Roberto Martín (alcalde): "En Guijuelo tenemos la experiencia necesaria para hacer el mejor jamón ibérico del mundo"

La Villa de Guijuelo inicia sus fiestas patronales en honor de la Virgen de la Asunción este lunes, 14 de agosto, con los actos más populares del programa: las peñas con su chupinazo, la reina y las damas y el pregón con su característico vals que, en esta ocasión, dará el empresario local Santos Carrasco.

El alcalde, Roberto Martín, habla, en una entrevista con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, sobre los proyectos futuros, la gestión, su nueva elección como diputado provincial y, cómo no, de las fiestas, que también las vive con una gran intensidad.

Pregunta: Empiezan unas fiestas que abren una nueva legislatura. ¿Cómo se han planteado este año las fiestas del pueblo?

Respuesta: Como dije en el acto de presentación, muy orgulloso de cómo han quedado las fiestas ensambladas. Es cierto que hablar de las fiestas de Guijuelo no es hablar de las fiestas de cualquier municipio, porque englobamos festejos, cultura, deportes o juventud. No son cuatro o cinco días sueltos, es prácticamente todo el verano, sobre todo concentradas en el mes de agosto. Este año, viendo cómo salieron el año pasado, el esfuerzo de todas las concejalías y de todo el personal del Ayuntamiento ha sido conjuntarlas bien. Que nadie tenga que elegir si va a un sitio a otro, ya que se puede ir a todas las actividades planteadas desde el Ayuntamiento. También muy orgulloso de cómo ha salido el programa a la espera del transcurso de las mismas y, sobre todo, que transcurran con total normalidad.

P: Unas fiestas con una Corporación municipal nueva.

R: Exacto, aunque algunos repitamos. Es cierto que estoy ilusionado con ellas, no puedo por menos que acordarme siempre de las fiestas de la pandemia, de lo mal que se ha pasado estos dos años, el 20 y el 21, con todas las restricciones obligadas, incluso de tener que anular las fiestas. Fue durísimo, de lo más duro que he hecho como alcalde y, ahora, a disfrutarlas con total normalidad, aunque pueda parecer estresante, que lo es y muy laborioso también, la verdad que es un auténtico lujo que ahora sí que nos damos cuenta, o yo al menos, de la suerte que tenemos de poder hacer unas fiestas con normalidad y poder abrazarse como siempre, y dirigirse a todo el mundo con normalidad. Organizar nuestra comida de mayores, por ejemplo, una de las actividades que más ilusión me hace. Es momento de compartir con todo el mundo, de encontrarse con gente que no ve a diario. Creo que eso son las fiestas de Guijuelo, una manera de entenderlas.

P: ¿Hasta dónde llega económicamente ese esfuerzo al que ha aludido usted?

R: El Ayuntamiento de Guijuelo tiene la suerte de poseer un potencial económico importante, por eso, creo que las fiestas de Guijuelo, para la calidad que tienen, valen muy poco. Estamos alrededor de 650.000 a 700.000 euros de inversión en fiestas este año. Es cierto que hemos bajado con respecto al 2022, hay dos orquestas y un concierto menos, no porque hayamos querido invertir menos, sino por la organización de los días, por cómo caen los fines de semana. También por la fuerza que hemos querido dar a unos días determinados, como al inicio y al final de las fiestas, al caer en fin de semana. El propio programa de las fiestas dice dónde queremos a la gente en cada momento. Ya lo he dicho en el pleno municipal que las fiestas no las considero un gasto, sino una inversión en el municipio. Y no hay nada más barato que el nombre de Guijuelo esté sonando al lado del Juli, de Talavante, al lado de la orquesta Panorama, al lado de Dani Fernández... Que salga en todos los medios de comunicación es clave para el nombre de Guijuelo. El cariz que han tomado las fiestas de Guijuelo en estos últimos años es muy importante para el municipio.

P: Entonces, ¿es una buena inversión para el pueblo?

R: Para mí, de las más importantes. El crecimiento de la Feria Taurina y cómo Guijuelo va unido a los toros con los festejos programados tan especiales: la celebración de los 50 años de la alternativa de El Niño de la Capea, el no hay billetes de Morante o el pasado 23 de abril con la reaparición de Manuel Diosleguarde. Creo que se está hablando de Guijuelo tres o cuatro meses. ¿Cuánto valdría de publicidad en todos los medios de comunicación hablar de Guijuelo constantemente? Probablemente es un intangible que los medios de comunicación conozcan mejor que yo, que se pueda medir realmente. ¿Cuánto vale que hablen todos los días de Guijuelo y de su feria y de sus festejos taurinos y de su jamón? Creo que es barato para lo que está repercutiendo en Guijuelo.

P: Hay algún momento especial dentro de todo el programa de fiestas que lo viva el alcalde, algo que tenga marcado en rojo?

R: No me atrevo a decir una actividad u otra, pero el inicio, el chupinazo, el poder dirigirte a los vecinos, que coreen tu nombre, que puedas lanzar un cohete y ver esa explosión de efusividad en la gente. El año pasado fue tremendamente especial, muy emocionante. Es cierto que veníamos de la pandemia y, por eso, la organización del chupinazo fue especial, ver ese camión imponente, observar toda la plaza llena hasta atrás de gente esperando a que tú salgas a iniciar las fiestas, es tremendamente especial para el alcalde de Guijuelo.

P: En los municipios del Alfoz de Salamanca, en los comparados con Guijuelo respecto a la población, se habla mucho de medidas de seguridad. ¿Guijuelo también aplicará este tipo de medidas de seguridad?

R: Hemos sido pioneros en medidas de seguridad. Fue el primer municipio de la provincia que contrató a una empresa de seguridad en las verbenas y en los conciertos. Incluso, en colaboración con Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Hemos sido los primeros en traer el equipo de antidisturbios a todas las verbenas importantes, como también a todos los conciertos y los festejos taurinos. El año pasado fuimos un ejemplo de seguridad, y este año vamos a seguir siéndolo, porque la seguridad no va unido a no pasárselo bien. Al contrario, cuanto más seguridad tengamos, probablemente la gente podrá desinhibirse más y pasárselo mejor.

P: Por ello, se presupone que habrá controles de acceso a las grandes verbenas.

R: Igual que los años anteriores, en los días importantes, que no vamos a desvelar precisamente por seguridad. Pero el 60 o 70% de los días que haya festejo taurino, que haya una verbena importante en la plaza, va a haber control de acceso y mucho personal de seguridad, que se ve y que no se ve.

P: Cambiemos de temática para hablar de cómo están siendo estas primeras semanas de la nueva legislatura.

R: Muy ilusionantes. Es cierto que ahora tengo la suerte de saber muy bien donde piso, de saber que hemos podido gestionar momentos muy difíciles de la historia de Guijuelo. Veo a mi gente muy ilusionada, tanto a los que repiten como a los que entran nuevos, muy constantes todos en sus respectivas delegaciones.

P: ¿Qué desean realizar desde el equipo de Gobierno?

R: Para todo el mundo, la palabra realmente es ilusión. Tenemos muchísimas cosas por hacer, muchísimas ideas por desarrollar y, ojalá, estos cuatro años nos respete la normalidad y poderla llevarlas a cabo.

P: ¿Cuáles son esas cosas que se quieren hacer y que ya tienen sobre la mesa?

R: Es un conjunto de pequeñas cosas. Sé que a lo mejor no responde a lo que queréis con un proyecto importante u otro, pero es cierto, embellecer y mejorar nuestro pueblo. Ahora mismo, terminar la placita del reloj, la piscina municipal, todas las fuentes, todas las plazas, todos los rincones que hacen que Guijuelo sea un pueblo, como decía el pregonero, artísticamente menos bonito, pues hacerlo bonito, que realmente sea un lugar mejor para vivir. Y eso son un conjunto de pequeñas cosas, porque es mucho más difícil de hacer un conjunto de pequeñas cosas que dos o tres muy grandes. Esta legislatura se va a basar en los pequeños detalles para ir mejorando nuestro municipio.

P: Al final, Guijuelo consiguió lo que pretendía, volver a estar representado en instituciones más allá del ámbito local. Como es el caso de usted, que ha sido elegido diputado provincial por el PP.

R: Guijuelo tiene que estar representado en las instituciones a mayores del propio municipio. Guijuelo es un motor industrial tanto de la provincia, en Castilla y León, como en la nación. Guijuelo tiene que estar representado y defender sus intereses en las Administraciones públicas.

P: Ya saben cuáles son las delegaciones en el equipo de Gobierno de la Diputación de Salamanca. ¿Satisfecho?

R: Cuando me preguntó el presidente, le dije que no tenía ninguna petición, que lo que se me asignara lo intentaré llevar de la mejor manera, con mucho trabajo, con constancia, con estudiarme bien cada punto que me toque e intentar favorecer tanto a la provincia de Salamanca como a las personas implicadas en ello.

P: Esperamos que este verano no le dé muchos disgustos el drama de los incendios forestales, como diputado delegado de Protección Civil.

R: Esperemos que no, pero si es así, intentar estar a la altura y satisfacer, como he dicho, las necesidades de la provincia y de lo que me han encomendado. Desarrollarlo de la mejor manera, de la única manera que sé, que es trabajando mucho. Intentar empaparme de la gente que realmente sabe la dificultades que tenemos en ese sentido, e intentar darle soluciones y cabida a todo el mundo en ese problema, intentar convertirlo en solución.

P: Usted es un diputado de los nuevos que llegan a la Diputación de Salamanca, que tiene aire fresco en el Grupo Popular.

R: Creo que siempre vienen bien aires nuevos, pero la experiencia que tenemos con el presidente, con David Mingo, con Antonio Labrador, Eva Picado o Jesús María y muchos más diputados, nos va a llenar a los nuevos también de experiencia. Vamos a intentar que los siguientes cuatro años dejemos una Diputación un poco mejor de lo que nos la encontramos.

P: El otro día, el periódico 'The Times' sacaba que el jamón ibérico estaba ocupando los tres primeros puestos en el ranquin internacional de productos de calidad.

R: Es que es una obviedad. Es cierto que nosotros aquí estamos muy cerca y sabemos el producto que tenemos, sabemos lo que se hace y realmente los beneficios que produce en la sociedad. Que lo saque un periódico como tal y que en la nación no seamos capaces de presumir de él, eso sí que es una carencia importante. Así que insto al propio Gobierno a que sea desde él mismo que presumamos de nuestro producto. El jamón ibérico es la joya de la corona de España y tiene que ir al lado de nuestra bandera.

P: Finalmente, alcalde, con el jamón ibérico al fin del mundo.

R: Efectivamente, tiene que ser parte de nuestra bandera, tanto provincial como de nuestra comunidad, como en lo nacional. Tiene que ser nuestra bandera y presumir de ello. Una cosa que hacemos de manera excelente, que por mucho que nos quieran copiar chinos, estadounidenses u otros mercados enormes, no van a ser capaces de hacerlo como nosotros, tenemos el personal y la experiencia. Esto requiere muchísimo tiempo y nosotros tenemos la experiencia necesaria para hacer el mejor jamón ibérico del mundo.

P: Una curiosidad, ahora que habla de chinos, ¿qué tiene Guijuelo con China?

R: Es cierto que es un mercado emergente, en el que entra muchísima carne en China desde Guijuelo, muchísimo jamón ibérico y tenemos que defenderlo. Tenemos que favorecer nuestra exportación, que es una pata para Guijuelo, que si ahora es importante, para el futuro va a ser mucho más esencial generar lazos de amistad, no solo con China, sino con el país que lo proponga. Desde el Ayuntamiento de Guijuelo o desde todas las instituciones, hay que proponer lazos de amistad para intentar que nuestros productos de alimentación, en este caso, lleguen y se vendan en las mejores condiciones. También en China. Y son receptivos al embutido ibérico español de Guijuelo. Las reuniones que he tenido con ellos, tanto a nivel institucional como a nivel más personal, cuando prueban un trozo de jamón, de lomo y demás, se quedan entusiasmados, porque no han probado nada igual. Esa es la sensación que se busca en estos mercados, que se conozcan nuestros productos y que se vendan allí.

