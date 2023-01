Han sido 13 las mujeres asesinadas en este mes de diciembre en España, se trata del mayor número de muertes a manos de la violencia machista en las dos últimas décadas, que es el momento desde el que existen registros. ¡¡El sistema no funciona!! Faltan medios y medidas suficientes para atender a mujeres que pueden estar amenazadas por sus parejas y que incluso tienen que seguir conviviendo con ellas.

La Ley de violencia de género refiere como tipos de violencia: la física, la económica, la psicológica y la sexual.

VIOLENCIA EN PLENO SIGLO XXI

A la hora de la verdad seguimos viviendo en una sociedad en la que sólo lo que se ve se considera grave, es decir, tiene que existir violencia física para que a una mujer la escuchen y atiendan. Si acudes con la cara o el cuerpo destrozado o violentado entonces si existe la agresión.

Conozco el caso de una amiga, Sandra, que recientemente me contaba que había llamado al 012 Mujer en Castilla y León porque esta sufriendo maltrato psicológico por parte de su pareja de una manera continuada y el profesional que la atendió la pregunto por las pruebas que tenía, si disponía de algún video o algún audio que lo acreditara. Ella le dijo que él no hablaba que sólo actuaba alienándola, vejándola y humillándola con sus acciones, pero que no se podía grabar nada porque era una acción continuada durante todos los días.

Una mujer joven de 22 años se cayó el día 29 de diciembre, desde un sexto piso amenazada por su pareja en Benidorm. Unas horas antes había hablado con la policía que acudió al piso porque tenían una fuerte discusión, ¿cómo se puede quedar en ese piso con esa pareja en esas condiciones? ¿No se pudo evitar?

La mujer asesinada por su expareja el pasado día 28 en Escalona (Toledo) estaba embarazada y junto con sus dos hijos seguía viviendo en la misma casa con él. No podía marcharse de allí porque no tenía medios para hacerlo ¿dónde están las ayudas del Estado para facilitar a esta mujer otro hogar?

Este tipo de violencia económica también esta regulada en la Ley, ¿por qué no tiene la misma consideración que la física o la sexual y se actúa de forma inmediata?

PUBLICIDAD BANAL

¿Dónde está la ministra de Igualdad? No ha dicho ni una palabra y su Ministerio cuenta con 525 millones de euros que se dedican permanentemente a publicidad sobre la no discriminación, la igualdad, el lenguaje sexista…que no parece que salven vidas.

Creo que hay mucha propaganda y publicidad banal. Realmente una perdida de recursos que serían fundamentales para salvar vidas. Se repite constantemente: “Denuncia ante el primer síntoma de maltrato” y yo me pregunto: ¿Ante quién se formula la denuncia para que de verdad se tomen cartas en el asunto y se adopten las medidas con la diligencia y celeridad necesaria para salvar una vida? Es todo postureo y publicidad. En el fondo el sistema no funciona y por eso se producen las muertes.

Mientras la ‘ley del sí es sí’ sigue sin modificarse porque Podemos no quiere reconocer el error y el gobierno socialista no quiere incomodar a sus socios.

Importan mucho más los intereses políticos que los de los ciudadanos. Más de un centenar de violadores han visto rebajadas sus penas y algunos están en la calle y pueden volver a violar ¡Esto es GRAVÍSIMO! Bastante más que la modificación del delito de sedición y el de malversación de fondos públicos.

PROTECCIÓN DE LOS MENORES

Por otra parte, están también los niños que se ven afectados por los procesos de separación de sus progenitores, supone un lastre para su desarrollo vital y no parece que importe demasiado.

Nos encontramos con niños que son testigos del maltrato físico y psicológico, absolutamente indefensos en estas situaciones. Me contaba mi amiga Sandra cómo en las medidas adoptadas por el juez que tramita su divorcio se había fijado que las Navidades se repartían con su marido. Se lo llevo por la fuerza a otra ciudad a más de 700 kilómetros de distancia de la suya para pasar las navidades con su nueva pareja y sus hijos, a los que no conocía.

Ello a pesar de que su hijo le había comunicado a su padre una semana antes que no quería ir a pasar la Navidad con personas que no conocía de nada. Quería permanecer en su casa, con su madre, familia y amigos. Incluso intentó escaparse el día que le recogió su padre y lo agarró por la fuerza y se lo llevó.

Pidió auxilio a su madre para que evitara que se le llevara, la mandó un mensaje: “Ayúdame mamá, llama al juez. Rápido”. Sandra llamó a la Policía, a Servicios Sociales, a sus abogados y la respuesta era la misma: “es el periodo de vacaciones que pertenece a su padre” ¿Dónde están los derechos del menor? Permanentemente cuidamos que los menores no accedan a contenidos audiovisuales que puedan herir su sensibilidad, evitamos palabras malsonantes, cuidamos de su bienestar… ¿Dónde está su interés cuando un progenitor se lo lleva por la fuerza?

A este sistema le queda mucho por avanzar para salvar la vida de personas que viviendo en una sociedad democrática y de derecho vean como se activa con celeridad y da respuesta a sus necesidades, cuando se cierne sobre ellas una amenaza que se puede y se debe evitar porque está viviendo a tu lado.

Este es mi deseo para 2023.

