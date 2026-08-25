Pinhel honra a Rui Ventura: reconocimiento a un presidente que convirtió la ciudad en un referente del interior portugués

La presidenta de la Cámara Municipal, Daniela Capelo, Rui Ventura, y la presidenta de la Asamblea Municipal, Ângela Guerra C-M Pinhel

Las fiestas de Pinhel vivieron este año uno de esos instantes que trascienden el programa festivo para instalarse en la memoria colectiva de una ciudad.

Entre la música, los encuentros populares y el ambiente de celebración que inunda las calles durante estos días, el municipio quiso detener el tiempo para rendir homenaje a Rui Ventura, quien durante años dirigió los destinos de la Cámara Municipal y que hoy preside Turismo Centro de Portugal.

No fue únicamente un reconocimiento institucional. Fue, sobre todo, el abrazo de un pueblo a uno de los hombres que más profundamente ha contribuido a transformar la imagen y las aspiraciones de esta histórica ciudad de Beira Interior, que precisamente este 25 de agosto cumple 256 años.

Los aplausos que acompañaron el acto nacían del recuerdo de una etapa marcada por la apuesta por el desarrollo, la valorización del patrimonio y la convicción de que el interior portugués podía competir en igualdad de condiciones con otros destinos del país.

Pinhel conoce bien el valor de quienes creen en su tierra. A lo largo de su historia ha aprendido que el futuro no se construye únicamente con grandes inversiones, sino también con dirigentes capaces de escuchar, impulsar proyectos y fortalecer la identidad de una comunidad orgullosa de sus raíces.

Esa fue precisamente la idea que sobrevoló el homenaje dedicado a Rui Ventura, quien recibió la medalla al mérito de manos de la presidenta, Daniela Capelo, en un acto que también tuvieron reconocimiento los presidentes de freguesía cesantes y los funcionarios jubilados en el año en curso.

Amplio legado

Durante su etapa al frente del municipio, Pinhel reforzó su presencia en el panorama turístico y cultural, impulsó iniciativas destinadas a dinamizar la economía local y consolidó una imagen basada en la autenticidad de un territorio donde la historia, el vino, la gastronomía y el paisaje forman parte de un mismo relato.

Una labor que hoy continúa desde otra dimensión, al frente de Turismo Centro de Portugal, promoviendo una región que encuentra en localidades como Pinhel algunos de sus mayores tesoros.

El reconocimiento celebrado durante las fiestas tuvo también un fuerte componente simbólico. En una época en la que la política suele medirse por la inmediatez, la ciudad quiso reivindicar el valor del trabajo realizado con perspectiva de futuro.

No se homenajeó únicamente un cargo, sino una trayectoria ligada al servicio público y al compromiso con el territorio.

La emoción fue compartida por vecinos, representantes institucionales y numerosos asistentes que participaron en un acto donde las palabras de agradecimiento encontraron respuesta en un prolongado aplauso.

Un gesto sencillo, pero cargado de significado, que reflejó el afecto de quienes consideran que parte del crecimiento experimentado por Pinhel lleva también la firma de Rui Ventura.

Las fiestas continuaron con su habitual programación cultural, musical y popular, pero el homenaje dejó una enseñanza que va más allá de cualquier celebración. Los pueblos y las ciudades también escriben su historia a través de las personas que creen en ellos y trabajan para hacerlos mejores.

Pinhel volvió a demostrar que sabe celebrar sus tradiciones, pero también reconocer a quienes han contribuido a fortalecer su identidad.

Porque las fiestas son alegría, convivencia y cultura, pero también memoria. Y recordar a quienes han dejado una huella profunda es una forma de seguir construyendo el futuro sin olvidar el camino recorrido, y eso es Rui Ventura.

Y para finalizar la jornada y el largo mes de actividades culturales y fiestas, nada mejor que hacerlo con Amália Rodrigues, porque hay voces que se escuchan y otras que permanecen para siempre.

La de Amália aprendió el idioma del alma y convirtió cada fado en un puente entre la memoria, la saudade y el corazón de quienes aún la siguen escuchando. El mejor homenaje a un hombre, a la historia y al pueblo portugués, ¡ay!