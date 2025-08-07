Bragança abre las puertas de su apasionante pasado medieval en la Festa da História 2025

Del 14 al 17 de agosto, las murallas de Bragança dejarán de ser una postal estática para convertirse en un escenario vivo donde la Edad Media volverá a cobrar vida. La Festa da História regresará este verano con un despliegue de torneos, cortejos, mercados y talleres que permitirán al visitante adentrarse en un tiempo de jerarquías rígidas, caballeros en busca de gloria y artes que el mundo moderno casi ha olvidado.

En el corazón de la ciudad lusa, la plaza central se transformará en un mercado medieval en el que los artesanos ofrecerán sus productos al ritmo de conversaciones, brindis y aromas que evocan tiempos remotos.

Por la Travessa dos Segredos y la Rua dos Larápios se recreará la vida de las clases más humildes, con escenas que sorprenderán al público y que mostrarán un rostro menos idealizado de la Edad Media.

Festa da História

Revivir la leyenda

La historia que vertebrará la edición de este año recupera un episodio de ambición y rivalidad. En el siglo XIII, el alcaide de Bragança no solo protegía la ciudad y su castillo, sino que ostentaba un cargo reservado a miembros de la realeza o de la nobleza.

Su hija, joven heredera de un nombre y un poder codiciados, será el centro de un torneo anunciado con solemnidad. Dos caballeros disputarán su mano siguiendo "las antiguas y honrosas reglas" de combate, y con ella la posibilidad de ascender a los más altos títulos.

La leyenda cuenta que David y Belchior, hermanos de sangre e hijos de una criada de la casa de los Bragançãos, partieron años atrás en busca de fortuna. El destino los trae de regreso para enfrentarse por el mayor de los premios: el corazón de la joven y el lugar que ella representa en la jerarquía brigantina.

La tensión por este asunto crecerá desde el primer desfile, el 14 de agosto a las 21:30 horas, cuando el cortejo oficial recorra el centro histórico de Bragança hasta su imponente castillo.

Esa misma noche, a las 22:00 horas, se presentarán los caballeros ante la nobleza y el pueblo. Pero el gran torneo, bajo el título A Carta, se celebrará las noches del 15, 16 y 17 de agosto en el castillo, siempre a las 22:00 horas, donde se escenificará la competición decisiva por la mano de la hija del alcaide.

Talleres y demostraciones

La experiencia no se limitará a la contemplación. Quien lo desee podrá iniciarse en el manejo de la espada medieval, sentir el peso de una cota de malla, aprender a escribir y pintar como en los tiempos de reyes y reinas, o tejer en un telar con lanas teñidas de forma natural.

También se podrá moler trigo para transformarlo en harina, descubrir las técnicas de la cetrería y trabajar en un telar vertical para comprender, de urdimbre en urdimbre, cómo se levantaba un tejido.

Los más pequeños, convertidos en guerreros o princesas, afrontarán retos y juegos que pondrán a prueba su destreza y su ingenio, siempre acompañados de sus familias. Todas las actividades serán gratuitas y requerirán inscripción previa hasta media hora antes de cada sesión en el "Posto de Controlo".

El ambiente medieval se mantendrá vivo desde la apertura, el 14 de agosto a las seis de la tarde, hasta la medianoche. Los tres días siguientes, las puertas del evento se abrirán al mediodía y se cerrarán a las doce de la noche.

La mayor parte de las propuestas se desarrollará al aire libre, por lo que la organización aconseja vestir ropa cómoda y adaptada al clima.

Programa de actividades

Para quienes lleguen en coche, la ciudad ofrece aparcamientos subterráneos en la Praça Camões y en la Avenida Sá Carneiro, con gratuidad parcial en los primeros minutos, así como más de 300 plazas en superficie.

Dentro y fuera de las murallas hay aseos públicos, y en las calles próximas se ubican cajeros automáticos. Restaurantes y alojamientos completan la oferta para quienes decidan que un solo día no basta para vivir este viaje al pasado.