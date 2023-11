Tras el baile de los cisnes al que hemos asistido en estos días, lo que se estaba produciendo no era otra cosa que la indignidad de vender un asiento por 7 votos, pues se ha hablado de negociación y lo que se ha producido no es más que la cesión constante ante la exigencia de un delincuente evadido de la Justicia.



Ha sido una negociación entre partidos, dirán, pero no se ha expuesto ni una sola cesión de parte de los independentistas y la firma se hace fuera de España en la presencia de un delincuente.



Negociar es ceder, es perder, es ganar, es dar y recibir y, como diría una muy buena amiga "cuando pongo el culo en la silla de negociación, ya estoy perdiendo algo" y, en este caso, sólo ha existido cesión tras cesión en una abdicación de todos los postulados por parte de quien está necesitando los votos.



Se habla de resolver un conflicto territorial que se generó por no aprobar un Estatuto Catalán que fue rechazado por el Tribunal Constitucional, es decir, por no haber aceptado la humillación, por lo que caben dos opciones: una adecuar las exigencias a la norma y obtenerlas desde la norma, recordemos que la transición política se produce desde la norma y por medio de la norma, o, una segunda: con la insurrección, contra la norma, contra la soberanía nacional y contra la democracia.



Es evidente que se ha optado por la segunda, no por la presión del conflicto, no por presión política, no por la presión social, sino por necesidad de 7 votos para evitar unas elecciones o para no negociar con el PP, para después, como dice mi amigo David, afirmar que el PP no se planteó ceder los votos al PSOE, cuando este partido recibió el "no es no" de un chulo de playa que finalmente vende a su madre, prostituye a su mujer y asesina a su padre si es preciso para alcanzar el poder.



Señores del PSOE, en este país han muerto miles de personas por defender la unidad de España, por mantener la democracia, por defender la libertad y por no someterse a asesinos, delincuentes y separatistas como para que, por un puñado de votos, seamos capaces no de negociar, no de alcanzar acuerdos, sino de ceder, vender y aceptar todas y cada una de las exigencias de esos desgarramantas fanicerosos con tal de sentar el culo de Pedro en la Moncloa.



Claro que pueden negociar con JUNTS o con quienes quieran, pero se ha hartado de decir que el marco es la Constitución y han admitido una amnistía que, como mínimo, tiene difícil encaje constitucional y mucho más si es ejecutivo como pretenden; han pactado un referéndum que para ser constitucional sólo y exclusivamente puede tener ámbito nacional y de carácter sólo consultivo; han entregado la Seguridad Social y la Hacienda Pública a una región de España rompiendo la caja única y los mandatos constitucionales que impiden esa cesión; han violado la dignidad nacional, la unidad de España y trastocado una Constitución nacional para buscar una secesión y hacer de la Constitución no una norma de todos, sino de algunos.



Pactar con Junts o con la señorita Pepis es lícito, no muy moral, poco digno y políticamente nauseabundo, pero se podría admitir cuando las cesiones no dañen, vulneren o desdigan la Constitución y se observen cesiones de la otra parte, peticiones rechazadas, exigencias no admitidas y todas ellas dentro del marco constitucional, lo demás es permitir la violación de la Constitución, el engaño a los ciudadanos a los que se les ocultó la intención hasta no tener hechos los pactos, pues cuando nos quejábamos por la amnistía, rápidamente se negaba la misma. Pues bien, ya es una realidad y se os debería de caer la cara de vergüenza, pero eso no sabéis lo que es.



El PSOE, un partido al que condenaron al ministro de interior por terrorismo de estado, un partido corrupto que dio cobertura al robo de los parados en Andalucía (lo nunca robado en democracia), que ha desmontado toda la legislación anticorrupción generada por gobiernos anteriores, que ha destruido todos los controles constitucionales al poder, que han sometido a los ciudadanos con 2 estados de alarma inconstitucionales, amordazado a la prensa, avergonzado a propios y extraños, ahora colma su currículum sometiéndose a las exigencias de terroristas con sangre en las manos, golpistas huidos de la Justicia y todo para sentarse en una silla.



Se abrió la caja de Pandora y salió un personaje que metía votos en las urnas antes de abrirse la elección, que gracias al dinero de saunas gays recuperó el poder del partido que eliminó al llegar, obtuvo el poder con una moción de censura para repetir elecciones que no convocó inmediatamente como se había comprometido, que ha perdido las elecciones y llega al poder vendiendo la patria... con este currículum ¿qué esperamos de él?



Mintió, miente y mentirá, es como el alacrán... es su naturaleza.

