Pues claro que se enriquecieron.

La excusa o excusas que vienen usando los portavoces o voces más o menos libres del PSOE tratando de justificar la confirmación de la condena de los ex presidentes andaluces Chaves y Griñan sobre los ERES, no sé si calificarlas mucho peor que los propios delitos cometidos, no lo olvidemos (prevaricación y malversación) y es que rozan algunas de ellas, con mucho, el insulto a la inteligencia de los ciudadanos.

Y en parte salgo a defenderme por ese ataque al menos a la mía.

Desde el uso social del desfalco Espadas decía "Era un procedimiento que perseguía un fin social o justificar que muchos no fueron al paro, o la que ya se ha oficializado que los condenados no se enriquecieron".

Cómo que Chaves y Griñan no se han enriquecido ¿Recuerdan el sueldo en diferido de Cospedal a Bárcenas, qué dijo el PSOE ante aquella respuesta?

Lo que sí es seguro es que quien sí se ha enriquecido es el PSOE pues, de alguna manera, llegaba a los procesos electorales con un dopaje que provenía, sin ninguna duda, del clientelismo que se saldaba con los millones de euros de los ERES; con ese dopaje el PSOE ganó elección tras elección y de esas victorias salieron como presidentes de Andalucía los ahora condenados; de su presidencia recibían los emolumentos debidos que no lo hubiesen recibido si no llega el PSOE dopado a las elecciones.

Tras ser nombrados, aparte de ese sueldo y otros derechos dinerarios, a los presidentes les llegaba la posibilidad de colocar a afines en puestos de responsabilidad que, de una u otra manera, gestionaban capital que si no directamente sí producía un enriquecimiento en diferido, ya fuese en especias o posiblemente dineraria.

Claro que los presidentes se beneficiaban y se enriquecían con ello.

Otra de las excusas, de hecho Sánchez Castejón se ha agarrado a ella, es que Chaves y Griñan había renunciado a sus cargos cuando eso no fue así. Fue un posicionamiento firme de ciudadanos de que si Susana Díaz quería llegar al poder con sus votos los expresidentes debían desaparecer de la vida política.

Aun rememoro que el acuerdo de gobierno estuvo en peligro por la tozudez de Chaves en no dejar su acta del Congreso.

Pues claro que se enriquecieron.

