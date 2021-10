El congreso del PP Castilla y León sin “ninguna prisa” y a la espera del calendario nacional

El Partido Popular de Castilla y León espera que la dirección nacional fije el calendario para la celebración de los congresos autonómicos, para los que todavía no hay una fecha, aunque considera que “no hay ninguna prisa” para su celebración en la que se renovará el liderazgo de Alfonso Fernández Mañueco.

En declaraciones a Ical durante la celebración de la Convención Nacional del PP que se clausura hoy en Valencia, el secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez, explicó que, hasta ahora, se han celebrado tres congresos autonómicos y faltan, por tanto, el resto, pero aseguró que “no hay ninguna prisa”.

Solo falta Salamanca

“Estamos pendientes de cuando se concretara el calendario, que se hablará con las comunidades”, precisó el dirigente popular, que defendió que “las cosas se hacen de abajo a arriba”, tras recordar que se han celebrado ocho de los nueve congresos provinciales, ya que solo falta el de Salamanca.

Por lo tanto, manifestó que ahora se empieza con los regionales para cerrar con el nacional. “No hay fecha concreta, no se sabe si puede ser para el primer semestre del año, pero no me atrevo a aventurar ninguna fecha porque no corresponde a nosotros, tiene que haber un calendario nacional”, reseñó.

El último congreso del PPCyL se celebró en marzo de 2017, por primera vez con primarias entre el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, que fue el vencedor y sustituyó a Juan Vicente Herrera, y el leonés Antonio Silván. La pandemia ha retrasado la renovación prevista en el partido con los procesos congresuales, de los que se han celebrado ya la mayoría de los provinciales y se abre el turno de los autonómicos.

