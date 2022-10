Ayer, 28 de octubre se cumplieron 40 años de las elecciones generales que ganó abrumadoramente el PSOE.

Con tal motivo, uno que fue candidato socialista al Senado y por tanto elegido Senador por Salamanca, participó en un acto conmemorativo celebrado en la sede socialista salmantina junto con otros candidatos también elegidos: Ciriaco de Vicente y José Miguel Bueno ambos diputados y Miguel Ángel Quintanilla senador. Sólo faltó Jesús Caldera por razones de trabajo ya que es Secretario del Ayuntamiento de Ávila y el ya fallecido y senador González Marcos.

Fue un acto emotivo y entrañable y todos contamos anécdotas curiosas de una campaña histórica. Una de las mías fue cuando en el mitin de Vitigudino en el frontón de pelota me saludó un señor mayor, ahora ya todos somos mayores, y me dijo que era Baltasar Martín y ante mi cara de extrañeza, añadió "soy el padre de El Viti" lo que ya me lo identificó con creces y añadió "estoy pasando un fuerte resfriado pero me he levantado de la cama por dos motivos: para que la gente vea que estoy con vosotros y como seguro que tendréis muchos gastos" echó mano a la cartera y me dió 500 pesetas y añadió " ahora me voy otra vez a la cama y os deseo mucha suerte".Cuando he contado está anécdota delante de Él Viti, este me ha dicho que su padre era republicano de Azaña y cuando iba a torear a México siempre le encargaba libros de Dom Manuel que en España estaban prohibidos.

Esto demuestra que por fin la democracia llegó de verdad y tantos, más de 10 millones de votos, se volcaron en un PSOE que despertó y a mi juicio confirmó dirigido por Felipe González, que una España moderna y avanzada era posible.

Ahora ya nos parece normal lo que entonces fueron verdaderas conquistas como la universalización de la sanidad por primera vez en España, ídem de la educación en todos sus niveles, entrada en la Unión Europea, reconversión industrial, desarrollo autonómico, etc. y que gracias a aquella gran victoria fueron puestas en marcha.

Alguien, Javier Cercas, acaba de escribir (El País, 29/10/2022) que "Felipe González ha sido el político español más importante de la España moderna, porque ninguno de sus colegas transformó de raíz el país como él hizo. Lo seguro es que ha contribuido infinitamente más a mejorar la vida de sus conciudadanos que cuantos, desde todos los confines del espectro ideológico, continúan abominando a diario de él. Esto no es una opinión, se trata de un hecho ". Y yo que, modestamente, arrimé el hombro a su lado lo suscribo plenamente.

