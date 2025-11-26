La San Silvestre Ciudad Falcón vuelve a llenar de deporte y tradición las calles de Pinhel el 31 de diciembre

La San Silvestre Ciudad Falcón regresará a Pinhel el 31 de diciembre para celebrar una tradición que el municipio considera "muy arraigada".

La carrera, que antaño se disputaba de noche y reunía a numerosos corredores, fue recuperada después de un largo paréntesis y desde hace años se desarrolla en la mañana del Día de San Silvestre. El Ayuntamiento del municipio destaca que la intención es implicar a toda la comunidad.

La prueba comenzará a las 10.00 horas en las calles del centro urbano, con la meta situada junto al Tribunal. Está organizada por la Cámara Municipal de Pinhel y sus Servicios Sociales, Culturales y Deportivos, en colaboración con la Asociación de Atletismo de Guarda.

El consistorio subraya que la participación está abierta a atletas federados y no federados, tanto de forma individual como en representación colectiva, sin distinción de género o edad.

El programa prevé carreras para todos los escalones etarios, desde benjamines hasta veteranos, además de una Carrera de la Familia y una Caminata. Las distancias oscilan entre los 300 metros de la prueba infantil y los 10 kilómetros reservados para las categorías absolutas y veteranas.

La organización recuerda que ningún participante podrá competir en un nivel diferente al que le corresponde por edad, salvo los veteranos, que deben indicar si se inscriben como tales o en absolutos.

Las inscripciones deberán formalizarse de forma telemática hasta el 27 de diciembre. La organización se reserva la posibilidad de aceptar solicitudes fuera de plazo.

Las clasificaciones abarcarán todas las categorías individuales y una clasificación colectiva basada en la prueba de 10 kilómetros, tanto para absolutas como para veteranos.

Las puntuaciones atribuirán 30 puntos al primer clasificado, 29 al segundo y así sucesivamente hasta un punto para quienes finalicen.

En caso de empate, se priorizará a la formación con más atletas clasificados y, si persiste la igualdad, los premios económicos se dividirán. Solo se considerarán los clubes con un mínimo de ocho corredores.

Los premios incluirán trofeos o medallas para todas las categorías y cuantías económicas para las clasificaciones generales absolutas y veteranas, masculinas y femeninas.

En la categoría absoluta, los deportistas deberán terminar dentro de un margen de cinco minutos respecto al ganador masculino y de diez respecto a la ganadora femenina para optar a los premios monetarios.

También habrá recompensas específicas para atletas naturales o residentes en el municipio, desde meses de acceso al gimnasio y la piscina hasta entradas individuales.

Todos los premios se entregarán durante el almuerzo de convivencia ofrecido por la organización tras la ceremonia, prevista para las 12.30 horas. La ausencia en este acto se interpretará como renuncia, pasando el premio a la organización.

Los premios en metálico se abonarán mediante transferencia, previa presentación de un documento de identidad, y los premios locales se entregarán en forma de vales.

El reglamento incluye la autorización implícita para el uso de la imagen de los participantes con fines promocionales y de difusión en medios, internet, fotografía, vídeo y material publicitario "sin compensación económica o en especie".

La organización pone a disposición de los deportistas los vestuarios del Agrupamento de Escolas y destaca que el evento culminará con "el último almuerzo del año" ofrecido a todos los inscritos.

La Cámara Municipal afirma que confía en el éxito de una cita que busca mantener la tradición y dinamizar la ciudad en el cierre del año, al tiempo que solicita la máxima difusión para atraer al mayor número de participantes.