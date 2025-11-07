Beira Interior-Vinos & Sabores 2025: Pinhel celebra una década de aromas, tradición y creatividad

El Brasão Dourado de Pinhel acogió la presentación y contó con la presencia de Daniela Capelo, presidenta de la Câmara Municipal; Rodolfo Queirós, presidente de la CVRBI; Catarina Dourado, gerente; y el reconocido chef Diogo Rocha.

Pinhel, corazón de la Beira Interior, se prepara para brindar por la décima edición de su gran cita con el vino y la gastronomía regional. Del 21 al 23 de noviembre, el Centro Logístico de Pinhel acogerá una nueva edición del certamen ‘Beira Interior – Vinos & Sabores’, organizado la Câmara Municipal de Pinhel en colaboración con la Comisión Vitivinícola Regional de la Beira Interior (CVRBI).

El evento, que celebra ya diez años de existencia, se ha consolidado como una de las plataformas más importantes de promoción de los vinos y productos tradicionales del interior portugués. Este año reunirá a medio centenar de productores de vino, aceite, quesos y embutidos, en un entorno que combina tradición, innovación y experiencias sensoriales, también con mucha animación musical.

La presentación oficial tuvo lugar en el Brasão Dourado, el más reciente proyecto turístico de Pinhel, y contó con la presencia de Daniela Capelo, presidenta de la Câmara Municipal de Pinhel; Rodolfo Queirós, presidente de la CVRBI; Catarina Dourado, gerente del Brasão Dourado; y el reconocido chef Diogo Rocha, galardonado con una estrella Michelin.

Catas y sabores

Durante tres días, los visitantes podrán disfrutar de un Salón de Vinos y Sabores, catas comentadas, ‘showcookings’, degustaciones de productos regionales y momentos musicales. Entre los expertos que conducirán las catas figuran Valéria Zeferino, subdirectora de la revista ‘Vinho – Grandes Escolhas’; Tiago Macena, Ângela Marin, Jenny Silva y Patrícia Santos, enólogos de reconocido prestigio.

Los fogones del certamen estarán liderados por el chef Diogo Rocha, del restaurante ‘Mesa de Lemos’ (Silgueiros/Viseu), distinguido con una estrella Michelin y jurado del programa ‘MasterChef Portugal’. También participará Joana Barrios, uno de los rostros más populares del canal ‘24Kitchen’, quien compartirá su pasión por las “recetas simples y fáciles de preparar”.

Novedades con esencia artística

La edición 2025 presentará dos actividades inéditas. La primera será el seminario ‘Pinhel en Esencia. Un viaje olfativo-vínico por el alma de la Beira Interior’, impartido por Cláudia Camacho, la primera perfumista independiente de Portugal. La segunda, una performance de pintura en vivo a cargo de la artista Ekaterina Zavodun Pereira, conocida por sus creaciones con vino como pigmento.

Conocida como la 'Ciudad del Halcón’, Pinhel refuerza así su posición como “capital del vino de la Beira Interior”, apostando por la cultura, el turismo enogastronómico y la promoción de sus productos locales.

“Este certamen no solo celebra el vino, sino también la identidad de toda una región que se ha hecho fuerte a través del trabajo y la pasión de sus gentes”, destacó la presidenta, Daniela Capelo, durante la presentación.

Beira Interior-Vinos & Sabores 2025 invita a descubrir el alma del interior portugués a través del vino, los aromas, los sabores y el arte. Un encuentro donde tradición y modernidad se funden en una copa de buen vino.