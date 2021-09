La comisión covid en la Comunidad nace con discrepancias sobre los comparecientes

Castilla y León investigará la gestión realizada por la Junta en las residencias durante la pandemia, pero también la que ha realizado el Gobierno nacional durante todo este tiempo en el que hemos tenido que convivir con el covid. Hoy se ha constituido la Comisión de Investigación sobre la gestión del COVID-19 en Castilla y León, medidas y decisiones adoptadas para minimizar su impacto en las residencias. Un órgano que nace con consenso (o casi) y con ganas de descubrir la verdad, aunque a las primeras de cambio ya se ha comprobado las primeras tiranteces.

La Comisión estará presidida por el médico Pedro Pascual, procurador de Por Ávila, que forma parte de la bancada del Grupo Mixto, y que no podrá preguntar a los comparecientes. Una elección que cuenta con el respaldo de todos los grupos por ser una “persona que en todos los plenos ha mostrado el interés general por encima del electoral”, ha asegurado el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, David Castaño.

Aunque todos han coincido en que “es un buen día para Castilla y León”, en la rueda de prensa ofrecida por cada partido político ya han comenzado a surgir los primeros reproches. La intención de PP y Ciudadanos es la de investigar la gestión realizada por parte de la Junta, pero sobre todo desde el Gobierno nacional. Quieren saber e informar a sus ciudadanos de lo que pasó en España antes de la declaración del primer estado de alarma, cuando se aplicó el mando único y cuando se sufrió "el mayor pico" de casos de coronavirus en todo el país. Mientras que el PSOE pretende que la investigación se centre en Castilla y León “porque nadie me pregunta por cómo se ha gestionado las residencias en Albacete”, ha comentado la procuradora Nuria Rubio

Sin embargo, los puntos de confrontación están claros. PP y Ciudadanos quieren que se investigue a nivel nacional, no solo lo que ha ocurrido en las residencias de Castilla y León, por lo que avisan de que llamarán a declarar al que fuera entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias. No así al presidente Pedro Sánchez. Mientras que PSOE quiere centrar la Comisión en saber qué ha ocurrido durante la pandemia en las residencias regionales. Sobre llamar a los altos dirigentes, “no nos negamos, pero creemos que hay otras personas que tienen antes que hacerlo”. Por ejemplo, ha anunciado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Ciudadanos: “Habrá más consenso de lo que parece”

David Castaño de Ciudadanos

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes, David Castaño, se ha mostrado satisfecho con la constitución de la investigación. “La semana que viene comenzaremos a ponernos de acuerdo y a investigar lo que ha pasado. Vamos a realizar un plan de trabajo, requeriremos la documentación, llamaremos a las comparecencias, y finalmente habrá unas conclusiones”, ha explicado como hoja de ruta para las próximas semanas. “Todo lo que se hizo y lo que no desde las instituciones políticas tiene una influencia en lo que ha pasado en Castilla y León”, ha asegurado.

Castaño cree que, pese a lo que pueda verse, habrá “más consenso de lo que parece”. “Por muchas razones, una vez que se ha constituido, me da la impresión de que la intención de todos es investigar si las decisiones fueron las correctas. Yo no considero que ninguna institución pública actuara mal a sabiendas, creo en la buena voluntad de todos los políticos y las decisiones”. Por último ha descartado que esta comisión se use “como arma arrojadiza”.

PP: “Queremos hacer un trabajo extenso pero sin circo”

El Grupo parlamentario popular quiere hacer un “trabajo exhaustivo y extenso”, “sin circo” para saber lo que ha ocurrido en España y en Castilla y León durante los primeros meses de pandemia. “¿En qué contexto se produjo, ¿qué medidas preventivas se tomaron y cuáles no? ¿Qué efectos supusieron el estado de alarma? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera declarado antes? ¿Qué competencias tenía el Gobierno y cuales se dejaron en manos de las Comunidades”? Estos son algunas de las preguntas que el procurador Alejandro Vázquez, quiere que esta Comisión de Investigación saque a la luz.

Vázquez pretende que se analice lo que hizo el Gobierno nacional, y por supuesto, “analizar el impacto que la pandemia tuvo las residencias y los ciudadanos. Tenemos que analizar las decisiones que tomó la Junta”.

Sobre las personas que tienen comparecer incluyo también a Illa y a Iglesias, aunque en su caso quiso dejar atrás el “circo”. “Queremos establecer un plan de trabajo para saber qué circunstancias se dieron alrededor del covid. Huyendo siempre del uso partidista. Si ponemos el tema circo por delante quitamos profundidad al tema”, ha explicado.

PSOE: “Las competencias siempre fueron de la Junta”

Nuria Rubio (PSOE) durante la rueda de prensa

Por su parte, la procuradora leonesa Nuria Rubio, la cara visible del PSOE en asuntos relacionados con las residencias de mayores, ha centrado su intervención en querer saber qué ocurrió en las residencias de Castilla y León. “Hoy es un buen día porque se comienza a trabajar para saber qué ha pasado con los mayores en nuestras residencias algo que se ha impedido desde PP y Ciudadanos durante este tiempo y que sale adelante gracias a nuestro empeño”. Estaba claro que la socialista no estaba en la misma línea que los anteriores.

“Son muchas las familias, con afectados, que quieren saber qué ha pasado con la gestión en Castilla y León, nosotros nunca nos hemos opuesto a nada y ahora es el momento de saber la verdad”, ha argumentado, además ha afirmado que su grupo no hará “política partidista” con esta investigación, pero sí, “haremos política para dar una respuesta a la ciudadanía”.

En lo que respecta a las comparecencias tiene claro que “vendrán los que tengan que hacerlo”, pero “está claro que las competencias siempre estuvieron en Castilla y León, si quieren llamar a Illa y a Iglesias que lo hagan, pero nosotros tenemos bien claro quién tienen que venir”. Y en este caso ha nombrado al presidente Mañueco, “como único responsable de lo que ha sucedido en las residencias”.

Como dato curioso, el título de la comisión es: "Comisión de Investigación sobre la gestión del COVID en Castilla y León, medidas y decisiones adoptadas para minimizar su impacto en las residencias de Castilla y León, modelo de cogobernanza surgido de la declaración del estado de alarma, coordinación administrativa en la lucha contra el COVID, gestión y actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial en la Comunidad Autónoma ante la pandemia de COVID-19"

