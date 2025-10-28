El PSOE tiene un problema en León

"El desconcertado votante del PSOE solo tiene claro que José Antonio Diez se parece más a la UPL que a Carlos Martínez. Algo que podría beneficiarles en unas elecciones municipales, pero que es un escollo imprevisible cuando la cita es autonómica".

Después del funeral viene el reparto de la herencia. Y en muchas familias, de las lágrimas se pasa a una ambición inexplicable. En política, esto sucede sin disimulo después de cada tragedia. En León, la herencia electoral de la oleada de incendios del pasado verano se abrirá previsiblemente en marzo. En vez de notario, habrá presidente de mesa y, en lugar de inmuebles y dinero en cuentas bancarias, se conocerá quién se queda con los votos.

Unos meses sin albacea que están siendo una batalla a pecho descubierto por capitalizar qué va a costarle al PP la cuestionable gestión de la crisis. El leonesismo quiere aprovechar el enfado, la sensación de desamparo y la tierra quemada para crecer. Aseguran sus cargos que “viven su mejor momento”, aunque esa tendencia no se refleje en las encuestas recientes. Pero queda partido.

El PSOE de Carlos Martínez, flojo en la oposición a Mañueco aquel aciago agosto, se frotaba las manos abiertas para recoger descontento. Sin embargo, va a tener que pelearlo, sobre todo consigo mismo. Tiene un problema grave el PSOE en León, y es la falta, desde hace años, de coherencia en su discurso y en su proyecto.

En un error político de novato en la arena autonómica, el candidato socialista a la Junta bromeó sobre el leonesismo en su acto de proclamación. En León, con todo el partido mirando y con el presidente del Gobierno a su lado. No podría empañarse de peor manera la fiesta. No tardó la UPL ni dos horas en ofenderse. Tampoco Podemos, que también quiere rascar algo de esta cesta.

Y ya no sorprende, por habitual, que el alcalde de León se sumara esa misma tarde a la tormenta de críticas. El socialista José Antonio Diez afeó al líder autonómico de su partido con dureza: “Nuestra identidad no la oculta la mofa”. De paso, enviaba un recado a Pedro Sánchez: “Nuestra reivindicación no se apaga por no escucharla”. Diez no fue invitado al encuentro celebrado en su ciudad, dando oficialidad a su condición de verso suelto.

Mientras a nivel nacional el PSOE reconoce que la Región Leonesa es una reivindicación legítima sin dar ningún paso más, las diversas direcciones autonómicas siempre han mantenido una distancia prudente, incluso condescendiente. Es una de las causas de la profunda división interna que sufre el partido en la provincia. El desconcertado votante del PSOE solo tiene claro que Diez se parece más a la UPL que a Martínez. Algo que podría beneficiarles en unas elecciones municipales, pero que es un escollo imprevisible cuando la cita es autonómica.

En 2022, el PSOE ganó en votos en León al PP, aunque empataron en procuradores. Los incendios podrían ser la llave del desempate. Pero la empanada socialista no ayuda. La ceniza, que hoy tiñe los ríos de negro, avivará cada vez más los mensajes populistas y victimistas del leonesismo. Se agarrarán a las vísceras de los leoneses para quedarse con la herencia. Cuando todos tengan los ojos encendidos, recordarán al candidato socialista reírse de sus reivindicaciones.