Pinhel invita a vivir una experiencia única con el certamen Vinos y Sabores de la Beira Interior

La histórica ciudad de Pinhel, a escasos 20 minutos de la frontera de Fuentes de Oñoro, se prepara para acoger la 9.ª edición de Beira Interior-Vinos y Sabores, conocida como la Feria del Vino de Pinhel, un evento organizado por el Municipio de Pinhel, en colaboración con la Comisión Vitivinícola Regional de la Beira Interior (CVRBI).

La presentación de este importante evento tuvo lugar en la bodega Lúcia & Américo Ferraz, situada en la aldea Vale Flor, perteneciente al concejo de Mêda, con la presencia del presidente de Pinhel, Rui Ventura, y del presidente de la CVRRI, Rodolfo Baldaia de Queirós, así como diversos medios de comunicación social.

El certamen, dedicado a los vinos y sabores de la Beira Interior, una superficie de cultivo que abarca a 20 concejos de los distritos de Guarda y Castelo Branco, tendrá lugar en el Centro Logístico de Pinhel, los días 15, 16 y 17 de noviembre.

Presentación de la Feria del Vino de Pinhel

Junto al Salón de Vinos y Sabores, con la participación de cerca de cincuenta productores, habrá también catas comentadas de vinos, degustaciones de productos regionales, showcookings, un seminario dedicado al tema de la internacionalización y un área de restauración con diversas propuestas.

A lo largo de los tres días que dura el certamen vitivinícola y gastronómico, habrá también animación musical acorde con el ambiente pretendido para este evento, único en cuanto a organización y presentación.

A destacar

Adega Lúcia & Américo Ferraz

Del programa a desarrollar durante ese fin de semana eno gastronómico, destacan también dos actividades paralelas: Concurso de Vinos 'Cosecha de la Prensa', con la coordinación de Luís Lopes, director de la revista 'Vinho-Grances Cosechas', y el Maratón BTT Pinhel Ciudad Falcão, el domingo 17 de noviembre.

En la presentación, el presidente de la Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, recordó "la importancia de este certamen para reivindicar los vinos de la Beira Interior, pero también para respaldar a la región y su atractivo".

Cada vez más, "la promoción territorial se asienta en la valorización del patrimonio, pero también en la gastronomía y, naturalmente, en los vinos asociados a una determinada región vitivinícola", motivo por el que el Municipio de Pinhel y la CVRBI continúan apostando por la organización de este importante evento, recordó Rui Ventura.



PROGRAMA

SEXTA-FEIRA 15

18h00: INAUGURAÇÃO da 9.ª edição do BEIRA INTERIOR - VINHOS & SABORES

18h30: DJ SUNSET & SAX Live Act

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores | Palco Principal)

19h30: PROVA DE VINHOS COMENTADA

Brancos da Beira Interior – Altitude e Terroir

Luís Lopes | Diretor da Revista Vinho – Grandes Escolhas

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores) Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame

20h00: ENTREGA DE PRÉMIOS DO CONCURSO DE VINHOS “Escolha da Imprensa”

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores | Palco Principal)

21h00: LUDGERO ROSAS TRIO

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores | Palco Principal)

23h00: DJ REMEMBER 80’s

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores | Palco Principal)

00h00: Encerramento

Presentacion de la Feria del Vino de Pinhel

SÁBADO 16

12h00: Abertura do Salão de Vinhos e espaços de Restauração

14h00: SEMINÁRIO

INTERNACIONALIZAÇÃO dos Vinhos da Beira Interior

Venha ouvir e falar com profissionais da área

Oradores convidados:

Frederico Falcão | Presidente da ViniPortugal

Maria Miguel Manão | Export & Marketing Manager – Adega de Cantanhede

Tiago Cristóvão | Export Manager – Quinta do Cardo

Renata Abreu | Empreendedora e Formadora

Moderadora:

Madalena Ferreira | Jornalista SIC

(Sala Seminários)

16h30: SHOWCOOKING

Nélson Carvalho e Maria Rosa Carvalho | Restaurante Soadro do Zêzere | Valhelhas

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores) Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame

17h30: PROVA DE VINHOS COMENTADA

Uma Viagem pelos Vinhos Brancos da Beira Interior

Tiago Macena | Enólogo

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores | Palco Principal) Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame

18h30: ENTREGA DOS DIPLOMAS DO CURSO DE ESCANÇÃO

Parceria Escola de Hotelaria de Portalegre e Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior

(Salão Beira Interior - Vinhos & Sabores | Palco Principal)

19h00: SHOWCOOKING

Chef José Alexandre (Lisboa)

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores) Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame

20h00: PROVA DE VINHOS COMENTADA

Uma Viagem pelos Vinhos Tintos da Beira Interior

Tiago Macena | Enólogo

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores | Palco Principal) Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame

21h30: JOÃO FARINHA – Fados de Coimbra

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores | Palco Principal)

22h30: MIGUEL SILVA Chillout Sessions

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores | Palco Principal)

00h00: Encerramento

DOMINGO 17

09h00: MARATONA BTT – Pinhel Cidade Falcão 2024

(Início junto ao Pelourinho – Praça Sacadura Cabral)

12h00: Abertura do Salão de Vinhos e espaços de Restauração

16h00: SHOWCOOKING

Chef Martins | Associação AcriGuarda | Guarda

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores) Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame

17h00: PROVA DE VINHOS COMENTADA

Tintos da Beira Interior – Altitude e Terroir

Paulo Vale | Escanção

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores) Inscrição prévia obrigatória, no recinto do certame

18h00: TROVAS DA BEIRA – Grupo de Música Tradicional Portuguesa

(Salão Beira Interior – Vinhos & Sabores | Palco Principal)

20h00: Encerramento do certame