Alfândega da Fé se prepara para su gran cita: el Festival de la Cereza en plena carrera por la certificación europea

El noreste de Trás-os-Montes se viste de gala. Alfândega da Fé ha presentado oficialmente la programación del Festival de la Cereza y Compañía 2026.

Una cita que tendrá lugar del 5 al 7 de junio y que este año llega con una relevancia estratégica sin precedentes para el sector agrícola local.

El anuncio se realizó este martes durante la inauguración del Mercado de la Cereza y Compañía, una iniciativa que servirá de antesala durante todos los fines de semana de mayo.

La edición de este año es especial ya que coincide con la fase decisiva para que la Cereza de Alfândega da Fé obtenga la certificación de Indicación Geográfica Protegida (IGP) a nivel europeo, tras haber logrado ya el reconocimiento nacional.

Un impulso económico y de identidad

El alcalde de la localidad, Eduardo Tavares, destaca la importancia de este hito durante la presentación:

"La cereza de Alfândega da Fé es un símbolo fundamental de nuestra identidad y de nuestra economía local. El reconocimiento de la IGP representa justicia para los productores y un paso histórico hacia la revalorización de nuestro principal producto agrícola".

Para Tavares, el festival trasciende lo festivo: "Es mucho más que un evento de entretenimiento; representa la conexión entre agricultura, turismo, cultura y desarrollo económico. Es una oportunidad para reafirmar la excelencia de nuestros productores".

Innovación y tradición

El festival ha experimentado un crecimiento notable, con 169 solicitudes de participación, de las cuales se han seleccionado 120 expositores.

El recinto contará con 13 espacios dedicados exclusivamente a la venta del fruto rojo, que este año presenta una novedad visual: la estandarización de las cajas de venta bajo la marca única "Cereja de Alfândega da Fé" para potenciar su imagen ante el consumidor.

Entre las actividades programadas destacan para el sector Agrícola con la demostraciones de maquinaria y una mesa redonda sobre Desarrollo Rural (7 de junio).

El esperado "Concurso a la Mejor Cereza" para premiar la excelencia de la cosecha. Además de tres restaurantes con capacidad para 400 personas y sesiones de cocina en vivo (showcooking).

El 4 de junio, como previa, se celebrará el Gran Encuentro de Stand Up Paddle y Kayak en los Lagos Sabor.

El cartel musical de esta edición apuesta por grandes nombres de la escena actual como Carolina Deslandes, Ivandro, Kura y Zé Amaro, que se sumarán a grupos culturales, filarmónicas y DJs.

Además, el festival ha reforzado su Área Infantil, ofreciendo actividades lúdicas y educativas para asegurar un ambiente familiar.

La ocupación hotelera está al alza y el comercio local volcado en la cita, por lo que Alfândega da Fé vuelve a ser el epicentro de la producción frutícola de calidad en Portugal, apostando por la profesionalización y la proyección internacional de su "oro rojo".