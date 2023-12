El viernes pasado dedicamos nuestros comentarios a la cúpula del Gobierno, incluido el presimiente Sánchez, del que se podría escribir un tratado de varios tomos. Hoy haremos una breve reseña de las nuevas incorporaciones que son nada menos que 9:

Óscar Puente está al frente del Ministerio de Transportes, Muy conocido por estas tierras del Pisuerga, es lo más parecido a SuperSanchez y nos sorprendió por su designación para dar la réplica a Núñez Feijóo en el primer debate de investidura al ser un diputado de la nueva hornada, pero no por la agresividad macarra que exhibió desde la tribuna, algo conocido en Valladolid. Y como él diría, “de ganador a perdedor”, me cabe la satisfacción de haberle derrotado en las urnas cuantas veces se enfrentó conmigo en las elecciones municipales de Valladolid, en las que le cabe el honor de haber obtenido los peores resultados del PSOE en nuestra ciudad.

Tened por seguro que nos dará mucho que hablar, y ya a las pocas horas de tomar posesión, en un ataque de sinceridad, algo inédito en él, reconoció que la Ley de Amnistía no tiene otra razón de ser que los siete votos de Junts que eran imprescindibles para acceder a la presidencia del Gobierno, desmintiendo a su propio presidente, y todo lo escrito en el interminable prólogo de la propia Ley. Y ya su verborrea incontenible le costó la portavocía del PSOE a la segunda rueda de prensa, y al día de la fecha es el ministro con mayor impacto en los medios de comunicación. Y lleva una semana…

Ana Redondo recuperó para el PSOE la cartera de Igualdad y en su toma de posesión, la ministra saliente aprovechó para atacar al presimiente Sánchez y acusarle de haberlas echado del Gobierno (sic), a ella y a su amiga Belarra, como si las carteras ministeriales fueran de su propiedad. Como el santo Job, debía decir aquello de "el señor me lo dio, el señor me lo quitó…”, y aprender a marcharse con la elegancia que lo hizo la ministra de Justicia.

Ana Redondo tiene una buena formación en derecho, siendo Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, y a mí siempre me sorprendió que se declarara sanchista, y su apoyo a la Ley 'Sólo sí es sí' me hace dudar de lo que hará al frente de esta cartera, aunque el listón está bajo mínimos. En el trato personal es una persona educada y personalmente he de reconocer que conmigo ha mantenido una relación extremadamente correcta que siempre la reconoceré. Le deseo lo mejor.

Ángel Víctor Torres ha visto compensada su pérdida de la presidencia canaria con la cartera de Administración Territorial y Memoria Democrática. Tendrá que liderar junto a la ministra de Hacienda la reforma de la financiación autonómica y el traspaso de las numerosas competencias reclamadas por las CCAA, algunas de ellas recogidas en los pactos de investidura. En el desarrollo de la Memoria Democrática tendrá que completar la aplicación de la Ley aprobada hace poco más de un año y decidir qué se hace con el Valle de los Caídos.

Mónica García, médico, madre, y sobre todo sindicalista, dejará de ser el látigo de Ayuso para hacerse cargo de la cartera de Sanidad. Era un nombre que aparecía en todas las quinielas. Su tarea no será nada fácil, habida cuenta que la mayoría de las competencias sanitarias están transferidas a las CCAA y el acuerdo con ellas será difícil. Ha anunciado su interés por fortalecer la atención primaria y la salud mental y bucodental, lo que me parece bien, y tiene además que aprobar le ley antitabaco y poner en marcha la agencia estatal de salud pública. En su etapa madrileña tuvo que devolver 33.000 euros cobrados indebidamente, y tiene su chalé construido en terreno no urbanizable y su boicot al Hospital Zendal en plena pandemia será una losa sobre su trabajo.

Pablo Bustinduy es un expodemita de 40 años, afín a Errejón y ahora integrado en Sumar. Se hace cargo de la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agencia 2030. Hijo de Ángeles Amador, ministra de Sanidad con Felipe González, ha sido elegido por Yolanda Díaz para sustituir a Ione Belarra y Alberto Garzón. Declarado fan de Fidel Castro, a cuyas honras fúnebres asistió en representación de Podemos, se ocupa de una de las carteras asignadas a Sumar, y no oculta su condición de comunista.

Ernest Urtasun se hace cargo de la cartera de Cultura (sin deporte), donde tendrá que mantener el bono cultural, algo ya anunciado por el presimiente Sánchez en el debate de investidura. Los taurinos estamos preocupados por su declarado anti taurinismo, al que ha atacado en el Parlamento Europeo calificando el taurinismo de una “actividad sádica y despreciable”. También se ha distinguido en Bruselas por sus ataques a la justicia española, y tiene pendiente la aprobación del Estatuto del Artista. Es otra cartera dentro de la cuota de Sumar en el Gobierno, y me temo que dará mucho juego, a pesar de haber perdido los deportes. De momento hay que enseñarle al culto ministro de Cultura que los 25 años transcurridos desde la muerte de Gloria Fuertes no son medio lustro.

Jordi Hereu es el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo y representa la cuota del PSC en el Gobierno. Fue alcalde de Barcelona entre 2.006 y 2.011 y al perder las elecciones se retiró a la actividad privada pasando a presidir Hispasat. Su proyecto de modificar la Diagonal le hizo perder las elecciones. En política, su actividad siempre estuvo ligada al municipalismo.

Elma Sáinz es la nueva ministra de la Seguridad Social, después de haber sido consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Navarra de María Chivite, Delegada del Gobierno en Navarra y candidata a la alcaldía de Pamplona. Deberá continuar con las reformas iniciadas por Escrivá en el sistema de pensiones, la jubilación parcial, el saneamiento de la hucha de las pensiones y la rotura de la Caja Única con el pacto con el PNV.

Y finalmente Sira Rego, que es la cuota de IU en el Gobierno y que asume la nueva cartera de Infancia y Juventud. Valenciana de origen palestino, donde vivió en su infancia y actualmente reside parte de su familia paterna. Fue concejal en el Ayuntamiento de Rivas, principal feudo municipal de IU en España. El nombre de la Cartera y la personalidad de la ministra, debe hacerse preocupar a los padres de familia… Por cierto, en la votación en el Parlamento Europeo de condena a Hamás por el ataque terrorista a Israel, que se saldó con 500 votos a favor y 21 en contra, entre estos estaban los votos de Sira Rego y Ernest Urtasun.

Y ya dejo para la semana que viene hablar de los ministros que repiten, aunque algunos hayan cambiado de cartera… salvo que la actualidad me obligue a cambiar de tema.

Hasta el viernes que viene.

Sigue los temas que te interesan