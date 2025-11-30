Conviene buscar novia en un cuadro de Madrazo

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Lotería de Navidad
Ataques Trump a Venezuela
Guerra de TikTok María Guardiola
Acabar con las escuelas concertadas
Gordo de la Primitiva
Joven española en Senegal
Dueño de cafetería
Joven emigró a Inglaterra y volvió a España
Subida precio del pavo
Joven español sistema laboral
Adicta a las compras por 8 años
Jubilado y su penalización
Jubilado víctima de inquiokupación
Sergio Dalma juventud años 80
Ana Mena infancia obra padre
Joaquín Sabina mantenerse joven
Rusia entrará en guerra con la OTAN
No hay helicóptero para evacuar
Subida precio alimentos Navidad
Estatuto de Trabajadores período de prueba
Precio grado adicional calefacción
Alcoholismo, razón de incapacidad permanente
Pagar pausa de comida
Empresa 150 habitaciones
Hipoteca propietaria 35 años
Estatuto de Trabajadores horas de descanso
Factura luces navideñas
Camisa elegante Pepco
Compartir lotería de Navidad
"Acciones judiciales" por hacer obras
Burbuja de la IA
Negocio lavado de coches
Problemas con el alquiler
Chaqueta de pelo Stradivarius
Abrigo térmico Decathlon
Vestido elegante Aldi
Camionero rutas internacional sueldos
Adicta a las compras
Despido automático tras incapacidad
Limpiadora colombiana en España
La peor forma de pagar una hipoteca
Bolso elegante Parfois
Chaqueta elegante Lidl
Gonzalo Bernardos
Subida de pensiones 2026
Cuánto cuesta montar una cocina
Chaqueta elegante Kiabi
Precio del oro
Chaqueta elegante Zara
Alex, fontanero y electricista
Retraso en la nómina
Puente de diciembre
Cuponazo Black Friday ONCE
María, dueña de una librería
Subida de precios antes del Black Friday
Ahorro en Black Friday
Burbuja de la IA
Ley de vivienda
Taxista dominicano
Periodista español en Bruselas
Estatuto de Trabajadores
Sueldos albañiles
David Bisbal inicios música conciertos
Cuidadora de ancianos en España
Cómo ahorrar dinero en calefacción
Carmen Lomana mantenerse joven
Precio inmobiliarias
Precio de la calefacción
Subida de precio del turrón
Abelardo, cura con 93 años
Churrero, sobre la falta de trabajadores
Fontanero, sobre los precios
Gastos extra hospital
Número que jugaba Doña Manolita
Empresa absuelta de pagar 221.932 euros
Salario para adquirir vivienda
Pisos turísticos
Vive en Sevilla y trabaja en Barcelona
Confirmado: la empresa puede cambiar “tu jornada laboral”
De hacer chapuzas a invertir en casas
Megarascacielos de Málaga
tablero maya
Netflix Zack Snaider
coloso anfibio chino
megaconstrucción española
macrocentro comercial de Madrid
La obra 'Joven deshojando una margarita', de Raimundo de Madrazo (1890)

La obra 'Joven deshojando una margarita', de Raimundo de Madrazo (1890)

Opinión

Conviene buscar novia en un cuadro de Madrazo

"La gente busca cada vez en rincones menos propicios para el amor... O el amor cada vez es menos propicio para los rincones. El amor es menos amor, que es ocuparse poco de uno mismo y tiene más de amor propio"

Publicada

Hay lugares propicios para el amor, es una cosa que saben los poetas, por eso lo escribió Ángel González. Lo que nunca encuentras es el rincón y por tanto tienes pendiente el amor hasta que te asalten al mismo tiempo los dos.

El amor no es un tratado urbanístico, por descontado, pero conviene ponerle cimientos y no empezarlo por el tejado. Uno debe enamorarse «de una niña de Triana... al olor de los naranjos, en una mañana de Feria», como cantaban los Siempre así. O en mitad de la niebla en Valladolid, porque la niebla es un lugar como cualquier otro de la ciudad. Hay rincones y rincones... Lo importante del amor es que sea denso, para cosas vaporosas ya tenemos esta sociedad líquida.

Lo que yo no sabía es que todos los rincones propicios para el amor los pintó Madrazo, Raimundo. No José, ni Federico. Todos los rincones para el amor llevan pintados desde el siglo XIX en un lienzo y nosotros sin enterarnos. Y en cada rincón pintó una chica. O tal vez todas sean la misma porque en sus molduras todas tienen ese aire de haberse enamorado antes de ayer y de estar esperando carta, una propuesta, un envite. De estar en casa justo antes de que la vida se les revolucione.

Y entre tanto, todo el mundo preocupadísimo de buscar al amor de su vida por las esquinas, que es despreciar el amor y los rincones. Es imposible que encuentres a la madre de tus hijos en una discoteca. Es inútil buscarla en una terraza a deshora, por la Quinta Avenida de Nueva York al amanecer con croissants y vestido de Givenchy. Casi seguro tampoco en Tinder, aunque conozco a más de uno que acabó felizmente en el altar. La gente busca cada vez en rincones menos propicios para el amor... O el amor cada vez es menos propicio para los rincones. El amor es menos amor, que es ocuparse poco de uno mismo y tiene más de amor propio.

Todo lo que conviene ya es echarse novia en un cuadro de Madrazo, que es un amor ensimismado, que permanece por los siglos. Un amor duradero de los de verdad.

Paseando el otro día la exposición de la Fundación Mapfre me sentía como Gary Oldman en 'Drácula' de Bram Stocker al ver muchachas de las que sólo nos quedan los ecos. Y entre todas, ella. La chica del cuadro, desojando margaritas atemporales y a conciencia porque ella sabe lo que es el amor; como si hubiera cruzado océanos de tiempo por mí.

Más en Opinión