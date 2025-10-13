La vecina Bragança cambia de color político tras 28 años: Isabel Ferreira, nueva presidenta de la Cámara

Isabel Ferreira, del Partido Socialista, será la nueva presidenta de la Cámara Municipal de Bragança tras imponerse en las elecciones municipales celebradas este domingo en el norte de Portugal.

La victoria pone fin a 28 años de gobiernos ininterrumpidos del Partido Social Demócrata (PSD) en la ciudad y en las aldeas que dependen de la cámara municipal.

En los comicios municipales de Portugal, la candidata socialista obtuvo el 50,31% de los votos frente al 41,42% cosechado por el presidente saliente, Paulo Xavier, que aspiraba a la reelección.

Isabel Ferreira

Así, la dirigente socialista se convierte en la principal interlocutora de las instituciones zamoranas, como el alcalde de la capital, Francisco Guarido, o el presidente de la Diputación, Javier Faúndez.

El resultado supone un giro político de gran magnitud para la vecina ciudad lusa. Cabe recordar que en las elecciones de 2021, el Partido Socialista se había quedado a más de 30 puntos de distancia, por lo que el triunfo de Ferreira marca un cambio de ciclo histórico en el municipio tras décadas de hegemonía del centro-derecha.

En sus primeras declaraciones, la nueva presidenta de la Cámara de Bragança aseguró que su prioridad será impulsar una agenda municipal "menos ensimismada", porque la ciudad "necesita abrir las puertas al resto del distrito, a la comunidad intermunicipal, a la región y al país", según recogen medios portugueses.

Desde Zamora, el PSOE ha felicitado a Isabel Ferreira por su victoria. En un comunicado, la formación socialista zamorana ha destacado que el resultado abre una "nueva etapa de esperanza y progreso" para el municipio portugués y una oportunidad para reforzar las relaciones institucionales y económicas entre ambos territorios.

El secretario provincial, Antidio Fagúndez, ha asegurado que la victoria de Isabel Ferreira es "una magnífica noticia para Bragança, para el norte de Portugal y también para Zamora".

Fagúndez ha explicado que "compartimos con ella la defensa de un modelo de desarrollo que mira al futuro, que apuesta por el territorio y por las personas. Para el diputado socialista, el liderazgo de Isabel Ferreira será clave para seguir estrechando los lazos entre España y Portugal".

El PSOE de Zamora ha detallado que habían seguido la jornada electoral portuguesa con gran interés, "como quien siente a Bragança como una tierra hermana". Asimismo, los socialistas zamoranos trasladaron sus mejores deseos a Ferreira y reiteraron su voluntad de colaboración en beneficio del eje de cooperación hispano-luso.

Una investigadora internacional vinculada a la lucha contra la despoblación

Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira nació en 1974 en Nampula (Mozambique) entonces África Oriental Portuguesa. Es investigadora especializada en el ámbito agroalimentario, profesora universitaria y dirigente política.

Isabel Ferreira

Reside en Bragança, donde ha ejercido como docente y responsable en el Instituto Politécnico, así como directora del Centro de Investigación de Montaña y fundadora del laboratorio de innovación MORE.

Su carrera científica es reconocida a nivel internacional. Entre 2015 y 2019 fue distinguida por Web of Science como una de las investigadoras más citadas del mundo, acumulando en 2019 más de 24.000 referencias a su trabajo. Ha publicado más de 600 artículos, 4 libros internacionales y 60 capítulos de obra académica, además de patentes transferidas a la industria.

En octubre de 2019 fue nombrada secretaria de Estado de Valorización del Interior en el Gobierno de António Costa. Desde este cargo, con sede en Bragança, lideró la estrategia portuguesa contra la despoblación, coordinando proyectos de cooperación transfronteriza con España y manteniendo una fuerte implicación con Zamora y Salamanca, dos territorios con problemas demográficos similares.

Ferreira ha defendido en numerosas ocasiones la mejora de infraestructuras como la conversión en autovía de la carretera nacional N-122 hacia Zamora, la conexión de Miranda de Duero con Sayago y Aliste o el impulso de la Bragança-Rionor-La Bañeza. También ha apostado por proyectos conjuntos, como el uso compartido del aeropuerto de Bragança y la estación de alta velocidad de Sanabria.

Su perfil combina la experiencia académica y científica con una marcada trayectoria política y de gestión, lo que la convierte en una de las principales referencias en la defensa del desarrollo del interior peninsular.