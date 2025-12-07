Sánchez no sabe derecho

Según publican todos los medios Pedro Sánchez ha declarado que él PSOE no puede denunciar a la Fiscalía a su excolaborador Francisco "Paco" Salazar de abusos sexuales contra compañeras subordinadas en La Moncloa porque eso lo tienen que hacer las propias víctimas.

Ello demuestra una grave ignorancia por parte de todo un presidente del Gobierno de un derecho y obligación de toda persona en este caso jurídica como es el Partido Socialista, de poner en conocimiento de la autoridad competente la Fiscalía de la comisión de un delito.

Es inimaginable que quien ostenta la máxima responsabilidad institucional del país ignore algo tan evidente y, aún peor todavía, que sus asesores, que seguro le habrán comentado el asunto, le hayan podido aconsejar semejante disparate que merecería un claro suspenso en Derecho Procesal.

Y, ello, por cuanto cualquiera que conozca la posible comisión de un delito sea víctima o no está en el derecho y el deber de denunciarlo. E, incluso, si se siente perjudicada en constituirse en parte activa del proceso que pueda incoarse, lo que en este caso sería plausible para el propio PSOE o incluso el propio gobierno, que ve dañado de forma evidente su buen crédito con graves perjuicios morales para el mismo ocasionados por su alto cargo institucional.

En fin, otro episodio más de este disparatado ambiente público que estamos viviendo.