y también me gustaría hacer el matiz: no tiene nada que ver la reivindicación de los catalanes con la demanda de la Región Leonesa que tiene su sólida base en la Constitución Española, en el artículo 2 y en el artículo 143 de la Constitución Española. Y yo creo que tiene base sólida para realizarse.

"Somos favorables a que pueda haber un referéndum para que la ciudadanía de la región leonesa exprese su voluntad"

Las mujeres copan la cúpula de la nueva ejecutiva de Ione Belarra. Cómo varón, ¿tiene la sensación de que no podrá aspirar a uno de los puestos más altos, aunque para usted no sea lo importante?

No es lo importante. Al revés, para mí es una satisfacción plena que sean las mujeres las que lleven el liderazgo de nuestra organización, las que han dado un paso adelante y las que feminicen nuestra organización. Es una nueva forma de hacer política que se está demostrando muy positiva. La liderada por Ione Belarra, por Irene Montero, por Yolanda Díaz es una forma más colegiada de tomar las decisiones por consenso, dialogando, escuchando, muy alejada de esa masculinidad muchas veces tóxica que ha impregnado la política en nuestro país. La verdad es que yo estoy muy satisfecho de que sean mujeres las que estén liderando nuestra organización.

¿Cree que la bicefalia será un camino de éxito para Unidas Podemos?

La transición que ha hecho Podemos después del paso al lado que dio a Pablo Iglesias ha sido una modélica y ejemplar, y que el liderazgo Ione Belarra está plena y absolutamente consolidado. Es la líder, la secretaria general de Podemos, y Yolanda Díaz va a ser la candidata de nuestro espacio de Unidas Podemos a las elecciones generales. Yo creo que es un binomio que funciona perfectamente y es una extraordinaria noticia el hecho de que dos mujeres tan valiosas estén liderando nuestro proyecto.

¿Qué puede aportar Yolanda Díaz a la política nacional?

Pues según el CIS, es la política más valorada de este país. Puede aportar muchas cosas: sentido común, empatía, preparación, formación, inteligencia… Es una persona con una panoplia de virtudes enorme, que tiene un valor incalculable y que va a ser la próxima presidenta del Gobierno de este país.

¿Cuál es su secreto para cautivar tanto a la izquierda como a una parte de la derecha?

Es una persona que habla desde el sentido común y también desde el corazón. Conecta muy bien con la ciudadanía porque pone a las personas por delante y por encima de todo con total sensatez y sentido común, y eso llega a mucha gente puede hacer que un electorado que pueda considerarse más conservador en un momento dado pueda ir a las urnas y votar a la opción de Yolanda Díaz.

Usted entró en política por un flechazo por Pablo Iglesias. ¿Considera que su figura ha sido denostada injustamente?

La figura de Pablo Iglesias ya ha pasado a la historia. Creo que es una persona que ha cambiado para siempre la política en este país, que será una figura que se estudiará en las universidades y que deja una huella indeleble y un legado imborrable. Es un ejemplo para todos y para las generaciones venideras. Desde luego para mí puede ser la personalidad política más importante de los últimos años en la historia política de este país.

Les une además una amistad personal. ¿Habla a menudo con él?

Sí. Nosotros seguimos en contacto y yo me alegro de que Pablo ahora mismo esté muy bien, volcado en sus proyectos personales y profesionales, y también poner en valor la diferencia entre Pablo y otros presidentes, ex presidentes o líderes de partidos políticos. Pablo ha vuelto a sus quehaceres, a la actividad profesional que desempeñaba antes de meterse en la política. Pablo no ha acabado en ninguna puerta giratoria, lo que vuelve a poner de manifiesto la diferencia abismal entre Podemos y otras formaciones políticas. Felipe González acabó en Endesa, Aznar acabó en Gas Natural, Antonio Carmona en Iberdrola y Pablo Iglesias está dando clase en una universidad catalana a tiempo parcial y haciendo colaboraciones con medios de comunicación. Ha vuelto a la vida que tenía anteriormente. Pablo cada vez más vuelve a dar un ejemplo y vuelve a demostrar que Podemos es una formación distinta y que otra manera de hacer política es posible también. También cuando dejas la política.

¿Cree que la compra del chalé de Galapagar fue un error, aunque tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo?

No, lo que creo es que forma parte de la persecución sin cuartel y descarnada que ha sufrido nuestra formación política en estos últimos años. Yo si les preguntase a ustedes ahora mismo dónde viven Santiago Abascal, Pablo Casado o cualquier líder de cualquier partido político, estoy prácticamente convencido de que ustedes no lo saben, porque nadie. ¿Por qué la gente sí sabía dónde vive Pablo Iglesias? ¿Por qué Pablo ha tenido que sufrir con Irene Montero durante un año un acoso permanente a las puertas de su casa, día tras día, durante más de un año, con gente insultándolos, vilipendiándolos con gente acosando enfrente de su casa? Pues porque lamentablemente parece que contra Podemos todo vale. El ataque que ha sufrido nuestra formación política no tiene parangón en la historia de este país. Nunca una fuerza política ha sido tan acosada, calumniada y se han vertido tantas mentiras y falsedades en torno a Podemos. Yo quiero recordar que a día de hoy hay veinte querellas y veinte demandas que han sido archivadas una tras otra, porque todas y cada una de ellas se han demostrado falsas. Es algo que me parece terrible y que entronca con lo peor de la política. Todavía hoy me dicen que si a Podemos le financian Venezuela o Irán… Los juzgados han desestimado todos y cada uno de los bulos, de las insidias y de las mentiras que se han vertido sobre nuestra formación política.

¿No entiende que para los votantes haya sido una decepción?

Que el hecho de que una persona pueda tener un proyecto vital y que cuando una persona es joven, no tiene responsabilidades familiares y no tiene hijos, tiene una forma de vida; y que cuando tiene tres hijos pues puede tener otra forma de vida y pueda comprarse una casa en la que vivir con sus tres hijos… A mí me parece algo absolutamente normal. La verdad es que yo lo veo normal y en ningún modo creo que haya sido un error que Pablo se haya comprado una casa. Hay otros líderes políticos de partidos que se pueden denominar de izquierdas, no voy a poner nombres, pero no sé dónde viven, ni me interesa.

Pero a lo mejor esos líderes no criticaron al ministro De Guindos por tener un ático de 600.000 euros…

Yo creo que Pablo, cuando se refería a eso, más que a una casa de X valor, se refería a vivir en una burbuja alejado de la ciudadanía. Y yo creo que en ningún caso Pablo ha vivido ni vive , alejado de la ciudadanía, ni de sus demandas, ni jamás ha estado desconectado de los problemas de la gente. Ahora, yo creo que es algo sensato y de sentido común que una persona que tiene tres hijos pueda comprarse la casa que estime oportuna en el lugar que considere adecuado, y sobre todo cuando es con su dinero. Porque en este país hemos visto decenas, centenares de casos de políticos que se han lucrado, que han robado y que han sido condenados y han acabado en la cárcel por robar a los españoles, y se han comprado casas y chalés con dinero de los españoles. Eso sí que me parece una vergüenza. Eso sí que me parece deleznable y criticable. Es más, el artífice del milagro económico del Partido Popular, Rodrigo Rato, ha acabado en la cárcel por robar. Con lo cual, entre comprarse una casa con su dinero y ser el artífice de un milagro económico para un partido político, en este caso para el Partido Popular, acabando en la cárcel, creo que la diferencia es sideral y que no aguanta ningún tipo de comparación.

Usted siempre ha criticado las puertas giratorias. En su caso, ¿tiene previsto como sería su viaje de vuelta a la política? ¿Volvería lo que hacía antes de la política o se plantearía a lo mejor un cambio?

Aseguro, pongo la mano en el fuego y no me voy a quemar, que no me verán jamás en ninguna puerta giratoria. El día que deje la política me dedicaré a cualquier tipo de actividad que no tenga relación ni con ningún tipo de puerta giratoria. Ni me aprovecharé de ninguna vía que tenga que ver con mi desempeño político. Eso pueden darlo por absolutamente seguro.

¿Volvería al quiosco?

Pues la verdad que el quiosco para mí supuso una especie de desahogo, yo salía de una oposición muy dura, a inspector de trabajo, que me había llevado cinco años opositando, prácticamente sin salir de mi casa, más que para ir al preparador. Y yo me metí en un quiosco para desconectar de una vida que había sido muy dura, porque la vida del opositor es verdaderamente dura y más la Inspección de Trabajo, que es una oposición en la que no tienes bolsa de empleo, o la sacas o no lo sacas. Yo sabía que el proyecto del quiosco no era un proyecto vital a largo plazo, con lo cual, ¿volvería al quiosco? Sinceramente creo que no volvería a un quiosco porque cuando lo dejé la verdad es que ya tenía pensado saltar a otra etapa profesional. Pero también he de decir que estoy muy orgulloso de haber regentado un quiosco, de saber lo que es levantarme a las seis de la mañana todos los días, haga frío, llueva, truene o nieve, para sacar adelante un negocio y para, además, ampliarlo. Estoy muy orgulloso de haber sido autónomo y algunas veces me lo dicen de forma despectiva, aunque es verdad que no volvería porque fue una etapa de mi vida que fue temporal y no era un proyecto vital a largo plazo.

Dispuesto a apoyar una segunda moción de censura en Castilla y León



Pablo Fernández, en el exterior del hemiciclo de las Cortes de Castilla y León

Además de ser el portavoz nacional de Podemos, es usted el secretario regional de Podemos en Castilla y León, ¿cómo afronta lo que resta de legislatura?

En condiciones normales debería ser una legislatura que se agote, porque ahora mismo la prioridad para todos los partidos políticos debería ser propiciar una recuperación económica que sea justa y llegue a todas las familias. Y a partir de ahí, nosotros en Castilla y León estamos intentando fortalecer la organización, implantarnos con fuerza en todo el territorio, y muy especialmente en el medio rural, que quizás haya sido nuestro gran hándicap y lo que nos haya costado más hasta día de hoy. Ese es el trabajo de fortalecimiento y de robustecimiento de la organización. Y también estamos en un proceso de interlocución con otras fuerzas políticas hermanas, con la Izquierda Unida y con Alianza Verde, para articular el proyecto de Unidas Podemos en Castilla y León, con la certeza ya de concurrir a los comicios del 2023 como espacio político de Unidas Podemos en Castilla y León.

¿Pudo ser esa falta de implantación en los pueblos, donde siempre le ha resultado muy difícil a la izquierda confeccionar listas, la causa del batacazo electoral en Castilla y León?

Es una de las principales carencias y uno de los elementos que provocó ese importante retroceso electoral. Esa debilidad que teníamos en muchos municipios, y muy especialmente en las zonas rurales, nos penaliza mucho. También es un error que yo asumo en primera persona el no haber concurrido con Izquierda Unida, lo que contribuyó a la involución electoral que sufrimos en el año 2019.

"Es un error que yo asumo en primera persona el no haber concurrido con Izquierda Unida"

¿La confluencia suma? Se han visto ejemplos de que a veces no es así…

Sí, yo estoy convencido de que la confluencia suma y en este caso incluso multiplica. La articulación de ese espacio de Unidas Podemos en Castilla y León va a sumar, estoy absolutamente convencido. Y de la conjunción de las fuerzas políticas de Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y de más actores políticos y sociales, porque estamos abiertos y estamos interlocutando con plataformas, con movimientos sociales, con asociaciones de vecinos.

¿Cuál sería un buen resultado para Podemos en las próximas elecciones en Castilla y León?

Pues todo lo que sea crecer y ser determinante en los distintos gobiernos, tanto autonómicos como municipales, será un buen resultado. Queremos ser la fuerza decisiva en Castilla y León.

¿A costa del PSOE?

Será fruto de nuestro trabajo y de un programa que sea capaz de convencer a los castellanos y leoneses de que hay alternativa a las políticas que lleva perpetrando el Partido Popular durante 34 años y que esas políticas de progreso que beneficien a la ciudadanía son las que lleva a cabo nuestra formación política.

¿Cree que habrá adelanto electoral?

La verdad es que me apena que sea el tema de conversación, porque creo que estamos en un momento en el que la ciudadanía lo que requiere son certezas y estabilidad. Y todo lo que sea hablar de un hipotético adelanto electoral es la antítesis de esa certidumbre que a día de hoy necesita la ciudadanía. El Gobierno de Mañueco e Igea, en vez de estar centrado en sus cábalas electorales, debería estar concentrado y trabajando con ahínco en hacer que esa recuperación económica llegue efectivamente a las personas y familias de Castilla y León. Que sea una recuperación justa, social, verde y feminista. Nada de eso estamos viendo, y luego dicen que estamos a la cola de los principales indicadores económicos y lejos de una recuperación real. Estamos viendo que Castilla y León se sitúa en el vagón de cola de las comunidades de España.

"Mañueco hará lo que él considere que sea mejor para él mismo y para el Partido Popular, y no para los ciudadanos"

¿Pero cree que lo habrá?

Pues no está a mi mano. La verdad es que creo que el señor Mañueco hará lo que él considere que sea mejor para él mismo y para el Partido Popular, y no para los ciudadanos, y esta es la peor noticia que puede darse en política, cuando tienes unos gobernantes que anteponen sus intereses de partido y personales a los de la ciudadanía. Con lo cual, no me aventuro a decir nada. Parece que sí que podemos estar abocados a un adelanto electoral, pero para mí lo negativo es eso, saber que estamos presididos por alguien que antepone sus intereses personales y partidistas a los de la ciudadanía castellana y leonesa.

¿Vería bien que el PSOE volviera a intentar una nueva moción de censura? ¿La apoyaría Podemos?

Es algo que depende también del PSOE. Nosotros lo que decimos es que esta Comunidad necesita de forma imperiosa un cambio de políticas, un giro copernicano a las políticas desarrolladas por el Partido Popular. Ya apoyamos la anterior moción de censura y claro que apoyaríamos cualquier cambio de Gobierno que propiciase ese giro en la Junta. Queremos un Gobierno que fortalezca los servicios públicos, que propicie un cambio de modelo productivo, que acometa la reindustrialización en clave verde y digital en esta tierra y que mejore las infraestructuras que tenemos en Castilla y León. Un Gobierno que ponga a nuestras paisanas y paisanos en el centro de todas las políticas, que es la antítesis de lo que tenemos hoy con el Partido Popular y con Ciudadanos.

"Ya apoyamos la anterior moción de censura y claro que apoyaríamos cualquier cambio de Gobierno que propiciase ese giro en la Junta"

¿Están negociando con ustedes los Presupuestos Generales de la Comunidad? ¿Ven alguna de estas políticas que demandan en las nuevas cuentas?

No han interlocutado con nosotros, no hemos tenido ningún contacto, pero de las declaraciones del señor Carriedo ya se infiere que van a ser unos presupuestos malos. Ya ha dicho que van a ser menos expansivos que los anteriores. A nuestro juicio, los presupuestos del año pasado ya eran del todo insuficientes para llevar a la praxis esa recuperación económica justa y si este año la inversión pública va a ser exigua o menor que la del año pasado quiere decir que serán negativos y que no serán los presupuestos que necesita esta Comunidad.

¿Le preocupa que VOX pueda hacerse un hueco en el próximo Gobierno de Castilla y León y en el de España?

Sí es una preocupación, sería una pésima noticia que la ultraderecha y que una formación como VOX, con un discurso racista, xenófobo, machista y fascista, pudiese llegar a entrar en el Consejo de Ministros o el Gobierno autonómico. Sería una regresión y una involución enorme que supondría un terrible recorte de derechos y de libertades. Nosotros estamos trabajando para que eso no ocurra y que nosotros seamos esa principal fuerza de gobierno a nivel central y fuerza decisiva del Gobierno en Castilla y León.

"El Partido Popular se ofrecería a VOX y vendería su alma a VOX con tal de gobernar, no tengo ninguna duda"

Sería descabellado, pero dado el caso de que el Partido Popular necesitase más apoyos para gobernar, ¿sería Unidas Podemos capaz de ofrecer su apoyo para evitar que VOX entrase en una posible coalición?

Eso es muy aventurado. Y la respuesta es que el Partido Popular se ofrecería a VOX y vendería su alma a VOX con tal de gobernar, no tengo ninguna duda. De hecho, el discurso de Pablo Casado cada vez está más sometido al discurso de la ultraderecha de VOX, así que en esa tesitura yo creo que no tendría ni lugar esa hipótesis, porque el Partido Popular pactaría con VOX.

¿Cómo catalogaría sociológicamente a Castilla y León, conservadora o progresista? Las últimas autonómicas revelaron un equilibrio de fuerzas muy igualado…

Castilla y León es una comunidad muy envejecida, donde muchos de sus jóvenes tienen que emigrar de esta tierra porque no tienen oportunidades laborales, pero no creo que sea una comunidad especialmente muy conservadora. De hecho, el Partido Socialista ganó las pasadas elecciones, fue la fuerza política más votada, con lo cual nosotros tenemos que salir de esa línea de trabajo, de asentarnos y de imbricarnos en el medio rural especialmente. Un trabajo de hormiguitas para que nuestro discurso sea percibido por amplias capas de la sociedad como el discurso progresista que pueda propiciar un cambio que sea capaz de llevar a la praxis todo lo que los que les indicaba anteriormente: fortalecimiento de los servicios públicos, cambio de modelo productivo, reindustrialización en clave verde y digital, mejora de las infraestructuras, y lucha contra la despoblación.

¿Qué le parece a Pablo Fernández el actual Gobierno de la Junta de Castilla y León?

Me parece un Gobierno que es un más de lo mismo de los 34 años de Partido Popular en esta Comunidad, acentuando los peores aspectos de las políticas de derechas del PP. Creo que se ha producido un retroceso, una involución importante y se han acentuado los peores defectos que venía arrastrando la Junta de Castilla y León. Actualmente estamos en un momento de parálisis enorme. Tenemos las peores cifras de despoblación de toda España y somos la Comunidad que más autónomos destruye de todo el país. Además, hay una sanidad que el Partido Popular y Ciudadanos están deteriorando de forma alarmante. Una falta absoluta de industria en nuestra tierra, sin oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes en Castilla y León. El panorama es muy poco alentador, y eso se debe a esa inercia inane que arrastra el Ejecutivo autonómico, que es incapaz de dar solución a los problemas que tiene.

Hay todavía varias comisiones de investigación abiertas por casos de corrupción, ¿considera que la corrupción sigue presente en el actual Gobierno de la Junta?

Sin duda. Más que nada porque el presidente de la Junta de Castilla y León es el señor Fernández Mañueco, que lo ha sido prácticamente todo en el seno del Partido Popular. Ha sido consejero de varios ramos y lleva muchísimos años. Un PP que ha situado a Castilla y León en el epicentro del mapa de la corrupción en España, sin duda arrastra esa sombra, esa mácula de la corrupción. El problema es que las comisiones abiertas en las Cortes están siendo arrastradas por la actitud de Partido Popular y de Ciudadanos, que están poniendo palos en las ruedas, cuando no impidiendo de facto que las comisiones puedan desarrollar su trabajo con normalidad.

"Un PP que ha situado a Castilla y León en el epicentro del mapa de la corrupción en España, sin duda arrastra esa sombra, esa mácula"

¿Qué le parece cómo se ha estado gestionando la pandemia, tanto en el plano sanitario como en el plano social y económico?

Creo que todas las administraciones y todos los gobiernos han pasado enormes dificultades ante una circunstancia inédita como ha sido el coronavirus. Pienso que a nivel sanitario ha habido un momento en el que sí se han antepuesto los criterios sanitarios a cualquier otra cuestión y, de hecho, nosotros hemos apoyado a la Junta de Castilla y León, pero después ha pasado a una fase de constantes bandazos en los que no se sabía muy bien cuáles eran los intereses y las prioridades de la Junta. Y desde luego, lo que ha sido calamitoso, horrendo y muy deficiente ha sido la gestión económica de la pandemia. No puede ser que los sectores más afectados se hayan visto desprovistos de ayudas imprescindibles. Nosotros veíamos bien que se antepusiesen las medidas sanitarias, pero siempre hemos exigido que tenían que venir consustancialmente ligadas a ayudas económicas directas a los sectores que con más crudeza han sufrido la pandemia, como la hostelería, los centros deportivos y los autónomos, que han sido absolutamente abandonados y olvidados por el Gobierno de PP y Ciudadanos.

En este sentido, la Junta reclamaba también al Gobierno central que dispusiera de un nuevo fondo COVID precisamente para hacer frente a todo esto. ¿Se le puede achacar algo al Gobierno de la Nación?

Yo creo que de ningún modo. A Castilla y León han llegado ya a 4.500 millones de euros. Y yo me pregunto para qué sirven el señor Mañueco y el Partido Popular gobernando la Junta de Castilla y León, si ellos mismos siempre están mirando al Gobierno de España, y si ellos mismos siempre están trasladando la responsabilidad al Ejecutivo Nacional ¿Para qué sirve un gobierno autonómico? Así como el señor Herrera reivindicaba un autonomismo útil, el señor Mañueco ha inaugurado la época del autonomismo inútil, está haciendo vacuas, está haciendo inane e inútil la gobernanza en una comunidad autónoma, algo que me parece muy grave, porque yo sí que soy proclive y favorable a la descentralización. Pero claro, descentralizar implica que la Comunidad Autónoma tiene que asumir sus competencias y ser la que despliegue una serie de acciones y de medidas que amparan y que ayudan a su ciudadanía. Y Mañueco implícitamente está asumiendo que él no hace nada y lo está fiando todo a lo que pueda llegar del Gobierno de España.

¿Está de acuerdo con quienes aseguran que uno de los pocos logros de la pandemia ha sido acrecentar la fortaleza de las autonomías?

Sí, efectivamente. Y de hecho yo creo que el Gobierno de España, con buen tino y de forma acertada ha promovido una gobernanza con las comunidades autónomas. Pero Mañueco no es capaz de asumir esa cogobernanza ni de liderar su liderazgo al frente de Castilla y León.

"Mañueco ha inaugurado la época del autonomismo inútil"

Ha afirmado usted que Igea y Casado son colaboradores necesarios para aniquilar la sanidad de Castilla y León, pero ¿qué propone Podemos? ¿Cómo lo haría usted?

Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que hay que invertir mucho más dinero en la sanidad pública, advirtiendo de que la carencia de médicos era alarmante, que había que incrementar las plazas MIR, que hay que diseñar un plan de incentivos para las plazas de difícil cobertura y una gran reordenación de recursos para que todo el mundo en Castilla y León tenga acceso a una sanidad en condiciones dignas y de igualdad. No puede ser que alguien que viva en el Bierzo o en Soria tenga muchas más dificultades para acceder a la sanidad que alguien que viva en Valladolid o en Burgos. Hay que garantizar una sanidad de calidad y equitativa a toda la ciudadanía de esta Comunidad.

¿No hay médicos o el problema es no están bien pagados?

Esa es una de las causas de por qué se van los médicos a otras comunidades. Es absolutamente imperioso poner en marcha ese plan de incentivos de aquellas plazas que sean de difícil cobertura y también hay que ofrecer a los profesionales sanitarios unas condiciones económicas y laborales que sean decentes y acordes a la responsabilidad que ellos tienen. No puede ser que la Junta de Castilla y León ofrezca unas condiciones laborales leoninas a los profesionales sanitarios, con contratos por meses, por semanas, por días e incluso por horas. Eso está expulsando a muchos sanitarios y facultativos de esta Comunidad, y está haciendo que haya muchas comarcas que se vean en una situación de falta de médicos y de carencia lacerante de especialistas.

¿Y por qué no se aborda ese asunto? Se están planteando hasta taxis para llevar a los pacientes a los centros de salud de referencia pero ¿no sería más barato invertir en personal?

Sería más eficiente invertir en personal y sería más eficaz invertir en hospitales comarcales, de forma que se organice la dotación sanitaria, y que las cabeceras de comarca ofrezcan una cartera de servicios completa para que no haya ciudadanos que no puedan tener acceso a pediatras o neurólogos. Hay que racionalizar los recursos sanitarios y, sobre todo, invertir exponencialmente en la sanidad pública. El Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos habla mucho, pero hace muy poco. El gran problema es que al final desdeñan la sanidad pública, que la conciben más como un negocio y en términos de rentabilidad, y muchas veces para ellos no es rentable ofrecer una sanidad pública de calidad en el medio rural. Evidentemente que no es rentable, pero es que la sanidad no es un negocio, la sanidad es un derecho.

