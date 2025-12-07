Sánchez no sabe derecho

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Lotería de Navidad
Sorteo Gordo de la Primitiva
Canarias busca menores tutelados
El héroe y el bribón
Asesinato niño de Garrucha
Pablo Alborán infancia Málaga
Lotera regala décimos
Mujer muerta en incendio
Sondeo Sociométrica María Guardiola
Suicidio de una mujer con sus hijos de 3 años
Empresarios a los 14 años
Rentabilidad administración de lotería
Estafa inmobiliaria
La vivienda, la nueva pensión
Empresa de cerrajería
Albañil argentino en España
Los ERE en España
Habituar nómina a hipoteca
Colección de invierno Aldi
Mueble de baño Action
Botas de piel Mango
Dueño empresa moda cristiana
Chaqueta elegante Lefties
Lotería Nacional, en directo
Despido por llegar demasiado pronto al trabajo
Escasez de albañiles
Tributación premio lotería
Jubilación empresario de reformas
Alejandro Sanz joven gimnasio Arguiñano
Santiago Segura infancia acoso años 80
Simulador Mundial 2026
Camionera española
Bolso elegante Parfois
Empresaria tienda infantil
Estantería elegante Jysk
Abrigo elegante Carrefour
La peruana que ganó el Gordo
Renfe cambia los precios
Marco Díaz, panadero
Lo que se queda Haciendo si ganas el Gordo
Alquileres baratos
Coste apertura de restaurante
Estafas Lotería de Navidad
Balizas V16
Limpiadora hondureña en España
Arán
Yannick Charton
Nueva ayuda coches eléctricos
Alcalá de los Gazules
Mercedes y Antonio, la pareja que gano el Gordo
Dueño de un negocio de hostelería
Luis Tosar infancia años 70
Iván Terrón, experto en consumo eléctrico
Robin Decaux, sobre la vivienda
Niño Becerra, economista
Ángela vive en un trastero
Empresario que cobra 900 euros
Subida factura de la luz
Jubilado y el problema de la vivienda
Autónoma con embarazo de riesgo
Búsqueda de alquiler
Española en Suiza
Viróloga sobre la peste porcina
Vivir en un pueblo de 10 habitantes
Confirmado por la Seguridad Social
Confirmado por Hacienda
Juan Francisco, tras repartir 1.2 millones de euros en Lotería de Navidad
Baliza DGT
Joaquín Sabina juventud años 70 exilio
Dueño de un bar
Prórroga de Verifactu
Crisis de la vivienda
Joven indignada por la IA
Coste regleta encendida
Negocio de compraventa de devoluciones
Extrabajador de Hacienda
Lotería de Navidad 2025
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Eduardo Parra / Europa Press.

Opinión

Sánchez no sabe derecho

"Otro episodio más de este disparatado ambiente público que estamos viviendo", señala Miguel Cid.

Publicada
Actualizada

Según publican todos los medios Pedro Sánchez ha declarado que él PSOE no puede denunciar a la Fiscalía a su excolaborador Francisco "Paco" Salazar de abusos sexuales contra compañeras subordinadas en La Moncloa porque eso lo tienen que hacer las propias víctimas.

Ello demuestra una grave ignorancia por parte de todo un presidente del Gobierno de un derecho y obligación de toda persona en este caso jurídica como es el Partido Socialista, de poner en conocimiento de la autoridad competente la Fiscalía de la comisión de un delito. 

Es inimaginable que quien ostenta la máxima responsabilidad institucional del país ignore algo tan evidente y, aún peor todavía, que sus asesores, que seguro le habrán comentado el asunto, le hayan podido aconsejar semejante disparate que merecería un claro suspenso en Derecho Procesal.

Y, ello, por cuanto cualquiera que conozca la posible comisión de un delito sea víctima o no está en el derecho y el deber de denunciarlo. E, incluso, si se siente perjudicada en constituirse en parte activa del proceso que pueda incoarse, lo que en este caso sería plausible para el propio PSOE o incluso el propio gobierno, que ve dañado de forma evidente su buen crédito con graves perjuicios morales para el mismo ocasionados por su alto cargo institucional.

En fin, otro episodio más de este disparatado ambiente público que estamos viviendo.

Más en Opinión