En el año 1995, concretamente el 1 de enero siendo Ministro de Transportes Enrique Barón y gobernando el Partido Socialista Obrero Español -que todo hay que decirlo- se produjo el cierre de la vía férrea de la Ruta de la Plata en su tramo Astorga Plasencia, el tramo Plasencia Sevilla no sufrió alteración, de hecho, buscando en el servidor de Renfe de Sevilla a Mérida hay un tren con salida desde la estación Sevilla/San Bernardo a las 16,16. Y de Plasencia a Mérida hay 3 servicios: a las 15,21 a las 18,20 y a las 20,39 este último estaba completo a la hora de la consulta.

Osea que no fueron cuestiones de poca asistencia o poco uso, al fin y al cabo esa no debía ser causa para su cierre, los servicios públicos no están sujetos a los criterios de mercado sino que, más bien, su coste debe ser, como mucho, el más ajustado pero el servicio debe existir. A no ser que ese mercado estuviese única y exclusivamente en la línea del AVE de Madrid a Sevilla, que también hay que decirlo.

Trae a esta opinión, la envidia que me produce una noticia que leí hace poco sobre Japón, el servicio público y el respeto a sus usuarios.

Existía una línea de tren en la isla de Hokkaido con un solo pasajero, una chica utilizaba ese tren para acceder al instituto donde estaba estudiando, era su única forma de acceso al instituto, el Gobierno tenía previsto su cierre, pero al enterase de la situación decidió mantener la línea hasta su graduación. El tren paraba dos veces, al ir la chica al instituto y al regreso. Hace poco la estudiante se graduó y la línea cayo en desuso por no tener pasajeros, repito, por no tener pasajeros.

Si ese mismo criterio hubiese seguido vivo en el pensamiento de aquellos gobernantes y si hubiese pervivido tras el “plan oeste” del año 2004 donde se reivindicaba su apertura por los mismos que la cerraron, el PSOE, y si ese mismo espíritu de servicio hubiese enraizado en el PP en los años en los que había gobernado seguro que la expectativa industrial de todo el oeste de España sería otra; igual hoy tendríamos tren desde Sevilla hasta Gijón y el vaciado poblacional de esta zona no existiría.

Lo que sí está muy claro y, eso lo he expuesto múltiples veces, por uno u otro, Salamanca siempre ha sido campo de batalla de la lucha de partidos del PSOE y el PP, como lo es la ley de educación ¿cuantas llevamos… 8? Es una auténtica vergüenza que siga existiendo esos duelos a ojos de los sufridores que son los derechos de todos los habitantes de la zona oeste de España.

Y ahora vamos a los costes industriales y la necesaria materia prima. Hoy por hoy lo que sí está muy claro, porque los números están ahí, es que el acceso a la profesión de camionero está descendiendo a pasos agigantados; la Organización Internacional del Transporte cifra el déficit de camioneros para el territorio nacional en unos 20.000 conductores.

Si un camión trae materia para la industria de esta zona tan vacía del Oeste de España, pero no hay retorno, el coste de ese viaje aumenta y si para cargar un camión en esta zona tan vacía del Oeste de España tiene que venir un camión de 200 o 300 kilómetros de distancia los costes aumentan. Y, a mayores, a menos conductores menos posibilidades para que las materias primas y la producción necesaria para la industria, en esta zona exenta de transporte ferroviario, llegue y salga a un precio competitivo. Porque, en estas circunstancias, el transporte por carreta se encarece y, con ello, hace más difícil la supervivencia de la poca industria existente y no hablemos de reindustrialización.

En estas fechas se están realizando concentraciones de ciudadanos preocupados con ese déficit de comunicación terrestre, en Salamanca el sábado 4 de noviembre se reunieron en una mañana lluviosa de la plaza Mayor más de 100 personas para reivindicar la apertura de tan necesaria vía de comunicación para esta zona vaciada del Oeste de España.

En esa concentración estuvieron presentes el PSOE partido responsable de su cierre, el PP responsable durante sus gobiernos de no haber acelerado el proyecto de reapertura UPL el único con legitimidad y razón para presumir de tener durante el día siguiente a su cierre la reivindicación de esa reapertura y Podemos o Sumar o la España Vaciada que uno ya no sabe quién es quién en este laberintico recorrido político.

Lo que me parece curioso es que estuviese, con la que está cayendo, el PSOE en una reivindicación que más que objetivo prioritario de sus políticas entiendo que son un objetivo prioritario de la campaña electoral que a mi modo de ver cada día que pasa está más cerca.

Como aposté en mi anterior artículo la amnistía se vuelve más imposible, y las reivindicaciones de los partidos separatistas aún más imposibles de conceder.

Que estamos en campaña permanente, no hay duda, que pueda durar esta hasta el 14 de enero ya veremos, igual algunos partidos tendrán que hacer su campaña buscando una justificación a sus intentos de formar gobierno con lo más granado del separatismo y la delincuencia política de este país, que ofrecer propuestas creíbles para los ciudadanos y no meros cambios de opinión.

Ustedes ya me entienden.

Lo que sí es real, taxativo, evidente, es que tras la debacle poblacional, el oeste de España está buscando su supervivencia y ese tren no vendrá de Valladolid, ese tren debe venir de Astorga buscando el sur de la región leonesa.

2050 dicen que tiene su llegada, esa fecha está muy lejos y puede que ya sea tarde.

