Los cameos de conocidos vallisoletanos en la serie Memento Mori y que no te habías dado cuenta

Se ha convertido en la serie del momento, o mejor dicho, del ‘memento’. La adaptación televisiva de Prime Video del libro del vallisoletano César Pérez Gellida, ‘Memento Mori’ ha gustado mucho tanto a crítica como a espectadores. Seis capítulos donde se narra la intensa historia de Ramiro Sancho, Augusto Ledesma y el mítico ‘carapocha’.

El argumento engancha, pero también las localizaciones, y más si eres vallisoletano. El poder ver escenarios como la Plaza Mayor, el Pasaje Gutiérrez, la Plaza del Viejo Coso o la ribera del río Pisuerga provoca esa morriña entre el espectador. ‘Memento Mori’ gira en torno a la ciudad vallisoletana que se convirtió durante varias semanas en un gran plató de cine para acoger las grabaciones. Y claro, para hacer una producción de estas características se necesitan muchos actores extras, o lo que es lo mismo, esos figurantes que aparecen en segundo plano de las escenas.

La producción abrió un tiempo de casting en septiembre de 2022 para poder participar en la serie donde fueron muchos los vallisoletanos que quisieron estar, aunque también se ha contado con otros que forman parte del primer libro de la trilogía de Gellida. Así, es el momento de analizar con lupa los seis capítulos para comprobar qué vallisoletanos que cuentan con cierto ‘caché’ salen en escena. Seguro que todos se han buscado y han dado para atrás y para delante en el reproductor muchas veces.

Este magnífico libro no sería el mismo sin la presencia entre sus páginas de un bar como el Zero Café. Entre sus paredes ocurren momentos decisivos para el desenlace final. Por eso, era fundamental contar con la presencia de su dueño en la vida real, Paco DVT. Sin duda, uno de los dj más conocidos de la ciudad. En uno de los capítulos se le ve con camiseta con logo del bar y en su salsa, es decir, poniendo música, aunque de un estilo más tecno que de costumbre a lo que se puede escuchar en su garito (Héroes del Silencio no pueden faltar). Eso sí, esta localización no se ha hecho en el emblemático bar de la calle San Blas, sino que se trasladó a la sala Cientocero de la calle Gamazo. Un cambio debido a los derechos de autor de parte del mobiliario del Zero y que no podía salir en la serie. El propio gerente del bar se ha tomado con humor su cameo y en sus redes sociales se puede leer “qué se preparen para los Goya”.

El dj y gerente del Zero Cafe Paco DVT pinchando música a la izquierda

Otro elemento fundamental de la trama es el rugby. Valladolid, capital del oval desde hace años. Este deporte sirve de válvula de escape para Sancho por lo que una visita a los campos de Pepe Rojo era obligatoria. Una escena de una melé y para ello hay que contar con los que más saben de esto. Por eso, en el capítulo tres se puede intuir (no es fácil verlo) a míticos jugadores de El Salvador y del VRAC.

Escena Memento Mori en los campos de Pepe Rojo

Así, jugadores de la talla y de tiempos brillantes del oval como Manu Serrano, Dani Marrón, Asís García Mazariegos, Calle o Tuco Blanco están presentes. Tres segundos que sirven ya para presumir. En este vídeo se puede ver al legendario primera línea chamizo Manu Serrano levantando a un compañero en una touche y unos segundos después mostrando su mejor sonrisa. Mientras que Asís es el que le dice al protagonista que se coloque bien en posición para poner en juego el oval ante la atenta mirada de Manuela Velles en la grada. Una imagen en la catedral del rugby para la que estuvieron grabando durante dos días.

Manu Serrano posa sonriente en los campos de Pepe Rojo

El capítulo 4 es uno de los más emocionantes. Una persecución que permite ver uno de los lugares más bonitos de la ciudad, el Pasaje Gutiérrez. Y allí es donde podemos encontrar a otros dos vallisoletanos conocidos que hacen de figurantes en un abarrotado pasadizo mientras toman una copa. Uno de ellos sale de lunes a viernes en la televisión, el presentador de la8, Eduardo Kilez. Y a su lado, casi en la misma escena también se puede observar al periodista Arturo Posada (El Norte de Castilla). “Mi momento en Memento Mori. Inolvidable experiencia el rodaje en el Pasaje Gutiérrez”, ha escrito en Facebook.

Arturo Posada a la izquierda y Eduardo Kilez a la derecha

¿Sale Gellida?

El cameo más esperado era el del propio autor de la obra. Pérez Gellida esperaba salir, al más puro estilo Javier Castillo en 'La Chica de Nieve' o del aclamado novelista de terror Stephen King, quien realizó varios cameos en películas y series. Sin embargo, finalmente no ha salido. Ahora bien, en declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León abre la puerta para poder salir en una más que posible segunda temporada. Exclusiva. “No salgo, pero eso no quiere decir que si hay más temporadas no vaya a estar”.

Estos son los rostros más conocidos del mundo vallisoletano, aunque es cierto que salen muchos anónimos, como por ejemplo en las escenas de las discotecas. Eso ya cada uno que se busque entre versos, canciones y trocitos de carne.

Sigue los temas que te interesan