No ha tenido muchos ministros Castilla y León en su historia reciente que realmente vivieran de manera cierta en alguna de las 9 provincias que integran esta enorme región. Porque, sinceramente, cuando se ha situado a algunos ministros en esta Comunidad por el simple hecho de haber nacido aquí, no me parece relevante. Coincidirán conmigo en que uno es de dónde pace, no de dónde nace.

Creo que esta condición debería de imprimir en Puente, como ministro de Transportes, el desarrollo de acciones que beneficien a esta Comunidad. Siempre he pensado que el conocimiento directo de la realidad te permite tomar decisiones que dan una solución precisa a las necesidades de la sociedad. No es lo mismo que te lo cuenten, que el hecho de haberlo visto tu con tus propios ojos, y haber vivido una realidad en directo.

LA TAN TRAIDA DESPOBLACIÓN

Puente es un ministro de la España que sufre la despoblación, y que necesita soluciones para resolver esta tremenda encrucijada en la que se ha situado, perdiendo población permanentemente. En los últimos 15 años, Castilla y León ha perdido la población que representa una ciudad como Hospitalet de Llobregat, con 264.000 habitantes. Óscar Puente vive en la Comunidad que más población pierde en Europa y que, al mismo tiempo, más envejece. En la Comunidad en la que más jóvenes se marchan en busca de empleo a las grandes ciudades, fundamentalmente a Madrid y Barcelona.

EL INFORME PISA SOBRE LA EDUCACIÓN

En una región en la que muchos chicos, como me decía el otro día mi amiga Paula, su hija, que quiere hacer Medicina, se tendrá que marchar a estudiar el último curso de Bachillerato a Extremadura, para hacer la EBAU allí para poder entrar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, porque allí les ponen mejor nota que aquí y, por lo tanto, pueden venir a estudiar aquí. ¿A qué esto no se entiende? Pues es el resultado de que las Comunidades Autónomas tengan las competencias en Educación, cada una decide como la gestiona y el resultado es este.

Además del que conocíamos hace unos días del informe PISA, que realiza la OCDE y evalúa la marcha de la educación en 81 países. España ha conseguido el peor resultado desde que se realiza este informe. Podíamos ver como Castilla y León estaba por encima de la media de España y 11 Comunidades por debajo. Otro “magnífico resultado” que genera desigualdad a partir de que la educación esté en manos de las Comunidades Autónomas. Esta competencia tiene que volver al Estado porque esto es un disparate. No tiene ningún sentido nada de lo que ocurre, y esto, sin entrar en cómo lo hace Cataluña, que pasa olímpicamente de la enseñanza en español, y cuenta la historia de nuestro país como le da la gana, y a esto se suma también el País Vasco. Ambas llevan adoctrinando a sus chicos desde hace 45 años en el antiespañolismo. ¿Así que como nos va a ir cuando queremos que se sientan españoles?

MÁS TRENES

Creo que un ministro de este territorio puede ayudar mucho a que se entienda la idiosincrasia que tiene esta Comunidad, y las necesidades que se le plantean en este momento. Por supuesto, que en primer lugar en su área de competencias, aunque sinceramente confío en que lo haga con más acierto que la decisión de convertir en carril bici uno de los dos con los que contaba el paseo de Isabel la Católica para el trafico rodado. Dejó un carril para los coches y otro para las bicis. Está muy bonito cuando circulas por esta arteria central de la ciudad, y ves a tu lado un carril completamente vacío y los coches apelotonados en el que estás.

Es una magnifica oportunidad para que Puente pueda abordar el tan ansiado soterramiento de las vías del tren. Me parece una ocasión de oro para llevar a Bruselas esta necesidad y que se pudiera abordar con Fondos Next Generation.

Desde luego que lo es también para mejorar todas las comunicaciones ferroviarias de las 9 provincias de Castilla y León, mejorando la dotación de frecuencias de trenes de alta velocidad. Nos faltan trenes, la mayoría de los días no hay trenes disponibles. Se han abaratado los precios, y eso está muy bien, pero no hay billetes para viajar a Madrid, que es el destino más elegido. Seguro que Puente lo sabe, porque utiliza el AVE a Madrid con frecuencia. Es una gran oportunidad para mejorar esta comunicación. Puede permitir que mucha gente se quede a vivir en nuestras ciudades si puede viajar con facilidad a Madrid.

GASTO EN CATALUÑA Y PAÍS VASCO

Me encantaría que el ministro se diera cuenta de que puede desarrollar políticas para esta Comunidad desde su conocimiento. Que aprovechara este momento para mejorar la vida de las personas que vivimos aquí. Que destacara por desarrollar su actividad en pro de una realidad que conoce, que es la de la España despoblada. Le permitiría mejorar también la vida de los extremeños y llevarles la alta velocidad para que dejen de estar aislados. Seguro que este conocimiento también puede beneficiar a Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias… todas las despobladas.

Claro que no sé si todo esto va a ser muy compatible con complacer a sus principales socios, que son los catalanes y los vascos, y que no parece que estén muy interesados en los problemas y necesidades que tiene España. Tampoco creo que la condonación de la deuda de 16.300 millones de euros a Cataluña, o las transferencias de la Seguridad Social al País Vasco, van a permitir que haya recursos económicos para el resto de España. Por otro lado, esto solo representa una parte que es de la que nos enteramos, porque siempre se paga mucho más y de eso no hay verificadores internacionales para contárnoslo.

