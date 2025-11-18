Bragança se transforma en la tierra de la Navidad y los sueños con la mayor pista de hielo natural de Tras-os-Montes

Isabel Ferreira, presidenta de la Cámara Municipal de Bragança, y José Luis González Prada, secretario de la Fundación Rei Afonso Henriques

Bragança encenderá de nuevo su espíritu navideño del 29 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026 con la 11.ª edición de 'Bragança. Tierra de Navidad y de Sueños', uno de los eventos más importantes del norte de Portugal en estas fechas.

La ciudad lusa se transformará en un escenario de luz, música y diversión que atraerá a miles de visitantes, especialmente desde Zamora y otros puntos de Castilla y León.

Así lo explicaba José Luis González Prada, secretario de la Fundación Rei Afonso Henriques, donde se ha presentado la programación y quien ha asegurado que "en España muchos piensan que la Navidad llega cuando el alcalde de Vigo enciende la iluminación, pero la Navidad comienza cuando Bragança y su Cámara Municipal presentan esta campaña".

Isabel Ferreira, presidenta de la Cámara Municipal de Bragança, y José Luis González Prada, secretario de la Fundación Rei Afonso Henriques

Prada también quiso señalar la importancia de la cooperación transfronteriza y la generosidad de Bragança al invitar a zamoranos y castellanos y leoneses a disfrutar del espíritu navideño.

Por primera vez, Isabel Ferreira, presidenta de la Cámara Municipal de Bragança, ha acudido a Zamora a presentar este programa, del que ha destacado "rico y diverso, con varios aspectos artísticos y culturales muy interesantes".

Así, un año más, la Plaza Camões se convertirá en el corazón del evento, con la mayor pista de hielo natural de Tras-os-Montes, cubierta de 350 metros cuadrados. Junto a ella, los niños podrán entregar sus cartas directamente a Papá Noel y disfrutar del tobogán de hielo de 40 metros, que ofrece diversión y adrenalina para todas las edades.

La plaza también acogerá el tren infantil, la mini noria, los carruseles y las casetas navideñas con chocolate caliente y dulces típicos de la temporada, convirtiéndose en un centro de entretenimiento para toda la familia.

La llegada de Papá Noel

La inauguración oficial tendrá lugar el 29 de noviembre a las 16:45 horas, cuando Papá Noel llegue a la Plaza Profesor Cavaleiro de Ferreira. Acompañado por elfos, ángeles, esquimales, ice girls y un muñeco de nieve, recorrerá las calles del centro histórico hasta la Plaza de la Sé, donde se encenderá el alumbrado navideño a las 17:45 horas.

El resto de la ciudad se iluminará desde el 21 de noviembre, creando un ambiente festivo que se extiende por toda Bragança.

Los visitantes también podrán disfrutar de conciertos de alumnos, profesores y familias del Conservatorio de Música y Danza de Bragança, así como de actuaciones de la Filarmónica de Bragança y de las bandas de música de Pinela e Izeda.

Mientras que en el Mercado Municipal se realizarán talleres de flores, adornos y dulces navideños, mientras que la Plaza de la Sé acogerá el Belén Viviente organizado por APADI y el Adviento a cargo de los Jóvenes de los Encuentros Fraternos.

Las actividades solidarias incluirán el Trail Urbano Nocturno, el Desfile de Clásicos y la Caminata Canina, todas con fines de apoyo social.

Los más pequeños podrán participar en cuentacuentos, talleres de duendecillos de Navidad y actividades científicas bajo la iniciativa "La Ciencia va a la fiesta", que se desarrollará en la Biblioteca Municipal, el Centro de Arte Contemporáneo Graça Morais y el Centro Ciencia Viva.

Ferreira ha resaltado que el programa busca "reunir y tener la participación de los diversos equipamientos culturales, artísticos y sociales de la ciudad".

Una Nochevieja inolvidable

La Nochevieja también tendrá un momento muy importante en Bragança y se celebrará en la Plaza de la Sé con música de DJ Sara Santini y DJ Dilcio, del 31 de diciembre al 1 de enero, entre las 23:00 y las 02:30 horas.

Isabel Ferreira, presidenta de la Cámara Municipal de Bragança

Isabel Ferreira ha señalado que este momento es "muy importante para vivir juntos, compartir y crear recuerdos inolvidables" y para reforzar la magia de la Navidad en el centro histórico de Bragança.

Además, durante la Navidad, el Centro de Arte Contemporáneo Graça Morais inaugurará las exposiciones 'Anjos do Apocalipse' el 13 de diciembre y 'Os Dedos, Rebentos de Soja' el 20 de diciembre. El Centro de Fotografía Georges Dussaud mostrará 'A Terra e os Camponeses – Trás-os-Montes na Década de 80' y 'Macrofotografia'. El Museo Ibérico de la Máscara y del Traje presentará 'As Máscaras da Torre de Dona Chama'.

El 'Tren de Navidad', que saldrá de lunes a viernes desde la Avenida João da Cruz a las 18:00 y 19:00 horas, permitirá recorrer las calles iluminadas del centro histórico, ofreciendo un paseo mágico para familias y turistas.

"Este evento pretende ser una experiencia que invita a todos a vivir la magia de la Navidad en Bragança", ha afirmado Isabel Ferreira. La presidenta de la Cámara Municipal de Bragança ha asegurado que cada rincón de la ciudad se transforma en un espacio de descubrimiento, música, talleres y solidaridad.

El municipio desea a locales y visitantes una Navidad llena de "calor humano, sonrisas y convivencia" y un Año Nuevo de "esperanza, logros y momentos felices", recordando que la luz y el espíritu de estas fiestas pueden acompañarnos todo el año.