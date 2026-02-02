Pinhel presenta el "mejor cartel de su historia" para una Feria de Tradiciones de récord y con mucha nostalgia

Momento de la presentación con la presencia de la Presidenta del Municipio, Daniela Capelo Município de Pinhel

La ciudad del ‘Halcón’ ya está lista para una de sus citas más importantes del año. La 31ª edición de la Feria de Tradiciones y Actividades Económicas (FTAE) de Pinhel ha sido presentada oficialmente esta tarde de lunes en la antigua escuela primaria de Pala, un escenario cargado de simbolismo para el tema que marcará este año el evento: "Caminos de Desaparecidos: la emigración pinheliana alrededor del mundo".

El evento tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de febrero en el Centro Logístico.

La presentación, encabezada por la Presidenta del Municipio, Daniela Capelo, ha comenzado con un emotivo vídeo de testimonios de emigrantes naturales de Pala que regresaron a su tierra tras años en el extranjero.

Capelo ha destacado que la Feria, además de ser un motor de promoción económica, también es un instrumento fundamental para la "afirmación de la identidad local".

"Esta edición rinde homenaje a los pinhelianos dispersos por el mundo, cuyas historias forman parte esencial de nuestro territorio", ha afirmado la alcaldesa durante el acto con la prensa.

"El mejor cartel de la historia"

Si por algo destaca esta 31ª edición es por su ambiciosa apuesta musical, calificada por la organización como "el mejor cartel de la historia" del certamen. El escenario del Centro Logístico de Pinhel vibrará con una mezcla de géneros que van desde el rock clásico hasta la electrónica y el pop contemporáneo.

Los platos fuertes del cartel son las colaboraciones exclusivas. En este caso, del esperado encuentro de ÁTOA con Luis Trigacheiro y Buba Espinho.

La mítica banda GNR, Mizzy Miles, Plutonio y Danni Gato con grandes tributos a las leyendas Tina Turner y Marco Paulo.

Además, la música popular de Sons do Minho, los grupos locales de Pinhel y las actuaciones de los Vecinos.

Para los que buscan exprimir las noches al máximo, el programa "After Hours" contará con sesiones de DJ Dadda, Kura, Twobrother’s y Cromos da Noite.

Pinhel invita a locales y visitantes a sumergirse en una experiencia que une el pasado migratorio con un futuro lleno de dinamismo económico y cultural.