Salamanca suena a ‘A Nuestro Ritmo’

‘A Nuestro Ritmo’ de Radio Oeste ZOES: la escena musical salmantina se autoedita y alza la voz con dos discos colectivos

Hay algo profundamente valioso —y cada vez más raro— en los proyectos que nacen desde abajo, sin grandes presupuestos ni respaldo institucional, pero con una convicción férrea: que la música local merece ser escuchada.

Eso es precisamente lo que propone ‘A Nuestro Ritmo’ (Radio Oeste, ZOES), una iniciativa que no solo recopila canciones, sino que retrata el pulso creativo de Salamanca en pleno 2026.

La publicación de dos discos recopilatorios, que suman 43 temas firmados por artistas de la ciudad y su provincia, funciona casi como una declaración de intenciones.

Por un lado, Horizonte Electrónico A Nuestro Ritmo, centrado en la escena electrónica; por otro, Nuestra Música A Nuestro Ritmo, un mosaico sonoro donde conviven el rock, el pop, el indie, el metal o el rhythm and blues. Dos miradas distintas pero complementarias a una misma realidad: la diversidad y vitalidad musical salmantina.

El primero, presentado a finales de marzo, tiene además un valor simbólico añadido. No es solo un recopilatorio, sino una suerte de hito: el primer disco de estas características dedicado íntegramente a la música electrónica local.

Diez proyectos que, lejos de competir entre sí, evidencian una red de colaboraciones, cruces e influencias que hablan de una escena cohesionada, madura y en constante diálogo.

La fiesta de la música local

El segundo trabajo, que se presentó este 21 de abril, amplía el foco y confirma lo que muchos ya intuíamos: en Salamanca hay una cantera musical tan variada como consistente.

No se trata únicamente de estilos distintos, sino de maneras diferentes de entender la música, de escribirla y de defenderla. El resultado es un catálogo que invita tanto al descubrimiento como a la reivindicación.

Pero quizá lo más interesante del proyecto no esté solo en lo que suena, sino en cómo se ha hecho posible.

Aquí no hay grandes discográficas ni campañas de marketing: hay músicos que financian sus propios discos, que asumen riesgos y que, en muchos casos, también se encargan de la distribución.

Un modelo casi artesanal que, lejos de ser una limitación, refuerza el carácter colectivo de la propuesta.

Eso sí, el camino no está exento de obstáculos. La imposibilidad de incluir a algunos artistas por cuestiones relacionadas con derechos de autor pone sobre la mesa un debate incómodo pero necesario: ¿hasta qué punto el sistema actual facilita —o dificulta— este tipo de iniciativas independientes?

Aun así, el balance es claramente positivo. La respuesta de los músicos ha sido masiva, y todo apunta a que este no será un experimento aislado. La intención de publicar varios recopilatorios al año no solo permitiría dar cabida a más artistas, sino también construir, con el tiempo, una especie de archivo vivo de la música salmantina contemporánea.

En un momento en el que lo global parece eclipsarlo todo, proyectos como este recuerdan que lo cercano sigue teniendo mucho que decir. Quizá no cambien la industria musical, pero sí algo igual de importante: la forma en la que una ciudad escucha —y valora— a sus propios creadores. ¡Ay!