El empresario o gerente, o como se le quiera llamar, siempre está para conseguir beneficios, organizar perfectamente y, ante todo, trabajar con honestidad. Y este último concepto no es que sea abundante en el mundo del toro, tan complejo y tan denostado en estos tiempos inciertos. Y de este gremio vamos a hablar, concretamente de José Ignacio Cascón, el empresario o gerente de diversos cosos de la provincia de Salamanca, principalmente la plaza de toros de Guijuelo.

En primer lugar, hay que partir de la base de que Cascón cuenta con el beneplácito total y absoluto del equipo de Gobierno chacinero, el de ahora, representado por su alcalde, Roberto Martín, pero también del anterior, encabezado por Julián Ramos. Y si esto acontece así, alguna razón habrá para que se ofrezca toda la confianza actual.

En segundo lugar, la plaza de toros de Guijuelo, concretamente, estaba denostada, era un coso sin más, con una feria ramplona y, además, sin mucho interés entre los aficionados. Más allá de un cajón 'sin fondo', hasta que, puestos a la obra, conjuntaron la decisión, las ideas y el deseo de convertir a Guijuelo en referente taurino Ramos y Cascón. Y en estas estamos en el comienzo de la Feria Taurina de 2023.

Y estamos ante una plaza de referencia en el ámbito taurino que, aunque sea de tercera categoría, está en el olimpo de los cosos deseados por las figuras, sea El Juli, Morante, Castella, Talavante, Luque, Emilio de Justo o los paisanos López-Chaves, El Capea o Manuel Diosleguarde. Y esto, se mire como se mire, es mérito de J. I. Cascón apoyado y aupado por el propio Consistorio que, lo dice bien claro, quiere hacer de esta plaza un coso de referencia, no solo provincial y regional, sino también nacional. Y, nuevamente, lo han conseguido.

Mérito también, y mucho, conseguir que un 'figurón' del toreo de la década de los 70, Pedro Gutiérrez Moya 'El Niño de la Capea', se vistiera de luces en 2022, con 70 años, para celebrar los 50 años de su alternativa. Todo un hito, toda una gesta, toda una efeméride como un hecho relevante escrito para ser recordado o conmemorado, celebrado en un determinado día, el 19 de junio de 2022. [Y Salamanca grita "torero, torero, torero": la lección de un maestro en Guijuelo]

Se presupone que estos hitos no están al alcance de cualquiera, llámese el protagonista, el que lo organiza y quien lo sufraga o apoya. El nombre de Guijuelo recorrió todo el orbe taurino y social. Como asegura el alcalde a este diario, "esa publicidad de Guijuelo y su jamón no tiene precio". [Roberto Martín (alcalde): "En Guijuelo tenemos la experiencia necesaria para hacer el mejor jamón ibérico del mundo"]

Además de todo ello, también cuenta, no sólo la organización, siempre impoluta e impecable, sino la forma de gestionar preguntando, escuchando y siempre el móvil abierto, que ya es una victoria en estos días. Por esto y por otras muchas cuestiones, más allá de algunos nubarrones y algunas personas, J. I. Cascón debe recibir también el aplauso de sus paisanos -no solo Ledesma y Béjar-, sino del resto de la provincia porque, en estos tiempos tan críticos para los toros y todo el conglomerado que acarrea ganadero, empresarial y social, ha logrado mantener viva la fiesta en plazas que no son La Glorieta ni mucho menos La Maestranza o Madrid. Y eso es un gran mérito, mantener a Salamanca, en este caso desde Guijuelo, en el candelero de la fiesta.

Eso es Guijuelo y eso es J. I. Cascón. Eso se ha ganado Guijuelo. Las cosas bien hechas bien parecen y, en el mundo del toro, como en el jamón y en las verbenas, Guijuelo está de moda, ay!

